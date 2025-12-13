ETV Bharat / lifestyle

2026 में वजन कम करने का लिया है संकल्प, तो इन गलतियों से बचें, वरना सारी मेहनत हो जाएगी बेकार

आजकल वजन कम करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक्सपर्ट वेट लॉस करते समय कुछ गलतियों से बचने की सलाह देते हैं, जानें क्या?

If you have made a resolution to lose weight in 2026, avoid these mistakes. Find out what they are.
2026 में वजन कम करने का लिया है संकल्प, तो इन गलतियों से बचें, वरना सारी मेहनत हो जाएगी बेकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 13, 2025 at 3:42 PM IST

लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, आजकल कई लोग मोटापे से जूझ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें खराब डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, कम नींद, स्ट्रेस और जेनेटिक्स शामिल हैं. वजन बढ़ने से भविष्य में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए शुरू से ही अपने वजन को कंट्रोल में रखना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, वजन कम करने की कोशिश करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि वे गलतियां क्या हैं?

वजन कम करने की कोशिश करते समय इन गलतियों से बचें...

भोजन करना न छोड़ें
हममें से बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक गलतफहमी है. खाना छोड़ने से वजन कम नहीं होता, बल्कि, इससे वजन बढ़ सकता है क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वह एनर्जी बचाने लगता हैय इससे नॉर्मल खाना खाने पर भी वजन बढ़ सकता है, और ज्यादा भूख लगने से ओवरईटिंग भी हो सकती है. इसलिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वजन कम करने के लिए हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी खाने की आदतों को कंट्रोल करना चाहिए. इसके लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है.

किसी भी ट्रेंडिंग या पॉपुलर डाइट प्लान से बचें
आजकल, सोशल मीडिया की वजह से, कुछ तरह के डाइट प्लान बिना किसी साइंटिफिक सबूत के बहुत पॉपुलर हो गए हैं. नतीजतन, बहुत से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड चीजों का सेवन रहे हैं और लगभग कोई कैलोरी नहीं ले रहे हैं. ऐसे में, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि भले ही ये डाइट प्लान कुछ दिनों के लिए असरदार लगें, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं. इन्हें लंबे समय तक फॉलो करने से बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं. इसलिए, इन डाइट के बजाय, हर दिन सभी तरह की सब्जियों, पत्तेदार साग और दालों से भरपूर रंगीन डाइट को प्राथमिकता देना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा.

बहुत ज्यादा सूखे मेवे और नट्स न खाएं!
हममें से कुछ लोग नट्स, एवोकाडो और साबुत अनाज जैसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, जिन्हें हेल्दी और पौष्टिक माना जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक होता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इन चीजों को शरीर की जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो वजन कम करने में मदद करने के बजाय, ये कभी-कभी वजन बढ़ा भी सकते हैं. यह बात 2018 में न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यूज में छपी "एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक एंड वेट गेन: ए सिस्टमैटिक रिव्यू" नाम की एक स्टडी में भी सामने आई थी. रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें.

कुछ अन्य गलतियां

  • पक्का प्लान न होना
  • इस बात पर ध्यान देना कि आप क्या नहीं खा सकते
  • पूरे फूड ग्रुप को हटा देना
  • ठोस खाने के बजाय लिक्विड चीजें खाना
  • बहुत कम कैलोरी खाना
  • हेल्दी फैट्स से बचना
  • ज्यादा चीनी वाले फलों और सब्जियों से बचना
  • या आम तौर पर पर्याप्त सब्जियां न खाना
  • पोर्शन साइज के बजाय कैलोरी पर ध्यान देना
  • वजन कम करने वाली गोलियों का इस्तेमाल करना
  • हेल्दी खाने से ब्रेक न लेना, यहां तक कि वीकेंड पर भी नहीं.

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

