ETV Bharat / lifestyle

अगर 1 महीने के लिए चीनी पूरी तरह छोड़ दी जाए, तो कितना वजन कम हो जाएगा? शरीर में क्या बदलाव होंगे?

आजकल सोशल मीडिया पर 'नो शुगर चैलेंज' बहुत पॉपुलर हो रहा है. बहुत से लोग दावा करते हैं कि अगर आप एक महीने तक चीनी या मीठी चीजें पूरी तरह से छोड़ दें, तो आपका वजन कम हो जाएगा, स्किन हेल्दी होगी और एनर्जी लेवल भी कमाल का होगा. मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सच है कि चीनी छोड़ने से वजन कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, लेकिन एक महीने में असल में कितना वजन कम होगा, यह किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि, कैलोरी की मात्रा और मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है.आइए, इस खबर में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी के अनुसार, उन अलग-अलग बदलावों के बारे में जानें जो चीनी छोड़ने के बाद शरीर में आते हैं.

एक महीने के लिए चीनी का सेवन कैसे कम करें?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी का कहना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के जरिए हम जो एक्स्ट्रा चीनी लेते हैं, वह अनजाने में शरीर में कैलोरी का बोझ बढ़ा देती है. ऐसे में एक महीने के लिए इन चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है. सोडा और मीठी कॉफी की जगह पानी, कार्बोनेटेड पानी या बिना चीनी वाली चाय पिएं. साबुत अनाज वाली चीजें चुनें. ताजे फल, सब्जियां, कम फैट वाले प्रोटीन और साबुत अनाज बिना चीनी मिलाए आपका पेट भरा रखने में मदद करते हैं. जब आप एक महीने के लिए मिठाई पूरी तरह छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं?

अगर 1 महीने के लिए चीनी पूरी तरह छोड़ दी जाए (GETTY IMAGES)

शरीर में ये बदलाव आने लगते हैं...

जो लोग मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के आदी हैं (चाहे वे इन्हें कम मात्रा में लेते हों या ज्यादा) अचानक इनका सेवन बंद कर देने से उनके शरीर में तेजी से बदलाव आने लगते हैं. उदाहरण के लिए...

शरीर में पानी की मात्रा में कमी: जब आप चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर में जमा ग्लाइकोजन का भंडार कम होने लगता है. ग्लाइकोजन अपने साथ पानी को बांधकर रखता है, इसलिए, चीनी का सेवन बंद करने के कुछ दिनों बाद आपको लग सकता है कि आपका वजन कम हो गया है. यह शरीर की चर्बी में कमी नहीं है, बल्कि यह केवल शरीर में पानी की मात्रा में आई कमी है. विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी छोड़ देने से इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जब इंसुलिन का स्तर गिरता है, तो किडनी शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और सोडियम (नमक) को तेजी से बाहर निकाल देती हैं.

शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और भविष्य की एनर्जी जरूरतों के लिए उन्हें मांसपेशियों और लिवर में 'ग्लाइकोजन' के रूप में स्टोर करता है. ग्लाइकोजन का हर ग्राम अपने साथ लगभग 3 से 4 ग्राम पानी बांधकर रखता है. जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं, तो शरीर ऊर्जा के लिए इस जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है. जैसे-जैसे ग्लाइकोजन का भंडार खत्म होता जाता है, उससे बंधा हुआ पानी भी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वजन में तेजी से और साफ तौर पर कमी आती है.