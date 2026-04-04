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क्या आप भी बनना चाहते हैं क्लास में टॉपर, तो आज ही अपनाएं ये 5 आदतें

जो स्टूडेंट्स टॉपर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये पांच जरूरी आदतें शामिल करना चाहिए, जानिए कौन-सी जरूरी आदतें...

If you want to become a topper in your class, adopt these 5 habits today.
क्या आप भी बनना चाहते हैं क्लास में टॉपर, तो आज ही अपनाएं ये 5 आदतें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 4, 2026 at 1:51 PM IST

4 Min Read
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हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अपनी क्लास में टॉप पोजीशन हासिल करे और कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुए. टॉप रैंक हासिल करना स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि यह उनकी अच्छी आदतों और डिसिप्लिन्ड कोशिशों का नतीजा होता है. अगर आप भी अपनी क्लास में टॉप जगह हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने डेली रूटीन में इन पांच जरूरी आदतों को शामिल करें, ये वो आदतें हैं जो आपको एक काबिल स्टूडेंट बनाएंगी.

एक काबिल और सफल स्टूडेंट बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ अच्छी आदतों (Habits) का जीवन में होना बहुत जरूरी है. यहां कुछ महत्वपूर्ण आदतें बताई गई हैं...

आज का काम कल पर न टालें
टॉपर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट रेगुलर रिवीजन है. कई स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उस दिन जो सीखा होता है उसे रिवाइज नहीं कर पाते. साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि पढ़ाई के 24 घंटे के अंदर मटीरियल को रिव्यू करने से उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है. इसलिए, यह नियम बना लें कि जैसे ही आप स्कूल या कोचिंग से घर लौटें, सबसे पहले पिछले दिन पढ़ी हुई हर चीज को रिव्यू करें.

ग्रुप स्टडी की आदत डालें
अगर आपको कुछ समझ न आए, तो तुरंत अपने टीचर या दोस्तों से पूछने में हिचकिचाएं नहीं. ग्रुप स्टडी की आदत डालें. ग्रुप स्टडी का मतलब गॉसिप करना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को सिखाने पर फोकस करना है. जब आप कोई कॉन्सेप्ट किसी और को समझाते हैं, तो उस टॉपिक पर आपकी जानकारी और भी मजबूत हो जाती है.

नोट्स बनाएं, लेकिन अपने शब्दों में
नोट्स बनाएं, लेकिन अपने नोट्स को हूबहू अपने शब्दों में कॉपी करने के बजाय सिंपल और सरल रखें. नोट्स बनाते समय सिर्फ बेसिक्स, फॉर्मूला और डेफिनिशन पर फोकस करें. अपने नोट्स में रंगीन पेन, हाइलाइटर और छोटे डायग्राम का इस्तेमाल करें. इससे आपके नोट्स इंटरेस्टिंग बनेंगे और आपको परीक्षा के दौरान कम समय में पूरा सिलेबस रिव्यू करने में मदद मिलेगी.

एजेंडा बनाएं, प्रोग्राम नहीं
कई स्टूडेंट्स एक मुश्किल और उलझा हुआ शेड्यूल बनाते हैं लेकिन कभी पढ़ने के लिए नहीं बैठते. इसके बजाय, एक टू-डू लिस्ट बनाना शुरू करें. हर सुबह तय करें कि आपको उस दिन कौन सा चैप्टर या टॉपिक पूरा करना है. छोटे-छोटे गोल सेट करें और हर गोल पूरा करने के लिए खुद की तारीफ करें. अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेना न भूलें.

अपनी हेल्थ और नींद पर ध्यान दें
एक हेल्दी दिमाग जल्दी सीखता और याद रखता है. अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो अपनी नींद और फिजिकल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज न करें. रात में 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लें. साथ ही, बैलेंस्ड डाइट लें और हर दिन कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी (जैसे वॉकिंग या टहलना) करें. थके हुए या बीमार दिमाग से पढ़ाई करना कभी भी असरदार नहीं होता है.

याद रखें, क्लास टॉपर बनना एक लंबी रेस है, छोटी रेस नहीं. आज से ही इन आदतों को अपनाने से न सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी बल्कि आप भविष्य में एक डिसिप्लिन्ड और सफल इंसान भी बनेंगे.

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