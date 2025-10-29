लिवर को डिटॉक्स करना है तो महीने में एक दिन पी लें यह मैजिकल जूस, नेचुरल तरीके से बाहर निकल जाएगा सारा कचरा
Published : October 29, 2025 at 5:24 PM IST
लिवर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह पेट के दाहिनी ओर पसलियों के बीच स्थित होता है. यह मुख्य रूप से पाचन, ब्लड सर्कुलेशन और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है. बहुत अधिक बाहरी खाना, प्रोसेस्ड फूड या गैस युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से लिवर में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं. इसलिए, समय-समय पर लिवर को डिटॉक्सीफाई करना जरूरी है. लिवर डिटॉक्सीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है. यह वजन घटाने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह विभिन्न पोषक तत्वों और दवाओं के संतुलन को भी बनाए रखता है.
रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे में लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. पवन हंचले के अनुसार, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बाजार में कई सप्लीमेंट उपलब्ध हैं. लेकिन इन सप्लीमेंट्स के बजाय, आप रसोई में मौजूद कुछ सामग्रियों से अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं. जानें कि ये सामग्रियां क्या हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करें...
- लहसुन: : अमेरिकन लिवर फाउंडेशन (ALF) के अनुसार, लहसून में सबसे ज्यादा मात्रा में डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है. इसके रोजाना सेवन से लिवर को बहुत फायदा मिलता है. इसमें मौजूद सेलेनियम, लिवर एंजाइम टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है.
- संतरा: संतरा, अंगूर, नींबू जैसे खट्टे फलों में भारी मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट् पाये जाते है. इसके सेवन से लिवर की नेचुरल तरीके से सफाई होती है. यह लिवर में टॉक्सिन्स के लिए एंजाइम का प्रोडक्शन कर बाहर निकालने में मदद करते है.
- हरी सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों में लिवर को साफ करने की अच्छी ताकत होती है. पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, कासनी और सरसों की साग में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में खून के प्रभाव को बढ़ाती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है.
- चुकंदर: चुकंदर में हाई अमाउंट में फ्लेवोनोइड्स और बीटा-कैरोटीन पाएं जाते है. यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में मददगार होता है.
क्या पिएं?
इस मैजिकल ड्रिंक को महीने में एक बार पिएं
साइंस डायरेक्ट.कॉम के अनुसार, लिवर की सफाई के लिए, एक चम्मच नींबू के रस में दो चम्मच पुदीने का रस मिलाएं. थोड़ा सा काला नमक डालकर मिलाएं और पिएं. इसे महीने में एक बार लेने की सलाह दी जाती है. यह 25 से 30 दिनों में लिवर की सफाई का एक अच्छा तरीका है. पुदीना एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है जो लिवर को डिटॉक्सीफाई करता है और लिवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है. काला नमक पाचन में सुधार करता है और लिवर की चर्बी कम करता है. विटामिन सी से भरपूर नींबू भी लिवर के लिए फायदेमंद है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और पित्त उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिससे लिवर का बेहतर डिटॉक्सीफिकेशन होता है.
कॉफी- लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. पवन हंचले के अनुसार, ब्लैक कॉफी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद है. आप दिन में एक से दो बार कॉफी का सेवन कर सकते हैं. हर कप कॉफी के बीच कम से कम छह घंटे का अंतराल जरूर रखें. इसे अधिक पीने से बचें.
ग्रीन टी: जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में जारी एक अध्ययन में बताया गया है कि ग्रीन टी में सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. यह लिवर के हेल्थ नियंत्रण में मदद करता है, वहीं शरीर में मौजूद फैट को जलाने में मदद करती है.
नींबू पानी: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, नींबू लिवर से टॉक्सिन्स को निकालने में मददगार होती है. ये लिवर के साथ आंतों को भी साफ रखता है. रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं.
हल्दी वाली चाय: हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते है. हल्दी की चाय पीने से लिवर के सूजन, लिवर रोग होने के कारणों से लड़ती है, वहीं कोशिकाओं को दोबारा बनाने में मदद करती है. गुनगुने पानी में हल्दी डालकर 10 मिनट के लिए उबालें और नींबू के रस के साथ पिएं.
ध्यान देने वाली बात- लिवर के लिए डिटॉक्स सप्लीमेंट्स हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसलिए लिवर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए नेचुरल डाइट का सहारा लें.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)