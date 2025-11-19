ETV Bharat / lifestyle

अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं. जानिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए?

अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं. जानिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

हेल्दी शरीर के लिए पानी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन. विशेषज्ञों का कहना है कि पानी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना. क्योकिं, मानव शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना होता है. पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

वैसे तो हम पानी पीने के महत्व को समझते हैं, फिर भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पर्याप्त पानी न पीने से कई समस्याएं हो सकती हैं. उनका कहना है कि बहुत कम पानी पीने से शरीर को कई संकेत मिल सकते हैं. पोषण विशेषज्ञ हीरा मेहता बता रहे हैं कि जब हम बहुत कम पानी पीते हैं तो क्या होता है. उनके अनुसार, आइए जानें बहुत कम पानी पीने से होने वाली समस्याओं के बारे में...

न्यूट्रिशनिस्ट हीरा मेहता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि बहुत से लोग अपने शरीर की जरूरत से कम पानी पीते हैं. उन्होंने कुछ ऐसे संकेत भी बताए जो शरीर में पानी की कमी का संकेत देते हैं. आइए जानते हैं वो लक्षण क्या हैं...

बालों का झड़ना

बहुत कम पानी पीने से भी आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है. पानी की कमी से आपकी स्कैल्प रूखी हो सकती है, जिससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने लगते हैं. अगर आपको कुछ समय से बाल झड़ने की समस्या हो रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. इसका मतलब है कि आप बहुत कम पानी पी रहे हैं.

सांसों से बदबू आना

अगर रोजाना ब्रश करने के बाद भी आपकी सांसों से बदबू आती है, तो हीरा मेहता कहती हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं. कम पानी पीने से आपका मुंह सूख सकता है. लार के कम उत्पादन से बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इससे ब्रश करने के बाद भी सांसों से बदबू आ सकती है.