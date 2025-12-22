दही किसी भी मौसम में न तो खट्टा होगा और न ही पतला, आजमाएं यह आसान ट्रिक
कई घरों में एक आम समस्या यह है कि दही जल्दी खट्टा हो जाता है, लेकिन दही को जल्दी खट्टा होने से बचाने के लिए...
Published : December 22, 2025 at 1:51 PM IST
चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, खाने के शौकीन लोग हर खाने के साथ दही खाना पसंद करते हैं. दही हमारे घरों का एक जरूरी हिस्सा है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन, अगर दही को ठीक से स्टोर न किया जाए, तो वह जल्दी खट्टा हो जाता है. और सच कहें तो, किसी को भी खट्टा दही खाना पसंद नहीं होता है. ऐसे में कंटेंट क्रिएटर विन्नू ने दही को खट्टा होने से बचाने और लंबे समय तक ताजा रखने का एक आसान तरीका बताया है. इसके लिए आपको बस नारियल का एक छोटा टुकड़ा चाहिए होगा. आइए जानते हैं कि यह तरीका क्या है और नारियल के टुकड़े का इस्तेमाल कैसे करना है...
नारियल के टुकड़े वाली ट्रिक क्या है?
नारियल का एक टुकड़ा कैसे काम करता है?
- एंटीमाइक्रोबियल गुण: नारियल में नेचुरल फैटी एसिड (जैसे लॉरिक एसिड) होते हैं. ये हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कुछ हद तक धीमा कर देते हैं. इससे दही को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद मिलती है.
- फर्मेंटेशन कंट्रोल: जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो दही खट्टा हो जाता है. नारियल का टुकड़ा इस प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है.
- नमी का संतुलन: नारियल ज्यादा नमी को सोख लेता है. इससे दही का टेक्सचर बेहतर होता है और वह पानी जैसा नहीं बनता.
- ठंडा रखने का असर: गर्मी के मौसम में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. नारियल की ठंडक दही को ज्यादा समय तक ठंडा रखने में मदद करती है.
नारियल के टुकड़े वाली ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करें?
इसके लिए, सबसे पहले एक छोटा, साफ, ताजा नारियल लें. दही जमने के बाद या उसे स्टोर करते समय उसमें नारियल का एक छोटा टुकड़ा डाल दें. 24-48 घंटे बाद नारियल का टुकड़ा निकाल दें. ऐसा करने से दही ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।
ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
नारियल ताजा होना चाहिए, बासी नारियल दही को खराब कर सकता है. इसलिए, सिर्फ ताजे नारियल के टुकड़े ही इस्तेमाल करें. यह रेसिपी बहुत असरदार है. हालांकि, दही को फ्रिज में रखना और साफ बर्तन इस्तेमाल करना जरूरी है. अगर दही से बदबू आए या उसका स्वाद अलग लगे, तो उसे न खाएं. इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
इन सुझावों को भी आजमाएं
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)