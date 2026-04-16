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कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय

कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय ( CANVA AI )

अप्रैल के मध्य तक, पूरे भारत में गर्मी और उमस बढ़ गई है, जिससे कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लू लगने का खतरा भी बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी भारत में लू की स्थिति बनी हुई है, और आने वाले दिनों में तापमान के और भी बढ़ने की उम्मीद है. इस गर्मी से निपटने के लिए, लोग अपने घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं. भीषण गर्मी से राहत के लिए अमीर लोग 24x7 AC चलाते हैं, जबकि मिडिल और लोअर इनकम क्लास बिजली की ज्यादा खपत और ज्यादा कीमत की वजह से कूलर और पंखों पर निर्भर रहते हैं. हालांकि, रूम कूलर इस्तेमाल करने वालों को उमस से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ह्यूमिडिटी की वजह से लोग अक्सर बेचैन महसूस करते हैं और रात में अच्छी नींद लेना बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है. ज्यादा ह्यूमिडिटी से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे फफूंदी लगना या दीवारों पर पानी जमना. हालांकि, रूम कूलर इस्तेमाल करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए खबर के जरिए विस्तार से जानते हैं उन आसान तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके कमरे में नमी को कम किया जा सकता है... कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय (AI) वॉटर पंप बंद कर दें

अगर किसी वजह से आप कूलर को कमरे के बाहर खिड़की के पास नहीं रख सकते, तो कूलर में वॉटर पंप बंद कर दें और सिर्फ पंखा चलाएं. पानी बंद होते ही, कमरे से नमी अपने आप निकल जाएगी. सीलिंग फैन के साथ कूलर चलाएं

नमी हटाने के लिए कूलर और सीलिंग फैन या दोनों पंखे एक साथ चलाएं. साथ ही, खिड़कियां थोड़ी खुली रखें ताकि आपको नमी महसूस न हो. जब आप पंखा चालू करते हैं, तो उसकी हवा कूलर की हवा के साथ पूरे कमरे में घूमती है. पंखे या सीलिंग फैन की मदद से आप कूलर से नमी से बच सकते हैं.