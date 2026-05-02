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क्या आप भी खूबसूरत और चमकदार स्किन की रखते है चाहत, तो इन बातों का जरूर रखें विशेष ध्यान

स्किन की हेल्थ के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. रेगुलर रूटीन फॉलो करने से आपके चेहरे का ग्लो जरूर बढ़ सकता है, एक्सपर्ट से...

If you want to have a beautiful and shiny skin, then you must pay special attention to these things
क्या आप भी खूबसूरत और चमकदार स्किन की रखते है चाहत, तो इन बातों का जरूर रखें विशेष ध्यान (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 2, 2026 at 7:45 PM IST

4 Min Read
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हर कोई खूबसूरत, ग्लोइंग स्किन चाहता है. हम अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए मार्केट में मिलने वाले कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. आखिर हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वे काम क्यों नहीं करते? प्रोडक्ट के काम न करने के पीछे क्या वजह है? ऐसे कई सवाल मन में आते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सिर्फ स्किन का अच्छे से ध्यान रखने से स्किन हेल्दी और मजबूत नहीं होती. उनके मुताबिक, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से स्किन हेल्दी रहती है. इससे न सिर्फ स्किन हेल्दी रहती है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल के कई हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. आइए जानते हैं वे क्या हैं...

  • खूब पानी पिएं: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक, खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पानी स्किन को हाइड्रेटेड और रिफ्रेश रखने में मदद करता है. साथ ही, पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि टॉक्सिन्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं.
  • गहरी नींद: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोइंग स्किन के लिए नींद बहुत जरूरी है. माना जाता है कि सोते समय शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होते हैं. ये डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने और नए सेल्स बनाने में मददगार होते हैं. नींद की कमी और स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. इससे स्किन में मौजूद कोलेजन को नुकसान पहुंचता है. इस वजह से स्किन डल हो जाती है और मुंहासे और झुर्रियों जैसी स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम हो जाती हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक, लंबे समय तक कम नींद लेने से समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है और स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो सकती है.
  • हेल्दी डाइट लें: एक हेल्दी डाइट फर्म और साफ स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है. एक्सपर्ट घर का बना खाना, खासकर ताजे फल और सब्जियां खाने की सलाह देते हैं. एक हेल्दी डाइट आपकी स्किन को अंदर से बाहर तक बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. इस मामले में, फास्ट फूड और फ्राइड फूड से बचने की सलाह दी जाती है.
  • हाथों से चेहरा छूने से बचें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथों से चेहरे को बार-बार छूने से स्किन की कई प्रॉब्लम हो सकती हैं. उनका सुझाव है कि चेहरे को बार-बार छूने से बचना चाहिए.
  • साफ तकिये का कवर इस्तेमाल करें: खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन के लिए साफ-सफाई बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय तकिये के कवर की सफाई जरूर चेक करें. क्योंकि हमारे तकिये के कवर पर डेड स्किन सेल्स, पसीना, धूल, गंदगी और हेयर ऑयल जमा हो जाते हैं. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी के मुताबिक, तकियों पर लंबे समय तक धूल और दूसरे एलर्जन जमा हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं.
  • अपनी स्किन को नैचुरली सांस लेने दें: एक्सपर्ट्स स्किन पर बहुत ज्यादा क्रीम लगाने से बचने की सलाह देते हैं. स्किन को नैचुरली सांस लेने देने से उसे नैचुरल चमक और चमक मिलती है. आपकी स्किन का टाइप चाहे जो भी हो, रेगुलर सफाई जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

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