महंगे एंटी डैंड्रफ शैंपू लगाने के भी बाद नहीं जा रहा जिद्दी डैंड्रफ, तो इस आसान घरेलू उपाय को जरूर आजमाएं

ठंडे मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से आजकल कई लोगों को डैंड्रफ की समस्या हो रही है. डैंड्रफ की वजह से समय से पहले बाल झड़ सकते हैं. हालांकि डैंड्रफ सीधे तौर पर बाल झड़ने का कारण नहीं बनता है, लेकिन इससे होने वाली खुजली, सूजन और स्कैल्प को होने वाला नुकसान बालों को कमजोर कर सकता है और समय से पहले बाल झड़ सकते हैं, खासकर अगर इसका इलाज न किया जाए. डैंड्रफ स्कैल्प की सेहत को खराब करता है, जिससे बालों की जड़ों को सही पोषण नहीं मिल पाता और बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन सही देखभाल और इलाज से इसे रोका जा सकता है.

कई लोग डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले अलग-अलग केमिकल वाले शैंपू और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें लगता है कि इन प्रोडक्ट्स से बाल धोने से यह समस्या खत्म हो जाएगी. हालांकि, बाजार में मिलने वाले शैंपू हमेशा डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं. डैंड्रफ का इलाज कुछ घरेलू नुस्खों से भी किया जा सकता है. जानें क्या है वे घरेलू नुस्खों...

टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जो स्किन, बालों और नाखूनों को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसके साइंटिफिक रूप से साबित फायदों के अलावा, टी ट्री ऑयल सस्ता और इस्तेमाल करने के लिए एकदम सुरक्षित भी है. इसमें एंटी-फंगल गुण होते हैं जो डैंड्रफ कम करने में मदद करते हैं. टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदों को नारियल तेल में मिलाकर अपने स्कैल्प पर मसाज करें और फिर 30 मिनट बाद शैम्पू से बाल धो लें. हफ्ते में दो या तीन बार ऐसा करना फायदेमंद होगा और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलेगा.

नींबू का रस

नींबू के रस में एसिडिक गुण होते हैं. यह स्कैल्प को हेल्दी रखने और डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है. एक कटोरी में थोड़ा ताजा नींबू का रस लें. इसमें थोड़ा पानी मिलाएं. फिर कॉटन बॉल का इस्तेमाल करके इसे अपने बालों में लगाएं और कुछ देर मसाज करें. 5 से 10 मिनट बाद अपने बाल धो लें. हफ्ते में दो या तीन बार ऐसा करने से डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है.