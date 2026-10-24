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अगर आपमें भी हैं ये 5 आदतें, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे

अगर आपमें भी हैं ये 5 आदतें, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे ( GETTY IMAGES )

कई लोग वजन कम करने के मकसद से अपनी खाने-पीने की आदतों में बदलाव करते हैं. वे कोल्ड ड्रिंक की जगह डाइट सोडा लेते हैं, मैदे से बने बिस्कुट की जगह नट्स खाते हैं, और ज्यादा कैलोरी वाली चीजों के बजाय अपनी प्लेट में फाइबर से भरपूर खाना और सलाद शामिल करते हैं. फिर भी, इतनी कोशिशों के बाद भी जब पेट की जिद्दी चर्बी कम नहीं होती, तो बहुत निराशा होती है.

यदि आप भी सोचते हैं कि इतना सब करने के बाद भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? तो हो सकता है कि दिक्कत आपकी डाइट में नहीं, बल्कि आपकी आदतों में हो. आपको अपनी रोजमर्रा की कुछ ऐसी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, जो अनजाने में आपकी कैलोरी इनटेक को बढ़ा रही हैं. सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी से जानें कि वे आदतें क्या हैं...