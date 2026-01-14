ETV Bharat / lifestyle

महंगे एंटी डैंड्रफ शैंपू लगाने के भी बाद नहीं जा रहा जिद्दी डैंड्रफ, तो इस आसान घरेलू उपाय को जरूर आजमाएं

डैंड्रफ से परेशान लोग बाजार में मिलने वाले कई तरह के शैंपू इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से भी इससे छुटकारा पासकते हैं...

If you want to get rid of dandruff, be sure to try this easy home remedy.
महंगे एंटी डैंड्रफ शैंपू लगाने के भी बाद नहीं जा रहा जिद्दी डैंड्रफ, तो इस आसान घरेलू उपाय को जरूर आजमाएं (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 14, 2026 at 2:02 PM IST

ठंडे मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से आजकल कई लोगों को डैंड्रफ की समस्या हो रही है. डैंड्रफ की वजह से समय से पहले बाल झड़ सकते हैं. हालांकि डैंड्रफ सीधे तौर पर बाल झड़ने का कारण नहीं बनता है, लेकिन इससे होने वाली खुजली, सूजन और स्कैल्प को होने वाला नुकसान बालों को कमजोर कर सकता है और समय से पहले बाल झड़ सकते हैं, खासकर अगर इसका इलाज न किया जाए. डैंड्रफ स्कैल्प की सेहत को खराब करता है, जिससे बालों की जड़ों को सही पोषण नहीं मिल पाता और बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन सही देखभाल और इलाज से इसे रोका जा सकता है.

कई लोग डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले अलग-अलग केमिकल वाले शैंपू और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें लगता है कि इन प्रोडक्ट्स से बाल धोने से यह समस्या खत्म हो जाएगी. हालांकि, बाजार में मिलने वाले शैंपू हमेशा डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं. डैंड्रफ का इलाज कुछ घरेलू नुस्खों से भी किया जा सकता है. जानें क्या है वे घरेलू नुस्खों...

टी ट्री ऑयल
टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जो स्किन, बालों और नाखूनों को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसके साइंटिफिक रूप से साबित फायदों के अलावा, टी ट्री ऑयल सस्ता और इस्तेमाल करने के लिए एकदम सुरक्षित भी है. इसमें एंटी-फंगल गुण होते हैं जो डैंड्रफ कम करने में मदद करते हैं. टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदों को नारियल तेल में मिलाकर अपने स्कैल्प पर मसाज करें और फिर 30 मिनट बाद शैम्पू से बाल धो लें. हफ्ते में दो या तीन बार ऐसा करना फायदेमंद होगा और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलेगा.

नींबू का रस
नींबू के रस में एसिडिक गुण होते हैं. यह स्कैल्प को हेल्दी रखने और डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है. एक कटोरी में थोड़ा ताजा नींबू का रस लें. इसमें थोड़ा पानी मिलाएं. फिर कॉटन बॉल का इस्तेमाल करके इसे अपने बालों में लगाएं और कुछ देर मसाज करें. 5 से 10 मिनट बाद अपने बाल धो लें. हफ्ते में दो या तीन बार ऐसा करने से डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है.

नारियल तेल से डैंड्रफ का इलाज
नारियल तेल से डैंड्रफ को कंट्रोल किया जा सकता है. डैंड्रफ हटाने में नारियल तेल बहुत मददगार होता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, नारियल तेल को गर्म करके पिघला लें. फिर इसे अपने बालों में लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें. उसके बाद, शैम्पू से अपने बाल धो लें. हफ्ते में दो बार ऐसा करने से डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी.

एलोवेरा जेल से डैंड्रफ का इलाज
एलोवेरा की पत्तियों से निकाला हुआ ताजा एलोवेरा जेल लें. इस जेल से कुछ मिनट तक अपने बालों की मालिश करें. 30 मिनट के बाद, हल्के गर्म पानी से अपने बाल धो लें. यह भी डैंड्रफ हटाने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

