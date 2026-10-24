अगर आपमें भी हैं ये 5 आदतें, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे
कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपना वजन कम नहीं कर पाते. इसके पीछे डाइट के अलावा और भी कई कारण हैं, जो...
Published : October 24, 2026 at 6:00 PM IST
कई लोग वजन कम करने के मकसद से अपनी खाने-पीने की आदतों में बदलाव करते हैं. वे कोल्ड ड्रिंक की जगह डाइट सोडा लेते हैं, मैदे से बने बिस्कुट की जगह नट्स खाते हैं, और ज्यादा कैलोरी वाली चीजों के बजाय अपनी प्लेट में फाइबर से भरपूर खाना और सलाद शामिल करते हैं. फिर भी, इतनी कोशिशों के बाद भी जब पेट की जिद्दी चर्बी कम नहीं होती, तो बहुत निराशा होती है.
यदि आप भी सोचते हैं कि इतना सब करने के बाद भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? तो हो सकता है कि दिक्कत आपकी डाइट में नहीं, बल्कि आपकी आदतों में हो. आपको अपनी रोजमर्रा की कुछ ऐसी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, जो अनजाने में आपकी कैलोरी इनटेक को बढ़ा रही हैं. सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी से जानें कि वे आदतें क्या हैं...
डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि खाने की सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, बल्कि उसकी मात्रा भी बेहद मायने रखती है. असल में, जहां हेल्दी खाना चुनना जरूरी है, वहीं हम कितनी मात्रा में खाते हैं, साथ ही खाना पकाने के तरीके और हमारी प्लेट में मौजूद हर चीज की मात्रा, ये सब भी उतना ही अहम है. यहां 5 ऐसी मुख्य आदतें बताई गई हैं जो वजन कम करने में रुकावट डालती हैं, और साथ ही उनसे निपटने के तरीके भी दिए गए हैं...
क्या डाइट सोडा पूरी तरह से है सुरक्षित?
डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि यह मान लेना कि डाइट सोडा पूरी तरह से सुरक्षित है, एक गलतफहमी है. अक्सर डाइट सोडा को पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि, मीठे पेय पदार्थों के विपरीत, इसमें न तो कैलोरी होती है और न ही चीनी. हालांकि यह कुछ समय के लिए चीनी की मात्रा कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे पानी के रोजमर्रा के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. असल में, यह मीठी चीजों की तलब को और बढ़ा सकता है.
क्या करें: अपने मुख्य पेय के रूप में सादा पानी पिएं. बिना चीनी वाली छाछ और नींबू पानी इसके अच्छे विकल्प हैं. डाइट सोडा बहुत कम मात्रा में और कभी-कभार ही लें।
खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की मात्रा पर ध्यान दें
खाना पकाने में तेल को अक्सर एक मामूली सामग्री माना जाता है, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत अधिक होती है. भारतीय व्यंजनों में चटनी, करी की ग्रेवी और तली-भुनी चीजें बनाने के लिए तेल का काफी इस्तेमाल होता है. हालांकि सब्जियां और दालें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा तेल डालने से डिश एक कैलोरी बम बन सकती है.
क्या करें: खाना बनाते समय, बोतल से सीधे तेल डालने के बजाय चम्मच से तेल नापें. तलने के बजाय ग्रिलिंग, स्टीमिंग या रोस्टिंग का विकल्प चुनें.
रोटी और चावल की मात्रा पर ध्यान दें
भारतीय घरों में चावल और रोटी मुख्य भोजन का हिस्सा होते हैं. हालांकि ये एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर के बिना बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से वजन कम करना मुश्किल हो सकता है.
क्या करें: संतुलित आहार लें. चावल या रोटी की मात्रा कम करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन (जैसे दाल, फलियां, दही, पनीर, अंडे या मांसाहारी भोजन) और भरपूर मात्रा में सब्जियां शामिल हों.
भारी ड्रेसिंग वाले सलाद से बचें
रेस्तरां या होटलों में, सलाद को अक्सर सबसे स्वस्थ भोजन विकल्प माना जाता है. लेकिन, इनमें क्रीमी ड्रेसिंग, मेयोनेज-आधारित सॉस, बहुत सारा चीज और तली हुई टॉपिंग मिलाने से, इनमें सामान्य भोजन की तुलना में भी अधिक कैलोरी हो सकती है.
क्या करें: ऐसे सलाद चुनें जिनमें कई तरह की सब्जियां और प्रोटीन के स्रोत हों, जैसे कि छोले, पनीर, टोफू या अंडे. ड्रेसिंग या सॉस को अलग से मंगाएं, और अपनी जरूरत के हिसाब से ही उसका इस्तेमाल करें.
अधिक मात्रा में मेवे खाने से बचें
बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ते में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं. हालांकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें कैलोरी भी बहुत अधिक होती है. अगर आप इन्हें दिन भर खाते रहेंगे (सीधे डिब्बे या पैकेट से) तो हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैलोरी ले लें.
क्या करें: पैकेट से सीधे खाने के बजाय, मुट्ठी भर नट्स लें, उन्हें एक छोटे कटोरे में रखें और फिर खाएं. ऐसे नट्स चुनें जो अच्छी क्वालिटी के और नेचुरल हों, जिनमें नमक न हो और जिन्हें प्रोसेस न किया गया हो.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)