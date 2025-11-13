ETV Bharat / lifestyle

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

आजकल हर किसी की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है. हर कोई यात्रा में समय बचाना चाहता है और कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहता है. इसके लिए ज्यादातर लोग हवाई जहाज से सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन, हवाई जहाज से सफर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वैसे तो हवाई यात्रा सलाहकार सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ चीजें यात्रियों के अपने हाथ में होती हैं. आराम और सुविधा के साथ-साथ हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. लोग अक्सर फेशन और ट्रेंड पर ध्यान देते हैं, लेकिन हवाई जहाज का माहौल रोजमर्रा की जिंदगी से काफी अलग होता है. वहां कम आर्द्रता, लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव और सीमित सीटें होती हैं. गलत कपड़ों का चुनाव यात्रा को असुविधाजनक और कभी-कभी खतरनाक भी बना सकता है. इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि हवाई यात्रा के दौरान कैसे कपड़े पहनें और कैसे न पहनें, जानें...

सूती या लिनेन से बने ढीले-ढाले कपड़े चुनें

बहुत से लोगों को हवाई जहाज से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है. घरेलू उड़ानें आमतौर पर केवल दो से तीन घंटे की होती हैं. इसलिए, ऐसी यात्रा के दौरान क्या पहनें, यह सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि दूरी और समय अपेक्षाकृत कम होता है. हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा, या आठ से दस घंटे या उससे ज्यादा की यात्रा के लिए, कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है. इनमें सबसे जरूरी है पहनावा, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान हमें अपने आराम का भी ध्यान रखना होता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी उड़ानों के दौरान आराम के लिए सूती या लिनेन से बने ढीले-ढाले कपड़े चुनना जरूरी है. ये कपड़े हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, आपको ठंडा रखते हैं और अत्यधिक पसीने से बचाते हैं.

इन चीजों का जरूर रखें ध्यान

हवाई जहाज के केबिन के अंदर का तापमान अलग-अलग हो सकता है, इसलिए कई परतें पहनने से आपको बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है. कई परतें पहनने से आप तापमान के अनुकूल हो सकते हैं। अगर आपको गर्मी लगे तो आप एक परत उतार सकते हैं, और अगर आपको ठंड लगे तो उसे दोबारा पहन सकते हैं. एक हल्का जैकेट, कार्डिगन या शॉल, परतों के लिए वर्सेटाइल ऑप्शन हैं.