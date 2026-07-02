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जोरदार बारिश में भी बेफिक्र होकर करना चाहते है ड्राइविंग? तो 30 से 60 सेकंड का यह तरीका जरूर आजमाएं

बरसात के मौसम में कार की विंडशील्ड पर धुंध जमना आम समस्या है. हालांकि, एसी और हीटर का सही इस्तेमाल करके इस धुंध को सिर्फ...

If you want to drive without worry even in heavy rain, be sure to try this 30-to-60-second technique.
जोरदार बारिश में भी बेफिक्र होकर करना चाहते है ड्राइविंग (ANI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 5:57 PM IST

5 Min Read
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बारिश के मौसम में बहुत से ड्राइवरों को विंडशील्ड और शीशों पर धुंध जमने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है. गाड़ी के अंदर ज्यादा नमी होने के कारण शीशे पर धुंध की एक परत बन जाती है, जिससे बाहर का नजारा साफ नहीं दिखता. इससे गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है. हालांकि, एक आसान तरीके से इस समस्या को सिर्फ 30 सेकंड में हल किया जा सकता है. इस खबर में जानें कैसे...

धुंध क्यों बनती है?
बारिश के मौसम में कार के अंदर नमी का स्तर ज्यादा होता है. बाहर की ठंडी हवा और अंदर की गर्म हवा के अंतर के कारण, पानी की भाप शीशे पर जम जाती है और धुंध में बदल जाती है, जिससे विंडशील्ड और साइड मिरर धुंधले हो जाते हैं.

इस समस्या से राहत पाने के लिए इस आसान तरीके को अपनाएं
जैसे ही कोहरा छाता है, बहुत से लोग AC को फुल कूलिंग मोड पर कर देते हैं. लेकिन, बेहतर नतीजों के लिए AC के साथ हीटर का भी इस्तेमाल करें. सबसे पहले, कार स्टार्ट करने के बाद खिड़कियों को 30 से 60 सेकंड के लिए थोड़ा खुला रखें, इससे केबिन के अंदर की नमी वाली हवा बाहर निकल जाती है. फिर, खिड़कियां बंद कर दें और 'फ्रेश एयर' मोड चालू करें. तापमान को थोड़ा गर्म रखने और हीटर चालू करने से शीशे पर जमी नमी जल्दी साफ हो जाएगी और एक मिनट के अंदर ही विंडशील्ड से कोहरा पूरी तरह हट जाएगा.

डिफॉगर बटन इस्तेमाल करना और भी आसान
आजकल कई कारों में डिफॉग या डिफॉस्ट फीचर आता है. इस बटन को दबाने से AC और हीटर जैसी सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं, जिससे धुंध जल्दी हट जाती है.

यह गलती न करें
कार हीटर को रीसर्क्युलेशन मोड में इस्तेमाल करना सही नहीं है. ऐसा करने से वही नमी वाली हवा वापस केबिन में घूमती रहती है, जिससे नमी का लेवल बढ़ जाता है और धुंध की समस्या और भी खराब हो सकती है. इसलिए, बारिश के मौसम में हमेशा फ्रेश एयर मोड का इस्तेमाल करें.

यह तरीका क्यों काम करता है?
AC यूनिट हवा में मौजूद नमी को कम करती है, जबकि हीटर हवा को गर्म करता है. जब इनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो विंडशील्ड पर जमी नमी तेजी से भाप बनकर उड़ जाती है. इससे ड्राइवर को सड़क साफ दिखाई देती है, जिससे सफर सुरक्षित हो जाता है.

बारिश के मौसम में ज्यादा दुर्घटनाएं क्यों होती हैं?
मॉनसून के दौरान दुर्घटनाएं अक्सर शीशे पर भाप जमने से कम विजिबिलिटी (साफ न दिखाई देने), फिसलन भरी सड़कों और जल-जमाव के कारण होती हैं. बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे टायर और सड़क की सतह के बीच पकड़ कम हो जाती है और गाड़िया फिसल सकती हैं. इसके अलावा, बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे ड्राइवरों के लिए दूसरों को देखना और समय पर प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है.

अगर आपकी कार पानी के बीच में बंद हो जाए तो क्या करें?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पानी में गाड़ी चलाते समय आपकी कार बंद हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, लोग अक्सर ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को तुरंत रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए. कार को तुरंत रीस्टार्ट करने से इंजन सीज (हाइड्रोलॉक) होने का रिस्क होता है. इसलिए, अगर कार बंद हो जाए, तो इंजन पर लोड कम करने के लिए सबसे पहले एयर कंडीशनिंग बंद कर दें. थोड़ी देर बाद इसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करें. बहते पानी से बाहर निकलने के बाद, ब्रेक को धीरे से लगाएं, उन्हें थोड़ा सूखने देना सबसे अच्छा है. अगर हो सके, तो गाड़ी को ऊंची जगह पर ले जाएं और बैटरी निकाल दें. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स ऐसी सिचुएशन में किसी मैकेनिक से कॉन्टैक्ट करने और अपनी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म करने की सलाह देते हैं.

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