किसी को आ रहा है हार्ट अटैक तो जानिए सबसे पहले क्या करें? जानें कैसे बचाई जा सकती हैं जान

किसी को आ रहा है हार्ट अटैक तो जानिए सबसे पहले क्या करें? जानें कैसे बचाई जा सकती हैं जान

खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों की वजह से बहुत से लोग दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं. हाल के समय में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है. एक समय था जब हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों में आम थे, लेकिन आज युवा और यहां तक कि बच्चे भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. इस आर्टिकल में जानें कि अगर आपको सीने में दर्द या हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हों तो क्या करें...

इन सुझावों को फॉलो करते समय सावधान रहें

सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ सावधानियां तुरंत बरतनी चाहिए. नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है. अगर आपको सीने में दर्द या कोई बेचैनी महसूस हो, तो बिना देर किए मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें. अगर पास में कोई हॉस्पिटल है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं.

अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, तो घबराएं नहीं, बैठ जाएं और शांत रहने की कोशिश करें। स्ट्रेस और एंग्जायटी दिल की हालत को और खराब कर सकते हैं. अगर आपके सामने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो गया है या सांस नहीं ले रहा है, तो उसे तुरंत CPR दें. इसके लिए आपको उसके सीने के बीच वाले हिस्से को दोनों हाथों से दबाना होगा.

अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) उपलब्ध है, तो इसे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. AEDs दिल की धड़कन को वापस लाने में मददगार होते हैं. जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं.