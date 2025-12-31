ETV Bharat / lifestyle

पति को देखना चाहती हैं कामयाब और पैसे वाला, तो पत्नियों को करने होंगे ये आसान काम

हर दिन आप जो दयालुता के ये छोटे-छोटे काम करती हैं, वे आपके पति की सफलता के लिए सबसे बड़ी नींव बन सकते हैं.

If wives want to see their husbands successful and wealthy, they will have to do these simple things.
पति को देखना चाहती हैं कामयाब और पैसे वाला, तो पत्नियों को करने होंगे ये आसान काम (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 31, 2025 at 5:40 PM IST

अगर आप अपने पति की इनकम दोगुनी करना चाहती हैं और खुद भी ज्यादा पैसे कमाना चाहती हैं, तो जाने-माने ज्योतिषी माचिराजू किरण कुमार महिलाओं के लिए कुछ खास उपाय बता रहे हैं. उनका कहना है कि इन उपायों को अपनाने से आपके पति की इनकम बढ़ेगी और घर में कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं आएगी. आइए इस खबर में इसके बारे में विस्तार से जानिए...

ऐसा मत करो...

  • कई महिलाएं जैसे ही उनके पति काम या बिजनेस के लिए घर से निकलते हैं, दरवाजा बंद कर देती हैं. लेकिन आपको तुरंत दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए. 5 मिनट बाद दरवाजा बंद करना बेहतर है.
  • साथ ही, पति के जाने के तुरंत बाद घर की सफाई नहीं करनी चाहिए. आपको गीले कपड़े से फर्श भी नहीं पोंछना चाहिए.
  • कुछ महिलाएं पति के जाते ही नहाने चली जाती हैं.लेकिन तुरंत नहाने जाने के बजाय, उन्हें 5 मिनट इंतजार करना चाहिए.
  • धुले हुए कपड़े मोड़ते समय उन्हें उल्टा करके न मोड़ें. कपड़ों को उल्टा मोड़ने से पति के लिए बदकिस्मती आती है.

इस मंत्र का जाप करें
रोजाना स्नान करने के बाद सिंदूर लगाते समय एक मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से आपके पति भाग्यशाली होंगे. उन्हें खूब धन-संपत्ति प्राप्त होगी. वह मंत्र...

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते

इस मंत्र का जप करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, भय का नाश होता है और मां दुर्गा की अनंत कृपा प्राप्त होती है.

इसके साथ ही जब महिलाएं सुबह चाय बनाने और टिफिन तैयार करने के लिए रसोई में जाती हैं. हालांकि, चूल्हा जलाने से पहले "ॐ ब्रह्मणे नमः" मंत्र का जाप करने से पति की आय में वृद्धि होती है.

ये उपाय भी पति की इनकम बढ़ाने में भी मदद करते हैं

  • पति के लिए सौभाग्य लाने के लिए, महिलाओं को सुबह उठते ही भगवान गणेश की तस्वीर देखने की व्यवस्था करनी चाहिए.
  • देवी को पांच सप्ताह तक प्रत्येक शुक्रवार को किशमिश अर्पित करनी चाहिए.
  • रसोई में रखी इलायची सूखी नहीं होनी चाहिए. इलायची का रंग हरा होना चाहिए. परिहार शास्त्र में कहा गया है कि हरी इलायची धन को आकर्षित करती है. इसलिए, रसोई में रखी इलायची का रंग हरा होना सुनिश्चित करना चाहिए.
  • शुक्रवार को एक पीला कपड़ा लें और उसमें 5 इलायची के दाने डालें. इस कपड़े को लपेटकर उस जार में रख दें जिसमें आप पैसे रखते हैं.
  • आप पूजा हॉल में 5 इलायची भी रख सकते हैं.
  • अपने पति के पर्स में 5 इलायची रख दें. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी.
  • शुक्रवार को एक पीला कपड़ा लें और उसमें हरा कपूर डालें. उसे लपेटकर पूजा कक्ष में रख दें. प्रतिदिन उस पर अगरबत्ती जलाएं. शुक्रवार को अगरबत्ती जलाएं. ऐसा करने से आपके पति की आय दोगुनी हो जाएगी.
  • हरी या लाल मिट्टी की चूड़ियां पहननी चाहिए. रविवार और शुक्रवार को चूड़ियां खरीदना शुभ होता है. मंगलवार और शनिवार को चूड़ियां खरीदने से पति की आय कम हो जाती है.
  • पूजा कक्ष में भगवान की तस्वीरें दक्षिण दिशा की ओर न हों, इस बात का ध्यान रखें. माचिराजु ने कहा कि यदि महिलाएं ये विशेष कार्य करती हैं, तो उनके पतियों को सौभाग्य प्राप्त होगा और धन की अनेक प्रकार से प्राप्ति होगी.

(डिस्क्लेमर: ऊपर दी गई जानकारी कुछ ज्योतिष विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक किताबों में बताए गए तथ्यों के आधार पर दी है. हालांकि, पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि इसे सपोर्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है. इस जानकारी पर कितना विश्वास करना है, यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला है)

NEW YEAR 2026
HUSBAND WIFE ASTROLOGY
WAYS TO SUPPORT YOUR SPOUSE
पति की तरक्की के उपाय
HUSBAND WIFE ASTROLOGY

संपादक की पसंद

