अगर आप मक्खियों, मच्छरों और कॉकरोच जैसे कीड़ों से हैं परेशान, तो बस इस एक चीज का करें इस्तेमाल

घर के कोनों और खुली जगहों में अक्सर कॉकरोच, मच्छर, मक्खियां और दूसरे कीड़े पनप जाते हैं इसलिए, इन जगहों को साफ रखना चाहिए...

If you are troubled by insects like flies, mosquitoes, and cockroaches, then simply use this one thing.
अगर आप मक्खियों, मच्छरों और कॉकरोच जैसे कीड़ों से हैं परेशान, तो बस इस एक चीज का करें इस्तेमाल (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 30, 2026 at 7:02 PM IST

अपने घर और किचन को साफ रखना बहुत जरूरी होता है. लेकिन आप उन्हें कितना भी साफ रखें, मक्खियां, कॉकरोच, मच्छर और फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़े हमेशा अंदर आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. ये कीड़े न सिर्फ आपके घर का माहौल खराब करते हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. इसलिए, इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है. बहुत से लोग इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे स्प्रे और कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, ये छोटे बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन कीड़ों से छुटकारा पाने के कुछ नेचुरल तरीके हैं. कपूर इसमें आपकी मदद कर सकता है. कपूर, जिसका इस्तेमाल अक्सर धार्मिक कामों में होता है. फ्रूट फ्लाई, मच्छर, कॉकरोच और दूसरे कीड़ों को भगाने में फायदेमंद होता है. पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर चटोरी चेतना ने कपूर से जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे शेयर किए हैं. उन्होंने ये टिप्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं कि कपूर का इस्तेमाल करके कॉकरोच, मक्खियों और मच्छरों को कैसे भगाया जा सकता है...

कपूर के पत्तों को लपेटकर उन जगहों पर रखें जहां कीड़े अक्सर पाए जाते हैं
किचन में कॉकरोच एक आम समस्या है. अक्सर आपने कॉकरोच को कभी सिंक के आसपास घूमते तो कभी पाइप के छेद में जाते देखा होगा. वहीं, जब आप किचन में जाते हैं तो भी कॉकरोच इधर-उधर भागते हुए दिखाई देते होंगे. इतना ही नहीं, ये कॉकरोच आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं और बहुत परेशानी पैदा करते हैं. किचन की अलमारियां और दराज कॉकरोच के छिपने की आम जगहें होती हैं.

हालांकि, कपूर इन्हें भगाने में असरदार होता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, कपूर की कुछ गोलियां लें. उन्हें टिश्यू पेपर या पतले कपड़े में लपेटकर छोटी-छोटी पोटलियां बना लें, और इन पोटलियों को किचन की अलमारियों और दराजों में रख दें. इससे कॉकरोच और दूसरे कीड़े भाग जाएंगे, और वे आपके घर वापस नहीं आएंगे. कपूर की तेज गंध इन कीड़ों को आपके किचन से दूर रखेगी.

फ्रूट फ्लाइज (मक्खियां) से कैसे छुटकारा पाएं
हम अक्सर अपने घरों में फलों के आस-पास मक्खियां देखते हैं. इन्हें फ्रूट फ्लाई कहते हैं. ये फलों पर बैठती हैं, जिससे फल फफूंदी और बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं. इसलिए, आपको फ्रूट फ्लाई से छुटकारा पाना चाहिए. आप कपूर का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रख सकते हैं. इसके लिए, कपूर की दो गोलियां लें, उन्हें जलाएं, और फिर उन्हें फलों के चारों ओर घुमाएं. यह तरीका सभी फ्रूट फ्लाई को भगा देगा और आपके फलों को साफ रखेगा.

मक्खियां और मच्छर घर से भाग जाते हैं
यह उपाय न सिर्फ फ्रूट फ्लाई बल्कि आम घरेलू मक्खियों और मच्छरों के खिलाफ भी असरदार है. कपूर की टिकिया लें और उसका धुआं उन जगहों पर फैलाएं जहां मच्छर और मक्खियां हों. कपूर की तेज गंध मच्छरों और मक्खियों को घर से बाहर भगा देगी. यह उपाय मक्खियों और मच्छरों को काफी हद तक दूर रखता है. कपूर जलाने से घर में अच्छी खुशबू भी आती है.

कपूर का प्रयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है...

  • कपूर और पानी के मिश्रण से मच्छरों को आसानी से भगाया जा सकता है. मच्छरों को भगाने के लिए, पानी में कपूर के दो टुकड़े मिला लें. अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरें और इसे कोनों में, बिस्तर के पास, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास अच्छी तरह से स्प्रे करें. ऐसा करने से मच्छर आपके घर से दूर रहेंगे.
  • आप कपूर और नीम के तेल से दीपक जला सकते हैं. इसे जलाने के लिए, दीपक में नीम का तेल डालें और कपूर का एक टुकड़ा डालें. अब दीपक में बाती डालें और उसे जलाएं. आप इस दीपक को खिड़कियों और दरवाजे के पास रख सकते हैं. इससे मच्छर और मक्खियां घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगी.
  • आम तौर पर हम घर की सफाई के लिए पानी में पेन ऑयल या रासायनिक तरल पदार्थ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनके बजाय कपूर का इस्तेमाल करना बेहतर है. कपूर में कोई केमिकल नहीं होता है. इसके लिए कपूर की पत्तियों को अच्छी तरह पीसकर बारीक कर लें.
  • अब घर की सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए पानी में कपूर पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें. अब उस पानी से पूरे घर की सफाई करें. किचन काउंटर और किचन की भी सफाई करें. ऐसा करने से मक्खियां और कीड़े घर में नहीं घुसेंगे. साथ ही, घर खुशबू से भर जाएगा.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

संपादक की पसंद

