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करवा चौथ का रख रही हैं व्रत, तो जरूर जान लें कि आपकी 'सरगी' की थाली में कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए

करवा चौथ का रख रही हैं व्रत, तो जरूर जान लें कि आपकी 'सरगी' की थाली में कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए ( GETTY IMAGES )

करवा चौथ एक ऐसी परंपरा है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दिन भर का व्रत रखती हैं. इस साल यह त्योहार 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. यह दिन काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि महिलाएं चांद निकलने तक कुछ भी खाती-पीती नहीं हैं. हालांकि, सुबह-सुबह विवाहित महिलाएं 'सरगी' ग्रहण करती हैं. यह व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन है.

सरगी सिर्फ एक भोजन नहीं है. यह सास और बहू के बीच गहरे स्नेह, आशीर्वाद और अटूट समर्थन का प्रतीक है. करवा चौथ के व्रत में इसका बहुत महत्व है. इस दिन, सास अपनी बहू को आशीर्वाद और समर्थन देने के प्रतीक के रूप में 'सरगी की थाली' भेंट करती है. इस खबर में सरगी के महत्व के बारे में बताया गया है और यह जानकारी दी गई है कि सरगी की थाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए, और क्या नहीं...