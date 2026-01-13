अगर आप रोज करेंगे ये 7 काम, तो हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाएगा कम, जानिए क्या?
Published : January 13, 2026 at 6:49 PM IST
आधुनिक जीवनशैली और बदलती खान-पान की आदतों के कारण आजकल बहुत से लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, हर साल 18 मिलियन लोग हार्ट डिजीज के चलते अपनी जान गवां देते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप अपनी रोजाना की दिनचर्या में कुछ बदलाव करके दिल की बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं. इसी सिलसिले में, आइए जानते हैं सात ऐसी चीजों के बारे में जो दिल की सेहत को बेहतर बनाती हैं...
हार्ट अटैक से कैसे बचें
- अपने दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते से करें: एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि नाश्ता न करने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, रोजाना नाश्ता करने की सलाह देते हैं. nhlbi.nih.gov वेबसाइट के अनुसार, नाश्ते में अनाज, फल, हेल्दी फैट्स, ओट्स और नट्स शामिल होने चाहिए. ये सभी शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं.
- कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोजाना एक्सरसाइज करने से दिल की सेहत बेहतर हो सकती है. हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी होता है. अगर आप जिम नहीं जाते हैं, तो आप चलना, साइकिल चलाना और डांस जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनसे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है. एक्सपर्ट्स का सुझाव हैं कि हर दिन कम से कम 30 मिनट तक करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.
- नमक और चीनी का सेवन कम करें: ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे दिल की बीमारी हो सकती है. इसी तरह, ज्यादा चीनी खाने से मोटापा और डायबिटीज हो सकती है. ये दोनों स्थितियां दिल पर ज्यादा दबाव डालती हैं और कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं में योगदान करती हैं. इसीलिए, नमक और चीनी का कम सेवन करने और ताजे फल खाने की सलाह दी जाती है.
- खूब पानी पिएं: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल पर तनाव कम होता है. वे सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स न पीने की सलाह देते हैं. इन आर्टिफिशियल शुगर वाली चीजों को खाने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है. इसके बजाय, वे ग्रीन टी या सादा पानी पीने की सलाह देते हैं.
- स्ट्रेस कम करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेस का दिल की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है. वे चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक तनाव रहने से हाई ब्लड प्रेशर और सूजन का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, वे तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और प्राणायाम करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं कि अगर आप हर दिन इन चीजों के लिए सिर्फ 10 मिनट देते हैं, तो तनाव कम होगा और आपके दिल पर बोझ भी कम होगा.
- खुलकर हंसें: क्या आप जानते हैं कि हंसना आपके दिल के लिए अच्छा होता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हंसने से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. दोस्तों और अपनों के साथ समय बिताने और खुलकर हंसने से स्ट्रेस कम होता है और आपका दिल हेल्दी रहता है.
- अपनी कुर्सी से उठें और थोड़ी देर टहलें: एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, चाहे काम पर हो या घर पर, आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकता है. वे कहते हैं कि ज्यादा देर तक बैठने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल पर जोर पड़ता है. इसीलिए हर घंटे थोड़ी देर टहलने या उठकर घूमने-फिरने की सलाह दी जाती है. यह उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जिनकी डेस्क जॉब है, उन्हें अपने दिल को बचाने के लिए रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए.
