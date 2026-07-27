अगर आप भी सुबह पीते हैं आंवला, चुकंदर और गाजर का जूस, तो आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए
आंवला और चुकंदर शरीर को साफ करने, पाचन को मजबूत बनाने और सेहत से जुड़े कई फEयदे देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं...
Published : July 27, 2026 at 4:24 PM IST
सुबह की आदतें डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और पूरी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसी ही एक आदत है आंवला और चुकंदर का जूस पीना. यह मिक्सचर न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है. सोच रहे हैं कैसे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंवला और चुकंदर का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है. यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और कई कमाल के फायदे देता है. यह मिक्सचर न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आयरन और विटामिन C के बीच जबरदस्त तालमेल की वजह से शरीर के लिए बहुत लाभकारी भी है.
आंवला और चुकंदर का जूस पीना आपकी पूरी हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने का एक असरदार, नेचुरल तरीका माना जाता है. इसमें गाजर मिलाने से ये फायदे और बढ़ जाते हैं. यह जूस विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने, डाइजेशन को बेहतर बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मिलकर काम करते हैं. आंवला विटामिन C का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो स्किन हेल्थ को बेहतर बनाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. चुकंदर में आयरन, फोलेट और नाइट्रेट भरपूर होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. वहीं, गाजर में बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) भरपूर होता है, जो अच्छी नजर, चमकदार स्किन और मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है.
रोजाना खाली पेट आंवला, चुकंदर और गाजर का जूस पीने से सेहत को जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब आप इस जूस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो ये होता है...
इम्यूनिटी बढ़ाता है
एक्सपर्ट्स के अनुसार, आंवला में विटामिन C भरपूर होता है, जो सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट में से एक है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. चुकंदर और गाजर में बीटा-कैरोटीन, जिंक और आयरन जैसे इम्यून-बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. यह सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू से बेहतर रेजिस्टेंस और पूरी एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद करता है. आंवला का रेगुलर सेवन, चाहे कच्चा हो, जूस के रूप में हो या पाउडर के रूप में, पूरी सेहत और एनर्जी को काफी बढ़ा सकता है. गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन C भरपूर होता है, जो सेल्स को डैमेज और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करता है. यह पुरानी बीमारियों का खतरा भी कम करता है, जिससे लंबे समय में इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में मदद मिलती है.
स्किन के लिए अच्छा और नेचुरल ग्लो देता है
आंवला और गाजर अपनी कोलेजन बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, जो स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाती हैं और एजिंग को धीमा करती हैं और चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन को हेल्दी, गुलाबी ग्लो मिलता है. इस जूस को लंबे समय तक पीने से स्किन साफ, चमकदार और जवान दिखती है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आंवला फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, एजिंग के साइन कम करता है और हेल्दी, ग्लोइंग स्किन को बढ़ावा देता है. इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं.
आंवला बालों को मजबूत बनाने, समय से पहले सफेद होने से रोकने और स्कैल्प की पूरी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी जाना जाता है. साथ ही, आंवले में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुंहासों से लड़ने, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने और ब्रेकआउट को रोकने में मदद करती हैं. आंवला में पानी की मात्रा भरपूर होती है, जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और ड्राईनेस को रोकता है. यह प्लंप, हेल्दी स्किन के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है. आंवला एक नेचुरल स्किन-लाइटनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और डलनेस को कम करता है, जिससे आपको एक जैसा स्किन टोन मिलता है. आंवले के एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासों, रेडनेस और ब्रेकआउट को कम करने में मदद करते हैं. यह खून को भी साफ करता है, मुंहासों को अंदर से बाहर तक ठीक करता है.
वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है
कैलोरी में कम लेकिन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, यह जूस आपको भरा हुआ और एनर्जेटिक रखता है, जिससे अनहेल्दी क्रेविंग कम होती है. आंवला मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट को तोड़ने में मदद करता है और इस ड्रिंक को रेगुलर पीने से हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ नेचुरली वजन घटाने में मदद मिलती है. आंवला मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और फैट को असरदार तरीके से बर्न करने में मदद करता है. यह भी कहा जाता है कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है.
इसमें विटामिन A, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, और यह आंखों की सेहत को बढ़ावा देने, स्किन की चमक बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं, जबकि हाई फाइबर कंटेंट डाइजेशन और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है. गाजर का जूस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह लिवर के काम में मदद करता है और टॉक्सिन को बाहर निकालता है. साथ ही, यह ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बनाता है. लेकिन, इस ड्रिंक के फायदे उठाने के लिए इसे सुबह की डाइट में शामिल करना सबसे अच्छा है. ध्यान रहें कि इस जूस को हमेशा कम मात्रा में पिएं.
जूस की रेसिपी
- 1 छोटा चुकंदर (छिला और कटा हुआ)
- 1-2 मध्यम आकार की गाजर (कटी हुई)
- 1-2 आंवले (बीज निकाले हुए)
- तीनों चीजों को पानी से अच्छी तरह धो लें, छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें
- कटे हुए चुकंदर, गाजर और आंवले को मिक्सर जार (ब्लेंडर) में डालें
- आधा से एक कप पानी डालें और तब तक ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से चिकना न हो जाए और उसमें कोई टुकड़ा न बचे
- सूती कपड़े या बारीक छलनी का इस्तेमाल करके जूस को एक बर्तन में छान लें और गूदे को अलग कर दें
- जूस को गिलास में डालें और तुरंत पी लें