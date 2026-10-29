करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो जरूर जानें ये जरूरी नियम
मेहंदी सौभाग्य और विवाह का प्रतीक है. इसलिए, इस शुभ दिन पर इसे लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.
Published : October 29, 2026 at 6:01 AM IST
करवा चौथ को हिंदू धर्म में सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है. इस दिन, विवाहित महिलाएं अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए कठिन व्रत रखती हैं. भारत में महिलाएं इस त्योहार को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाती हैं. करवा चौथ कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल, करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं. हालांकि, कभी-कभी उनसे अनजाने में गलतियां हो सकती हैं. यह पक्का करने के लिए कि इस खास दिन पर ऐसी कोई गलती न हो, इस खबर में कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें आपको व्रत रखते समय ध्यान में रखना चाहिए...
करवा चौथ 2026 क्या करें
- सुबह जल्दी उठें- महिलाएं सुबह सूरज उगने से पहले उठें, फिर नहा लें और पूजा कर सरगी खाने की तैयारी करें.
- शुभ रंग पहनें- हरा, लाल, नारंगी, गुलाबी, पीला, पीच और मैरून रंग महिलाओं के लिए लकी और शुभ माने जाते हैं. क्योंकि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन शुभ रंगों के कपड़े पहनें.
- मेहंदी जरूर लगाएं – मेहंदी सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस शुभ दिन पर इसे लगाना बहुत जरूरी हो जाता है. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने हाथ और पैर को मेहंदी से सजाती हैं. आप भी इस खास दिन पर मेहंदी लगाएं और इस परंपरा को बनाए रखें.
- व्रत कथा का पाठ करें – चूंकि करवा चौथ के व्रत में चौथ माता मुख्य केंद्र होती हैं, इसलिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे पूजा के सभी निर्धारित अनुष्ठान करें, एक साथ एकत्रित हों और व्रत कथा का पाठ करें, जो कि पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है.
- सात्विक भोजन तैयार करना – इस शुभ दिन पर महिलाएं सात्विक भोजन बनाती हैं और इसे सबसे पहले भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है, और उसके बाद चौथ माता को भोग लगाया जाता है.
- अपनी सास को उपहार दें- करवा चौथ के शुभ अवसर पर, अपनी सास को कुछ भेंट करना और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.
- 'सोलह श्रृंगार' करें - इस शुभ दिन पर महिलाओं को सोलह श्रृंगार अवश्य करने चाहिए.
- चंद्रोदय का इंतजार करें- इस पवित्र दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को चंद्रोदय का इंतजार करना चाहिए और चंद्र देव की पूजा के बाद ही अपना व्रत तोड़ना चाहिए.
करवा चौथ 2026 क्या न करें
- अशुभ रंगों को पहनने से बचें- इस विशेष त्योहार पर, महिलाओं को नीला, काला, ग्रे, क्रीम और सफेद जैसे रंगों को पहनने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है. जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए देवी से प्रार्थना करना चाहती हैं, उनके लिए इन रंगों को शुभ नहीं माना जाता है.
- ''तामसिक' खाना खाने से बचें- चाहे आप व्रत रख रही हों या नहीं, महिलाओं को यह पक्का करना चाहिए कि वे कोई भी ऐसा काम न करें या ऐसा कुछ न खाएं जिसे 'तामसिक' माना जाता है.
- अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें- करवा चौथ के दिन आप अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और चौथ माता की पूजा करती हैं. चूंकि यह कोई साधारण व्रत नहीं है, इसलिए आपको दूसरों के बारे में बुरा बोलने या किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से बचना चाहिए.
- ब्रह्मचर्य का पालन करें- करवा चौथ की पूजा-विधि पूरी करने और चौथ माता का आशीर्वाद पाने के लिए, आपका मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है. अपने विचारों को पवित्र रखें और शारीरिक संबंधों से दूर रहें.
- भोजन न करें- एक बार जब आप बिना अन्न-जल के व्रत रखने का संकल्प ले लेती हैं, तो आपको पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और कुछ भी खाने-पीने से बचना चाहिए.
- शारीरिक मेहनत वाले कामों से बचें- चूंकि इस दिन आप उपवास पर होंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप दौड़ने या अन्य भारी शारीरिक व्यायाम जैसे मेहनत वाले कामों से बचें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)