दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक

कई घरों में एक आम समस्या यह है कि दही जल्दी खट्टा हो जाता है, लेकिन दही को जल्दी खट्टा होने से बचाने के लिए...

If you follow this trick, the curd will neither be sour nor thin in any season.
दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 22, 2025 at 1:51 PM IST

चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, खाने के शौकीन लोग हर खाने के साथ दही खाना पसंद करते हैं. दही हमारे घरों का एक जरूरी हिस्सा है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन, अगर दही को ठीक से स्टोर न किया जाए, तो वह जल्दी खट्टा हो जाता है. और सच कहें तो, किसी को भी खट्टा दही खाना पसंद नहीं होता है. ऐसे में कंटेंट क्रिएटर विन्नू ने दही को खट्टा होने से बचाने और लंबे समय तक ताजा रखने का एक आसान तरीका बताया है. इसके लिए आपको बस नारियल का एक छोटा टुकड़ा चाहिए होगा. आइए जानते हैं कि यह तरीका क्या है और नारियल के टुकड़े का इस्तेमाल कैसे करना है...

नारियल के टुकड़े वाली ट्रिक क्या है?

If you follow this trick, the curd will neither be sour nor thin in any season.
दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक (GETTY IMAGES)
कई जगहों पर दही में नारियल का एक छोटा टुकड़ा डाला जाता है. यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं. नारियल की बाहरी परत दही के अंदर नमी और तापमान बनाए रखने में मदद करती है. यह फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है और दही को बहुत जल्दी खट्टा होने से रोकती है. इसीलिए बहुत से लोग दही को फ्रिज में स्टोर करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है.

नारियल का एक टुकड़ा कैसे काम करता है?

  • एंटीमाइक्रोबियल गुण: नारियल में नेचुरल फैटी एसिड (जैसे लॉरिक एसिड) होते हैं. ये हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कुछ हद तक धीमा कर देते हैं. इससे दही को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद मिलती है.
  • फर्मेंटेशन कंट्रोल: जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो दही खट्टा हो जाता है. नारियल का टुकड़ा इस प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है.
  • नमी का संतुलन: नारियल ज्यादा नमी को सोख लेता है. इससे दही का टेक्सचर बेहतर होता है और वह पानी जैसा नहीं बनता.
  • ठंडा रखने का असर: गर्मी के मौसम में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. नारियल की ठंडक दही को ज्यादा समय तक ठंडा रखने में मदद करती है.

नारियल के टुकड़े वाली ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करें?

If you follow this trick, the curd will neither be sour nor thin in any season.
दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक (GETTY IMAGES)

इसके लिए, सबसे पहले एक छोटा, साफ, ताजा नारियल लें. दही जमने के बाद या उसे स्टोर करते समय उसमें नारियल का एक छोटा टुकड़ा डाल दें. 24-48 घंटे बाद नारियल का टुकड़ा निकाल दें. ऐसा करने से दही ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।

ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
नारियल ताजा होना चाहिए, बासी नारियल दही को खराब कर सकता है. इसलिए, सिर्फ ताजे नारियल के टुकड़े ही इस्तेमाल करें. यह रेसिपी बहुत असरदार है. हालांकि, दही को फ्रिज में रखना और साफ बर्तन इस्तेमाल करना जरूरी है. अगर दही से बदबू आए या उसका स्वाद अलग लगे, तो उसे न खाएं. इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इन सुझावों को भी आजमाएं

If you follow this trick, the curd will neither be sour nor thin in any season.
दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक (GETTY IMAGES)
दही को रखने के लिए कांच या सिरेमिक के बर्तनों का इस्तेमाल करें. इस्तेमाल करने से पहले इन बर्तनों को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धो लें. इससे बैक्टीरिया पनपने से बचते हैं. प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनसे दही जल्दी खराब हो सकता है. इसे खट्टा होने से बचाने के लिए, इस पर थोड़ा पानी डालें. यह परत दही को ताजा रखती है और इसे खट्टा होने से बचाती है.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

संपादक की पसंद

