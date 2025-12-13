ETV Bharat / lifestyle

2026 में वजन कम करने का लिया है संकल्प, तो इन गलतियों से बचें, वरना सारी मेहनत हो जाएगी बेकार

लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, आजकल कई लोग मोटापे से जूझ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें खराब डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, कम नींद, स्ट्रेस और जेनेटिक्स शामिल हैं. वजन बढ़ने से भविष्य में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए शुरू से ही अपने वजन को कंट्रोल में रखना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, वजन कम करने की कोशिश करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि वे गलतियां क्या हैं?

वजन कम करने की कोशिश करते समय इन गलतियों से बचें...

भोजन करना न छोड़ें

हममें से बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक गलतफहमी है. खाना छोड़ने से वजन कम नहीं होता, बल्कि, इससे वजन बढ़ सकता है क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वह एनर्जी बचाने लगता हैय इससे नॉर्मल खाना खाने पर भी वजन बढ़ सकता है, और ज्यादा भूख लगने से ओवरईटिंग भी हो सकती है. इसलिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वजन कम करने के लिए हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी खाने की आदतों को कंट्रोल करना चाहिए. इसके लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है.

किसी भी ट्रेंडिंग या पॉपुलर डाइट प्लान से बचें

आजकल, सोशल मीडिया की वजह से, कुछ तरह के डाइट प्लान बिना किसी साइंटिफिक सबूत के बहुत पॉपुलर हो गए हैं. नतीजतन, बहुत से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड चीजों का सेवन रहे हैं और लगभग कोई कैलोरी नहीं ले रहे हैं. ऐसे में, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि भले ही ये डाइट प्लान कुछ दिनों के लिए असरदार लगें, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं. इन्हें लंबे समय तक फॉलो करने से बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं. इसलिए, इन डाइट के बजाय, हर दिन सभी तरह की सब्जियों, पत्तेदार साग और दालों से भरपूर रंगीन डाइट को प्राथमिकता देना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा.