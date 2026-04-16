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अगर आप भी अपना पूरा दिन AC की हवा में बिताते हैं, तो सावधान हो जाइए! जानिए क्यों?

अगर आप भी अपना पूरा दिन AC की हवा में बिताते हैं, तो सावधान हो जाइए! जानिए क्यों? ( GETTY IMAGES )