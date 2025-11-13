ETV Bharat / lifestyle

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

घंटों लंबी उड़ान के दौरान हिलने-डुलने का मौका नहीं मिलता और लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है...

If you have to travel long distances by flight, do not wear these clothes even by mistake.
हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह (ANI AND GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 13, 2025 at 1:29 PM IST

5 Min Read
आजकल हर किसी की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है. हर कोई यात्रा में समय बचाना चाहता है और कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहता है. इसके लिए ज्यादातर लोग हवाई जहाज से सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन, हवाई जहाज से सफर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वैसे तो हवाई यात्रा सलाहकार सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ चीजें यात्रियों के अपने हाथ में होती हैं. आराम और सुविधा के साथ-साथ हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. लोग अक्सर फेशन और ट्रेंड पर ध्यान देते हैं, लेकिन हवाई जहाज का माहौल रोजमर्रा की जिंदगी से काफी अलग होता है. वहां कम आर्द्रता, लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव और सीमित सीटें होती हैं. गलत कपड़ों का चुनाव यात्रा को असुविधाजनक और कभी-कभी खतरनाक भी बना सकता है. इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि हवाई यात्रा के दौरान कैसे कपड़े पहनें और कैसे न पहनें, जानें...

सूती या लिनेन से बने ढीले-ढाले कपड़े चुनें
बहुत से लोगों को हवाई जहाज से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है. घरेलू उड़ानें आमतौर पर केवल दो से तीन घंटे की होती हैं. इसलिए, ऐसी यात्रा के दौरान क्या पहनें, यह सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि दूरी और समय अपेक्षाकृत कम होता है. हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा, या आठ से दस घंटे या उससे ज्यादा की यात्रा के लिए, कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है. इनमें सबसे जरूरी है पहनावा, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान हमें अपने आराम का भी ध्यान रखना होता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी उड़ानों के दौरान आराम के लिए सूती या लिनेन से बने ढीले-ढाले कपड़े चुनना जरूरी है. ये कपड़े हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, आपको ठंडा रखते हैं और अत्यधिक पसीने से बचाते हैं.

इन चीजों का जरूर रखें ध्यान
हवाई जहाज के केबिन के अंदर का तापमान अलग-अलग हो सकता है, इसलिए कई परतें पहनने से आपको बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है. कई परतें पहनने से आप तापमान के अनुकूल हो सकते हैं। अगर आपको गर्मी लगे तो आप एक परत उतार सकते हैं, और अगर आपको ठंड लगे तो उसे दोबारा पहन सकते हैं. एक हल्का जैकेट, कार्डिगन या शॉल, परतों के लिए वर्सेटाइल ऑप्शन हैं.

आरामदायक पैंट या लेगिंग
इलास्टिक कमरबंद वाली पैंट या लेगिंग चुनने से आपको लंबी उड़ानों में आराम से रहने में मदद मिल सकती है. इस तरह के कपड़े फ्लेग्जिबिलिटी प्रदान करते हैं और आसानी से चलने-फिरने में मदद करते हैं. टाइट जींस या ट्राउजर पहनने से बचें क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बाधित कर सकते हैं और समय के साथ आपको असहज महसूस करा सकते हैं.

आरामदायक जूतें
ऐसे जूते पहनें जो आरामदायक हों और पहनने और उतारने में आसान हों. ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा जांच के दौरान या उड़ान के दौरान आराम के लिए आपको इन्हें आसानी से उतारना होगा. मुलायम तलवों वाले जूते चुनें जो आराम और सहारा प्रदान करें. उड़ान के दौरान लगातार एक जगह पर बैठे रहने के कारण आपके पैर थोड़े सूज सकते हैं. इसलिए, ऐसे जूते चुनना भी एक अच्छा विचार है जिनमें इसके लिए पर्याप्त जगह हो.

मोजे
उड़ान के दौरान साफ मोजे पहनना स्वच्छता और आराम के लिए जरूरी है. लंबी दूरी की उड़ानों में जूते उतारना ज्यादा आरामदायक होता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है. मोजे आपके पैरों को गर्म रखने में भी मदद करते हैं.

तंग कपड़े पहनने से बचें
ऐसे कपड़े पहनने से बचना सबसे अच्छा है जिनमें तंग या कठोर तत्व हों, जैसे कॉलर, बेल्ट या तंग कमरबंद. लंबे समय तक बैठे रहने पर इस तरह के कपड़े असुविधाजनक हो सकते हैं. इसके साथ ही तंग या कठोर तत्वों वाले कपड़े पहनना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. हवाई यात्रा के लिए ऐसे कपड़े चुनें जो आपको आराम से घूमने-फिरने में मदद करें और आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट न बनें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

