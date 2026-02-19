अगर खांसते, छींकते या एक्सरसाइज करते समय आपको भी यूरिन होता है लीक, तो जरूर आजमाएं ये आसन
कुछ लोगों को यूरिन लीकेज की समस्या होती है. जो खांसने या छींकने से भी लीक हो सकती है. यह बहुत शर्मनाक है, लेकिन इसे...
Published : February 19, 2026 at 1:08 PM IST
कुछ लोग अपना यूरिन रोक नहीं पाते हैं. खासकर महिलाओं को खांसते, छींकते, हंसते या एक्सरसाइज करते समय अक्सर यूरिन लीकेज की समस्या का सामना करना पड़ता है. यह प्रॉब्लम पहले सिर्फ बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल कम उम्र की महिलाओं को भी यह हो रही है. इस समस्या को किसी के साथ शेयर करना शर्मिंदगी भरा हो सकता है. लेकिन अगर आप बिना दवा के इस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ योग आसन से इस प्रॉब्लम को नैचुरली मैनेज करने कर सकते हैं. सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर दीक्षा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन आसनों के बारे में जानकारी शेयर की है. जानें वे आसन कौन से हैं...
यूरिन लीकेज के कारण
यूरिन लीकेज का बड़ा कारण पेल्विक फ्लोर की कमजोर मांसपेशियां हैं, जो खांसने और छींकने के दौरान दबाव बढ़ा सकती हैं, जिससे यूरिन लीकेज हो सकता है. यह प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म के दौरान, खासकर मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण आम है. इसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी इस तरह की समस्या हो जाती है. यूरिन लीकेज ब्लैडर के ओवरएक्टिव होने के कारण भी हो सकता है.
सिर्फ 10 मिनट इस योग आसन को रोजाना करें
उत्कटासन से प्रॉब्लम कम करना - दीक्षा शर्मा कहती हैं कि रोजाना 10 मिनट उत्कटासन करने से पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होती हैं. इससे यूरिन लीकेज कम होता है. यूरिन लीकेज को कंट्रोल करने के लिए उत्कटासन करना बेहद फायदेमंद है. इसे करना आसान है लेकिन यह बहुत असरदार है. यह जांघों, कूल्हों और पेल्विस की मसल्स को मजबूत करता है. यह शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. यह ब्लैडर कंट्रोल बनाए रखने में मदद करता है. रेगुलर इस योगा प्रैक्टिस से बिना दवा के यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम को कम करने में मदद मिल सकती है.
यह आसन कैसे करें?
- सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को थोड़ा फैलाकर रखें.
- सांस अंदर लें और दोनों हाथ ऊपर उठाएं.
- सांस छोड़ें और अपने घुटनों को इस तरह मोड़ें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों.
- पीठ सीधी रहनी चाहिए.
- आसन की मुद्रा में 20 से 30 सेकंड तक रहें.
- धीरे-धीरे सांस लें.
- इसे दिन में 9 से 10 बार करें. नियमित रूप से करने पर आपको जल्द ही परिणाम दिखाई देंगे.
कुछ बातें जरूर याद रखें
- शुरुआत में इस मुद्रा को बहुत देर तक न रोकें.
- यदि आपको घुटने या पीठ में दर्द है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- योग के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और उचित उपचार लेना चाहिए.
- कुल मिलाकर, यह एक आम समस्या है. इसे सही जीवनशैली अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)