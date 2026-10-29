ETV Bharat / lifestyle

करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो जरूर जानें ये जरूरी नियम

करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो जरूर जान लें ये जरूरी नियम ( GETTY IMAGES )

करवा चौथ को हिंदू धर्म में सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है. इस दिन, विवाहित महिलाएं अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए कठिन व्रत रखती हैं. भारत में महिलाएं इस त्योहार को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाती हैं. करवा चौथ कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल, करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं. हालांकि, कभी-कभी उनसे अनजाने में गलतियां हो सकती हैं. यह पक्का करने के लिए कि इस खास दिन पर ऐसी कोई गलती न हो, इस खबर में कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें आपको व्रत रखते समय ध्यान में रखना चाहिए...