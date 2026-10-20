अगर आप दिवाली के लिए कर रहे हैं अपने घर की सफाई, तो इन आसान और असरदार सुझावों का जरूर करें पालन
आप अपने घर की चाहे कितनी भी अच्छी तरह सफाई क्यों न कर लें, धूल-मिट्टी उन छिपे कोनों में जमा हो ही जाती है, जिन...
Published : October 20, 2026 at 6:07 PM IST
दीवाली बस आने ही वाली है, और इसके साथ ही पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने का तनाव भी आ जाता है. साल के इस समय, घर के हर कोने की गहरी सफाई और पॉलिशिंग की जरूरत होती है. कई लोग तो हफ्तों या महीनों पहले से ही सफाई शुरू कर देते हैं. हालांकि, आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से घर की सफाई क्यों न कर लें, धूल और गंदगी उन छिपे हुए कोनों में जमा हो ही जाती है, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता. हम अक्सर फर्श, मेज या काउंटरटॉप जैसी बड़ी जगहों को तो साफ और पॉलिश कर लेते हैं, लेकिन छोटी और छिपी हुई जगहों पर ध्यान नहीं दे पाते. वैसे तो धूल को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर आप इसे बहुत ज्यादा जमा होने से रोक सकते हैं. यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं...
इन टिप्स का करें पालन
- भले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद हों, फिर भी फ्रेम और दीवारों के बीच की छोटी-छोटी दरारों से धूल अंदर आ सकती है. इसलिए, सबसे पहले अपने दरवाजों या खिड़कियों के आसपास की ऐसी दरारों को सही वेदर-स्ट्रिपिंग या सीलेंट का इस्तेमाल करके बंद कर दें. इससे धूल, नमी और छोटे कीड़े-मकोड़ों को अंदर आने से रोकने में मदद मिलेगी.
- चूंकि धूल-मिट्टी आपके जूतों के तलवों से चिपक कर घर के अंदर आ सकती है, इसलिए मुख्य दरवाजे के पास दो डोरमैट रखना अच्छा रहता है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ. बाहर से लौटने पर आपको तुरंत अपने जूते साफ कर लेने चाहिए और जहां तक हो सके, उन्हें घर के अंदर लाने से बचना चाहिए.
- पालतू जानवरों के जरिए घर में धूल-मिट्टी प्रवेश करती है. जब कुत्ते और बच्चे बाहर से लौटते हैं, तो उनके पैरों के जरिए धूल और गंदगी घर में आ सकती है. इसलिए, बाहर से आने के बाद उनके पैरों को साफ करने के अलावा, उनके सोने के बिस्तर और चटाइयों को भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए.
- फर्नीचर और अलमारियों के अलावा, छत के पंखों, फर्नीचर के पीछे और नीचे की सफाई हमेशा करें.
- चूंकि सोफे के कुशन, मैट, बेडशीट और कालीन में काफी धूल जमा हो जाती है, इसलिए सप्ताह में एक बार बेडशीट को गर्म पानी में धोना और कालीन और सोफे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना चाहिए.
- अगर AC और उसके एयर फिल्टर में बहुत ज्यादा धूल जमा हो जाती है, तो हवा के बहाव के साथ धूल के कण वापस घर में फैल जाएंगे.
- AC फिल्टर की सफाई करते समय, सबसे पहले छत के पंखों, लाइटों और अलमारियों से धूल झाड़ लें.
- इसके बाद, टी-टेबल और TV जैसी चीजों को पोंछ लें, और अंत में, फर्श पर पोंछा लगा लें.
ये उपाय भी है असरदार
- खिड़कियों पर पतली 'धूल रोधी जाली' लगाकर आप घर में धूल के प्रवेश को रोक सकते हैं.
- सड़क की ओर खुलने वाली खिड़कियों के लिए मोटे पर्दे लगाना सबसे अच्छा होता है.
- कमरे में हवा में मौजूद महीन धूल के कणों को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करना एक अच्छा विचार है. ये हवा में मौजूद धूल और परागकणों जैसे कणों को कम करने में मदद कर सकते हैं.
- कुछ प्रकार के इनडोर पौधे हवा को साफ रखने में मदद करते हैं.
- दरवाजों पर डोर बॉटम सील और सिलिकॉन ब्रश लगाने से दीवारों में मौजूद दरारों से धूल अंदर आने से रुक जाती है.