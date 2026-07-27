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अगर आप भी सुबह पीते हैं आंवला, चुकंदर और गाजर का जूस, तो आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए

सुबह की आदतें डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और पूरी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसी ही एक आदत है आंवला और चुकंदर का जूस पीना. यह मिक्सचर न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है. सोच रहे हैं कैसे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंवला और चुकंदर का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है. यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और कई कमाल के फायदे देता है. यह मिक्सचर न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आयरन और विटामिन C के बीच जबरदस्त तालमेल की वजह से शरीर के लिए बहुत लाभकारी भी है.

आंवला और चुकंदर का जूस पीना आपकी पूरी हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने का एक असरदार, नेचुरल तरीका माना जाता है. इसमें गाजर मिलाने से ये फायदे और बढ़ जाते हैं. यह जूस विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने, डाइजेशन को बेहतर बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मिलकर काम करते हैं. आंवला विटामिन C का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो स्किन हेल्थ को बेहतर बनाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. चुकंदर में आयरन, फोलेट और नाइट्रेट भरपूर होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. वहीं, गाजर में बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) भरपूर होता है, जो अच्छी नजर, चमकदार स्किन और मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है.

रोजाना खाली पेट आंवला, चुकंदर और गाजर का जूस पीने से सेहत को जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब आप इस जूस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो ये होता है...

इम्यूनिटी बढ़ाता है

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आंवला में विटामिन C भरपूर होता है, जो सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट में से एक है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. चुकंदर और गाजर में बीटा-कैरोटीन, जिंक और आयरन जैसे इम्यून-बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. यह सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू से बेहतर रेजिस्टेंस और पूरी एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद करता है. आंवला का रेगुलर सेवन, चाहे कच्चा हो, जूस के रूप में हो या पाउडर के रूप में, पूरी सेहत और एनर्जी को काफी बढ़ा सकता है. गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन C भरपूर होता है, जो सेल्स को डैमेज और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करता है. यह पुरानी बीमारियों का खतरा भी कम करता है, जिससे लंबे समय में इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में मदद मिलती है.

स्किन के लिए अच्छा और नेचुरल ग्लो देता है

आंवला और गाजर अपनी कोलेजन बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, जो स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाती हैं और एजिंग को धीमा करती हैं और चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन को हेल्दी, गुलाबी ग्लो मिलता है. इस जूस को लंबे समय तक पीने से स्किन साफ, चमकदार और जवान दिखती है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आंवला फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, एजिंग के साइन कम करता है और हेल्दी, ग्लोइंग स्किन को बढ़ावा देता है. इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं.