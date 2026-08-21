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अगर रख रहे हैं सावन सोमवार का व्रत, तो एक्सपर्ट से जरूर जानिए हेल्दी फास्टिंग टिप्स

सावन का व्रत बहुत खास होता है, ज्यादातर भक्त पूरे महीने भगवान भोले की सेवा और भक्ति में लीन रहते हैं. इस दौरान खान-पान का..

Etv BharatIf you are observing the Sawan Monday fast, make sure to get healthy fasting tips from experts.
अगर रख रहे हैं सावन सोमवार का व्रत, तो एक्सपर्ट से जरूर जानिए हेल्दी फास्टिंग टिप्स (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2026 at 1:20 PM IST

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सावन का व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आयुर्वेद और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है. सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मास है, जिसमें भक्त उनकी कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा करते हैं. यह परंपरा पूरे देश में बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जाती है.

सावन का व्रत रखना धार्मिक आस्था पूरी करने के साथ-साथ सेहत को बेहतर बनाने का भी एक शानदार तरीका है. आमतौर पर एक या दो दिन चलने वाले दूसरे व्रतों के उलट, सावन का व्रत पूरे महीने (लगभग 30 दिन) चलता है. इसमें भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए हर सोमवार या पूरे महीने व्रत रखते हैं और रीति-रिवाज निभाते हैं. इससे शरीर धीरे-धीरे खान-पान की आदतों में होने वाले बदलावों के अनुकूल हो जाता है.

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अगर रख रहे हैं सावन सोमवार का व्रत, तो एक्सपर्ट से जरूर जानिए हेल्दी फास्टिंग टिप्स (ETV Bharat)

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में हेड, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि यह समय मानसून का होता है, जब पाचन धीमा हो सकता है, भूख कम लग सकती है और खाने-पीने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, इस मौसम में खान-पान पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान हमारा मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है. व्रत के दौरान खाए जाने वाले मौसमी खाद्य पदार्थ (जैसे कुट्टू का आटा, राजगिरा, सिंघाड़े का आटा, समा के चावल, फल और दही) पोषक तत्वों से भरपूर और आसानी से मिलने वाले होते हैं. ये शरीर को लगातार ऊर्जा देते हैं और साथ ही हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं.

हर चीज पौष्टिक नहीं होती
डॉ. आइलीन कैंडी के अनुसार, सावन के व्रत का असली मकसद न तो भूखे रहना है और न ही दिन भर तला-भुना खाना खाकर कैलोरी बढ़ाना है. एक और आम गलतफहमी यह है कि व्रत में खाया जाने वाला सारा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. असल में, व्रत के दौरान खाई जाने वाली हर चीज पौष्टिक नहीं होती है. जैसे, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन, फाइबर और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. हालांकि यह तुरंत एनर्जी बूस्ट देता है, लेकिन इसे पूरी तरह से बैलेंस्ड या हेल्दी खाना नहीं माना जा सकता है.

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अगर रख रहे हैं सावन सोमवार का व्रत, तो एक्सपर्ट से जरूर जानिए हेल्दी फास्टिंग टिप्स (GETTY IMAGES)

व्रत के दौरान इन चीजों को अपने आहार में जरूर करें शामिल
डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि ज्यादातर लोग व्रत के दौरान प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाते, जिससे लंबे समय तक थकान और मांसपेशियों में कमजोरी या उनके टूटने की समस्या हो सकती है. डिहाइड्रेशन, व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाना और सेंधा नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी आम समस्याएं हैं. इसलिए, अपने खाने में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचें, जैसे कि....

  • दही के साथ साबूदाना और सब्जी खिचड़ी खाएं.
  • कुट्टू (कुट्टू) या राजगिरा (चौलाई) की रोटी को लौकी, कद्दू या खीरे के रायते के साथ खाएं.
  • आप पनीर और सब्जी टिक्का का खा सकते हैं
  • भुने हुए मखाने हम्मस के साथ खाएं.
  • आप बिना मीठे दही के साथ ताजे फल चुन सकते हैं

इस तरह व्रत के दौरान खाएं-पीएं

  • पानी, फल और कुछ नट्स से शुरुआत करें.
  • नाश्ते में, फलों के साथ दही या कुट्टू के आटे से बना छोटा डोसा खाएं.
  • दोपहर के खाने में, आप पनीर, मखाना या मूंगफली का सलाद, समा चावल और ग्रेवी वाली सब्जी खा सकते हैं.
  • शाम को छाछ या नारियल पानी पिएं
  • वीकेंड पर आप राजगीरा खीर खा सकते हैं.
  • डिनर में आप हल्का कटोरी पनीर और सब्जियां, या कुट्टू रोटी सब्जियों और दही के साथ खा सकते हैं.

हर खाने में प्रोटीन (जैसे दही, दूध, पनीर, मूंगफली या सोया) और नट्स व बीजों से मिलने वाले हेल्दी फैट्स को शामिल करके कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखें. लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए इन्हें सब्जियों, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों और थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा खाना खाने की आदत के साथ मिलाएं.

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