अगर आप भी अपना पूरा दिन AC की हवा में बिताते हैं, तो सावधान हो जाइए! जानिए क्यों?
इन दिनों गर्मी ज्यादा बढ़ गई है. अगर आप गर्मी से निपटने के लिए AC का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातें...
Published : April 16, 2026 at 7:34 PM IST
गर्मियों का मौसम बहुत उमस भरा होता है. आप कितने भी पंखे और कूलर लगा लें, गर्मी और पसीने से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि बहुत से लोग एयर कंडीशनर का सहारा लेते हैं. वे अपने घरों और ऑफिसों में हर जगह एयर कंडीशनर लगाते हैं और बहुत समय एयर कंडीशनर में बिताते हैं. हालांकि एयर कंडीशनर ठंडा और आरामदायक लगता है, लेकिन अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अचानक होने वाले साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एयर कंडीशनर आपकी सेहत पर कैसे असर डालते हैं.
एयर कंडीशनर के ज्यादा इस्तेमाल से स्किन, बाल, नाक और गले की नमी कम हो जाती है. इससे धीरे-धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती हैं और नुकसानदायक बैक्टीरिया और वायरस से बचाव करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को, खासकर जो लोग ज्यादा देर तक एयर कंडीशनर में रहते हैं, उन्हें सर्दी-खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
AC वाले कमरे में ज्यादा देर तक बैठने से आपको थकान महसूस होती है. जी हां, मानो या न मानो पूरे दिन बिना ब्रेक के AC में रहने से हवा ड्राई हो जाती है और थकान और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती हैं. फरीदाबाद की मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, रेडिकल स्किन और हेयर क्लीनिंग स्पेशलिस्ट डॉ. राधिका रहेजा AC के ज्यादा इस्तेमाल के बुरे असर के बारे में क्या कहती हैं, यहां बताया गया है...
- ड्राई स्किन: एयर-कंडीशन्ड वाले वातावरण में ज्यादा समय बिताने से हवा में नमी कम हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है. त्वचा की परतें फट सकती हैं और खुजली जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं.
- ड्राई आइज: कुछ लोगों की आंखें ड्राई होती हैं. ज्यादा देर तक एयर कंडीशनर में रहने से यह समस्या बढ़ सकती है. आंखों में सूखापन खुजली और जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.
- ऑयली स्किन: स्किन पर जमा तेल और ग्रीस पसीने के जरिए निकल जाते हैं. स्किन में पानी की कमी होने लगती है.
- स्किन की समस्याएं: एयर-कंडीशन्ड कमरों में सूखी हवा से एक्जिमा, रोसैसिया और सोरायसिस जैसी स्किन की समस्याएं हो सकती हैं.
- समय से पहले बुढ़ापा: जब स्किन में नमी की कमी होती है, तो वह ढीली पड़ने लगती है. स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देती है. धीरे-धीरे, इससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स होने लगती हैं, जिससे समय से पहले बुढ़ापा दिखने लगता है.
- बालों को नुकसान: एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल बालों के नैचुरल ऑयल को खत्म कर देता है, जो बालों की देखभाल में मदद करते हैं. इससे बाल रूखे, कमजोर हो सकते हैं और मसूड़ों में दरारें आ सकती हैं. एयर-कंडीशन्ड कमरे धूल, पॉलेन और फफूंदी जैसे एलर्जन के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं. ये एलर्जन कमरे की हवा में फैल जाते हैं और स्किन पर रैशेज, हाइव्स और दूसरी तरह की एलर्जी पैदा करते हैं.
- एलर्जी और इन्फेक्शन: एयर-कंडीशन्ड जगहें धूल, पॉलेन और फफूंदी जैसे एलर्जन के लिए पनपने की जगह होती हैं. ये एलर्जन कमरे की हवा में फैल जाते हैं और स्किन पर रैशेज, हाइव्स और दूसरी तरह की एलर्जी पैदा करते हैं.
- इसलिए, एयर कंडीशनर वाले कमरे में रहते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है. खूब पानी और फलों का रस पीने के साथ-साथ अपनी त्वचा और आंखों का भी ख्याल रखें. साथ ही, जितना हो सके एयर कंडीशनर से ब्रेक लें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, चिकित्सा युक्तियां और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इन सुझावों का पालन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम है)