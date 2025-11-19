ETV Bharat / lifestyle

अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं. जानिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए?

पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर में पर्याप्त पानी की कमी के कारण खून का थक्का जम जाता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है

If you drink too little water, you may experience these symptoms. Learn how much water you should drink daily.
अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं. जानिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 19, 2025 at 9:01 AM IST

हेल्दी शरीर के लिए पानी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन. विशेषज्ञों का कहना है कि पानी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना. क्योकिं, मानव शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना होता है. पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

वैसे तो हम पानी पीने के महत्व को समझते हैं, फिर भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पर्याप्त पानी न पीने से कई समस्याएं हो सकती हैं. उनका कहना है कि बहुत कम पानी पीने से शरीर को कई संकेत मिल सकते हैं. पोषण विशेषज्ञ हीरा मेहता बता रहे हैं कि जब हम बहुत कम पानी पीते हैं तो क्या होता है. उनके अनुसार, आइए जानें बहुत कम पानी पीने से होने वाली समस्याओं के बारे में...

न्यूट्रिशनिस्ट हीरा मेहता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि बहुत से लोग अपने शरीर की जरूरत से कम पानी पीते हैं. उन्होंने कुछ ऐसे संकेत भी बताए जो शरीर में पानी की कमी का संकेत देते हैं. आइए जानते हैं वो लक्षण क्या हैं...

बालों का झड़ना
बहुत कम पानी पीने से भी आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है. पानी की कमी से आपकी स्कैल्प रूखी हो सकती है, जिससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने लगते हैं. अगर आपको कुछ समय से बाल झड़ने की समस्या हो रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. इसका मतलब है कि आप बहुत कम पानी पी रहे हैं.

सांसों से बदबू आना
अगर रोजाना ब्रश करने के बाद भी आपकी सांसों से बदबू आती है, तो हीरा मेहता कहती हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं. कम पानी पीने से आपका मुंह सूख सकता है. लार के कम उत्पादन से बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इससे ब्रश करने के बाद भी सांसों से बदबू आ सकती है.

हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा
पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पर्याप्त पानी की कमी से खून का थक्का जम सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो सकता है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. पर्याप्त पानी पीने से पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं.

अधिक थकान होना
पर्याप्त पानी पीने से शरीर संतुलित रहता है. बहुत कम पानी पीने से असंतुलन हो सकता है. पर्याप्त पानी न पीने से थकान हो सकती है.

  • इसके अलावा, शरीर में पानी की कमी के कारण से सिरदर्द, भ्रम और तनाव जैसी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.
  • शरीर में पानी की कमी मोटापे का कारण बनता है. भोजन और नाश्ते के बीच पानी पीने से ज्यादा खाने से बचा जा सकता है. इससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है
  • पानी की कमी के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, जिससे सिरदर्द और भारीपन महसूस होता है.
  • कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
  • पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है और कमजोरी हो सकती है।
  • बहुत कम पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां, दाग-धब्बे, मुंहासे, रंग उड़ना और शुष्क त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए
यह आपके वजन, मौसम और आपकी गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि आपको दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके अलावा, वे कहते हैं कि आपको अपने आहार में पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए. इसके अलावा, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर ऊपर बताए गए लक्षण नियमित रूप से दिखाई देते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)

