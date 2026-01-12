ETV Bharat / lifestyle

अगर आपके घर में हैं छोटे बच्‍चे तो इन बातों का ध्‍यान जरूर रखें

जब बच्चे के गले में कुछ फंसा हो, तो उसे जबरदस्ती खाना खिलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता...

If you have young children at home, be sure to keep these things in mind.
अगर आपके घर में हैं छोटे बच्‍चे तो इन बातों का ध्‍यान जरूर रखें (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 12, 2026 at 6:21 PM IST

4 Min Read
छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है. खेलते समय बच्चों पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वे हर चीज मुंह में डाल लेते हैं. यह दुनिया को जानने का उनका तरीका है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी-कभी यह जिज्ञासा अनजाने खतरों का कारण बन सकती है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों ने खिलौने, खिलौनों के पार्ट्स, बैटरी या सिक्के निगल लिए, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई या उनकी मौत भी हो गई. तो, आइए जानते हैं कि ऐसे हादसों से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

माता-पिता इन बातों का जरूर रखें ध्यान

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के आस-पास ऐसी सुरक्षित चीजें होनी चाहिए जिनसे दम घुटने का खतरा न हो, और उन्हें खाने और खिलौनों के बीच का फर्क सिखाया जाना चाहिए. माता-पिता को भी अपने बच्चों के साथ इंटरैक्टिव खेल खेलने चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षित महसूस हो और उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके. विस्तार से जानें यहां.
  • बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने देते हैं ताकि वे अपना काम कर सकें. लेकिन, एक्सपर्ट्स ऐसा करने से मना करते हैं, वे सलाह देते हैं कि मैग्नेट, बैटरी और सिक्कों जैसी चीजों को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये खाने की नली को ब्लॉक कर सकते हैं और गले में अल्सर पैदा कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि अलग होने वाले हिस्सों और ढीले ढक्कन वाले खिलौनों को भी बच्चों से दूर रखना चाहिए, साथ ही छोटे खिलौने जिन्हें बच्चे निगल सकते हैं, रेडियम बॉल और प्लास्टिक के टुकड़े भी दूर रखना चाहिए.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों पर खेलते समय लगातार नजर रखनी चाहिए. वे बच्चों के खिलौनों पर चोकिंग के खतरे वाले लेबल देखने की भी सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स बच्चों को पतली चेन और मोतियों के हार पहनाने से भी मना करते हैं. इसके अलावा, वे सिक्के, बटन वाली बैटरी, खिलौनों के छोटे हिस्से, गहनों के छोटे टुकड़े, पेंसिल की नोक, रबर बैंड, पिन, चॉक के टुकड़े और अमरूद और सेब जैसे फलों के टुकड़े बच्चों से दूर रखने की सलाह देते हैं . एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बच्चों को मांस परोसने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि उसमें कोई हड्डी न हो.
  • बच्चों के डॉक्टर डॉ. MPV नाइक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के गले या खाने की नली में कुछ फंस गया है, तो उसे तुरंत या जबरदस्ती निकालने की कोशिश न करें. उसे धीरे से निकालने की कोशिश करें. डॉक्टर यह भी कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में, कुछ माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, यह सोचकर कि अगर गले में कुछ फंसा है, तो वह आसानी से पेट में चला जाएगा. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. इससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है, और खाना या चीज गले में और नीचे फंस सकती है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है. ऐसी स्थिति में, डॉक्टर की सलाह मानना ​​जरूरी है और घरेलू नुस्खे आजमाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है. अगर कोई चीज फंस गई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

