अगर आप मक्खियों, मच्छरों और कॉकरोच जैसे कीड़ों से हैं परेशान, तो बस इस एक चीज का करें इस्तेमाल

अपने घर और किचन को साफ रखना बहुत जरूरी होता है. लेकिन आप उन्हें कितना भी साफ रखें, मक्खियां, कॉकरोच, मच्छर और फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़े हमेशा अंदर आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. ये कीड़े न सिर्फ आपके घर का माहौल खराब करते हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. इसलिए, इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है. बहुत से लोग इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे स्प्रे और कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, ये छोटे बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन कीड़ों से छुटकारा पाने के कुछ नेचुरल तरीके हैं. कपूर इसमें आपकी मदद कर सकता है. कपूर, जिसका इस्तेमाल अक्सर धार्मिक कामों में होता है. फ्रूट फ्लाई, मच्छर, कॉकरोच और दूसरे कीड़ों को भगाने में फायदेमंद होता है. पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर चटोरी चेतना ने कपूर से जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे शेयर किए हैं. उन्होंने ये टिप्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं कि कपूर का इस्तेमाल करके कॉकरोच, मक्खियों और मच्छरों को कैसे भगाया जा सकता है...

कपूर के पत्तों को लपेटकर उन जगहों पर रखें जहां कीड़े अक्सर पाए जाते हैं

किचन में कॉकरोच एक आम समस्या है. अक्सर आपने कॉकरोच को कभी सिंक के आसपास घूमते तो कभी पाइप के छेद में जाते देखा होगा. वहीं, जब आप किचन में जाते हैं तो भी कॉकरोच इधर-उधर भागते हुए दिखाई देते होंगे. इतना ही नहीं, ये कॉकरोच आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं और बहुत परेशानी पैदा करते हैं. किचन की अलमारियां और दराज कॉकरोच के छिपने की आम जगहें होती हैं.

हालांकि, कपूर इन्हें भगाने में असरदार होता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, कपूर की कुछ गोलियां लें. उन्हें टिश्यू पेपर या पतले कपड़े में लपेटकर छोटी-छोटी पोटलियां बना लें, और इन पोटलियों को किचन की अलमारियों और दराजों में रख दें. इससे कॉकरोच और दूसरे कीड़े भाग जाएंगे, और वे आपके घर वापस नहीं आएंगे. कपूर की तेज गंध इन कीड़ों को आपके किचन से दूर रखेगी.