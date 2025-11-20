ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो जरूर अपनाएंये 5 उपाय, समस्या जड़ से हो जाएगी गायब

सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो जरूर अपनाएंये 5 उपाय, समस्या जड़ से हो जाएगी गायब

नींबू के रस का इस्तेमाल नींबू का रस बहुत एसिडिक होता है. इसमें एंटीफंगल गुण भी होते हैं. नींबू का रस स्कैल्प पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन या फंगस को हटाने में बहुत असरदार होता है. स्कैल्प में आमतौर पर नैचुरल ऑयल बनते हैं. जब ये ऑयल बहुत अधिक हो जाते हैं, तो डैंड्रफ हो जाता है. नींबू का रस इन ऑयल को कम करता है. इसके लिए एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाएं. बालों में शैम्पू करने के बाद, इस नींबू के रस को अपने बालों में लगाएं. हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा करने से स्कैल्प से फंगस हट जाएगा और आपके बाल हेल्दी रहेंगे. रेगुलर इस्तेमाल से न सिर्फ स्कैल्प साफ रहेगा बल्कि खुजली भी कम होगी और आपके बाल नैचुरली चमकेंगे.



मशहूर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. गायत्री देवी कहती हैं कि अगर आप कुछ घरेलू चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो डैंड्रफ से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि...

इसके अलावा, इन प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ केमिकल बालों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए और डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आपको नैचुरल तरीके अपनाने चाहिए. इसके लिए आप घर पर आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताया गया है. आइए जानें कि डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए...

डैंड्रफ स्कैल्प की एक आम प्रॉब्लम है. इससे बहुत ज्यादा खुजली होती है और डैंड्रफ नाम का एक सफेद, पपड़ीदार फंगस बन जाता है. डैंड्रफ से छुटकारा पाना आसान नहीं है. यह बहुत परेशान करने वाला होता है. इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कई तरह के शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं. कुछ लोग दवाएं भी इस्तेमाल करते है और इनके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डैंड्रफ हमेशा के लिए चला जाएगा.

एलोवेरा का इस्तेमाल

एलोवेरा जेल भी डैंड्रफ से छुटकारा पाने में बहुत असरदार है. एलोवेरा में एंटीमाइक्रोबियल गुण भरपूर होते हैं और यह स्कैल्प को साफ करता है. एलोवेरा जेल को सीधे स्कैल्प पर लगाने से स्कैल्प की जलन कम होगी. खासकर, अगर कोई फंगस है, तो वह पूरी तरह से निकल जाएगा. यही फंगस डैंड्रफ का कारण है. फंगस हटने के बाद डैंड्रफ अपने आप कम हो जाएगा. हालांकि, एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे तक लगा रहने देना चाहिए. इसके बाद नहा लें. एलोवेरा जेल का ठंडा असर सूजन को कम करता है।. रेगुलर इस्तेमाल से न सिर्फ डैंड्रफ दूर होता है बल्कि स्कैल्प भी मुलायम होता है और उसे नेचुरल ग्लो मिलता है.



बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर दाग-धब्बे हटाने के लिए किया जाता है. लेकिन, यह डैंड्रफ हटाने के लिए भी बहुत काम का है. यह डेड स्किन सेल्स को हटाने और स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है. इसके अलावा, यह स्कैल्प पर फंगस को बढ़ने से रोकता है. लेकिन, इस टिप का इस्तेमाल करने से पहले, आपको अपने बालों को सादे पानी से धोना चाहिए. इसके बाद, थोड़ा बेकिंग सोडा लें और इसे सीधे स्कैल्प पर लगाएं. इसे लगाने के बाद, इसे कुछ मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर धो लें. अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो यह बेकिंग सोडा इसे पूरी तरह से कम कर देगा. इसके अलावा, अगर आप इसे हफ्ते में एक बार करते हैं, तो आपको अपने डैंड्रफ का पक्का इलाज मिल जाएगा.

सेब का सिरका

एप्पल साइडर विनेगर भी डैंड्रफ खत्म करने में बहुत फायदेमंद है. यह फंगस को पूरी तरह हटाने में मदद करता है. एप्पल साइडर विनेगर और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और इसे स्कैल्प पर लगाएं. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्कैल्प को साफ रखते हैं. इसके अलावा, यह नेचुरल ऑयल के ज्यादा प्रोडक्शन को भी रोकता है.



मेथी का पेस्ट

मेथी का पेस्ट भी अच्छा काम करता है। मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भरपूर होता है, जो स्कैल्प की हेल्थ को बढ़ाता है. दो बड़े चम्मच मेथी के बीज रात भर पानी में भिगो दें. अगली सुबह उन्हें मिला लें. पेस्ट बनाने के बाद, इस मिक्सचर को अपने बालों में लगाएं. इसे कम से कम आधे घंटे के लिए लगा रहने दें. फिर, अपने बालों को शैम्पू से धो लें. इससे धीरे-धीरे डैंड्रफ कम हो जाएगा.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)