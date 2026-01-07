किसी को आ रहा है हार्ट अटैक तो जानिए सबसे पहले क्या करें? जानें कैसे बचाई जा सकती हैं जान
अगर लगता है कि आपको या किसी और को हार्ट अटैक आ सकता है, तो घबराएं नहीं और यहां दिए गए सुझावों का पालन करें
Published : January 7, 2026 at 3:19 PM IST
खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों की वजह से बहुत से लोग दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं. हाल के समय में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है. एक समय था जब हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों में आम थे, लेकिन आज युवा और यहां तक कि बच्चे भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. इस आर्टिकल में जानें कि अगर आपको सीने में दर्द या हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हों तो क्या करें...
इन सुझावों को फॉलो करते समय सावधान रहें
सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ सावधानियां तुरंत बरतनी चाहिए. नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है. अगर आपको सीने में दर्द या कोई बेचैनी महसूस हो, तो बिना देर किए मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें. अगर पास में कोई हॉस्पिटल है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं.
अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, तो घबराएं नहीं, बैठ जाएं और शांत रहने की कोशिश करें। स्ट्रेस और एंग्जायटी दिल की हालत को और खराब कर सकते हैं. अगर आपके सामने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो गया है या सांस नहीं ले रहा है, तो उसे तुरंत CPR दें. इसके लिए आपको उसके सीने के बीच वाले हिस्से को दोनों हाथों से दबाना होगा.
अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) उपलब्ध है, तो इसे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. AEDs दिल की धड़कन को वापस लाने में मददगार होते हैं. जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं.
ध्यान रखें कि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट नहीं होता. सीने में दर्द के दूसरे कारण भी हो सकते हैं. यह दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, मानसिक तनाव और बदहजमी जैसे कारणों से भी हो सकता है. हालांकि, सीने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत मेडिकल हेल्प लेना सबसे अच्छा है.
हार्ट अटैक के लक्षण
- हार्ट अटैक के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं. इनमें ये शामिल हो सकते हैं...
- अचानक सीने में दर्द या बेचैनी
- दर्द जो बाएं या दाएं हाथ, या गर्दन, जबड़े, पीठ या पेट तक फैल सकता है. कुछ लोगों को तेज दर्द या जकड़न महसूस होती है, जबकि दूसरों को बेचैनी महसूस होती है. यह भारी दबाव या जलन जैसा महसूस हो सकता है, जैसा कि बदहजमी में होता है.
- बीमार महसूस करना, पसीना आना, चक्कर आना, या सांस लेने में तकलीफ.
अन्य सामान्य लक्षणों में शामिल हैं
- अचानक घबराहट महसूस होना जो पैनिक अटैक जैसा लग सकता है.
- फेफड़ों में फ्लूइड जमा होने के कारण तेज खांसी या सांस लेने में घरघराहट
- यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोगों को इन सभी लक्षणों के बिना भी हार्ट अटैक आ सकता है, और यह याद रखना जरूरी है कि हर कोई दर्द को अलग तरह से महसूस करता है. यह ज्यादातर बूढ़े लोगों या डायबिटीज वाले लोगों में होने की संभावना होती है, क्योंकि यह स्थिति नसों को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे दर्द को महसूस करने का तरीका बदल जाता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)