करवा चौथ का रख रही हैं व्रत, तो जरूर जान लें कि आपकी 'सरगी' की थाली में कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए
करवा चौथ का व्रत काफी कठिन होता है, क्योंकि व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक कुछ भी खाती-पीती नहीं हैं. इसलिए....
Published : October 22, 2026 at 6:55 PM IST
करवा चौथ एक ऐसी परंपरा है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दिन भर का व्रत रखती हैं. इस साल यह त्योहार 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. यह दिन काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि महिलाएं चांद निकलने तक कुछ भी खाती-पीती नहीं हैं. हालांकि, सुबह-सुबह विवाहित महिलाएं 'सरगी' ग्रहण करती हैं. यह व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन है.
सरगी सिर्फ एक भोजन नहीं है. यह सास और बहू के बीच गहरे स्नेह, आशीर्वाद और अटूट समर्थन का प्रतीक है. करवा चौथ के व्रत में इसका बहुत महत्व है. इस दिन, सास अपनी बहू को आशीर्वाद और समर्थन देने के प्रतीक के रूप में 'सरगी की थाली' भेंट करती है. इस खबर में सरगी के महत्व के बारे में बताया गया है और यह जानकारी दी गई है कि सरगी की थाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए, और क्या नहीं...
सरगी का महत्व
'सरगी' वह भोजन है जो विवाहित महिलाओं को करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले उनकी सास की ओर से मिलता है. यह भोजन सूर्योदय से पहले खाया जाता है, जिससे व्रत के दिन की शुरुआत होती है. इसके पीछे का विचार सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है. यह महिलाओं को लंबे समय तक व्रत रखने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है, जो रात में चांद दिखने तक चलता है.
पारंपरिक रूप से, सरगी केवल एक भोजन नहीं है. यह प्यार, आशीर्वाद और सास-बहू के बीच के खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है. सरगी का महत्व केवल थाली में परोसे गए खाने में नहीं है, बल्कि उस देखभाल और स्नेह में है जिसे यह दर्शाती है.
करवा चौथ का व्रत काफी कठिन होता है, क्योंकि व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक कुछ भी खाती-पीती नहीं हैं. इस दिन के लिए उनकी मदद करने के उद्देश्य से, सास बहुत सोच-समझकर एक विशेष भोजन तैयार करती हैं, जिसे 'सरगी' कहा जाता है. इस भोजन में कई तरह की चीजें शामिल होती हैं, जैसे मिठाइयां, नमकीन, सब्जियां, फल, चावल और रोटियां, जिन्हें सास बहुत प्यार से अपनी बहू को देती हैं. इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य व्रत रखने वाली महिलाओं को जरूरी पोषण देना है, ताकि वे पूरे दिन हेल्दी और ऊर्जावान बनी रहें.
सरगी थाली में शामिल करने वाली चीजें
- सरगी की थाली में फलों को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान बने रह सकते हैं.
- इसमें कई तरह के सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स) शामिल करना भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.
- सरगी की थाली में घर की बनी मिठाइयां भी होनी चाहिए, क्योंकि मिठास के बिना कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता. इसमें लड्डू, मठरी या हलवा जैसी चीजें जरूर शामिल करें.
- नारियल पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है और करवा चौथ के दौरान आप सक्रिय और तरोताजा महसूस करते हैं.
- गेहूं के आटे से बने पराठे या रोटियां पौष्टिक होती हैं और व्रत के दौरान आपके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं. थोड़ा सा दही खाने से शरीर को प्रोबायोटिक्स मिलते हैं और यह पाचन में भी मदद करता है.
- करवा चौथ के व्रत के दौरान, सास अपनी बहू को 'सरगी' देती है. इसमें खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ विवाहित स्त्री के पारंपरिक प्रतीक (जैसे सिंदूर, चूड़ियां और कपड़े) शामिल होते हैं, जो वैवाहिक सुख का प्रतीक माने जाते हैं.
सरगी की थाली में किन चीजों से बचें
- करवा चौथ से एक दिन पहले चाय और कॉफी से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे व्रत रखने से पहले ही शरीर में पानी की कमी हो सकती है.
- ज्यादा मसालेदार या तली-भुनी चीजों से बचें, क्योंकि इनसे पेट फूल सकता है और भारीपन महसूस हो सकता है.
- ज्यादा नमक वाली चीजों से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में डिहाइड्रेशन को और बढ़ा सकती हैं.
- हिंदू परंपरा के अनुसार, महिलाओं और उनके परिवारों को मांसाहारी भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है.
- व्रत शुरू करने से पहले ज्यादा मीठी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे बार-बार भूख लग सकती है.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)