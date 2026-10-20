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अगर आप दिवाली के लिए कर रहे हैं अपने घर की सफाई, तो इन आसान और असरदार सुझावों का जरूर करें पालन

दीवाली बस आने ही वाली है, और इसके साथ ही पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने का तनाव भी आ जाता है. साल के इस समय, घर के हर कोने की गहरी सफाई और पॉलिशिंग की जरूरत होती है. कई लोग तो हफ्तों या महीनों पहले से ही सफाई शुरू कर देते हैं. हालांकि, आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से घर की सफाई क्यों न कर लें, धूल और गंदगी उन छिपे हुए कोनों में जमा हो ही जाती है, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता. हम अक्सर फर्श, मेज या काउंटरटॉप जैसी बड़ी जगहों को तो साफ और पॉलिश कर लेते हैं, लेकिन छोटी और छिपी हुई जगहों पर ध्यान नहीं दे पाते. वैसे तो धूल को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर आप इसे बहुत ज्यादा जमा होने से रोक सकते हैं. यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं...