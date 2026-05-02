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क्या आप भी खूबसूरत और चमकदार स्किन की रखते है चाहत, तो इन बातों का जरूर रखें विशेष ध्यान

हर कोई खूबसूरत, ग्लोइंग स्किन चाहता है. हम अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए मार्केट में मिलने वाले कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. आखिर हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वे काम क्यों नहीं करते? प्रोडक्ट के काम न करने के पीछे क्या वजह है? ऐसे कई सवाल मन में आते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सिर्फ स्किन का अच्छे से ध्यान रखने से स्किन हेल्दी और मजबूत नहीं होती. उनके मुताबिक, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से स्किन हेल्दी रहती है. इससे न सिर्फ स्किन हेल्दी रहती है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल के कई हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. आइए जानते हैं वे क्या हैं...