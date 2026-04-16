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कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में, अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो इन...

If running a cooler increases humidity and stickiness in the room, try these simple remedies immediately.
कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय (CANVA AI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 16, 2026 at 3:19 PM IST

4 Min Read
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अप्रैल के मध्य तक, पूरे भारत में गर्मी और उमस बढ़ गई है, जिससे कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लू लगने का खतरा भी बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी भारत में लू की स्थिति बनी हुई है, और आने वाले दिनों में तापमान के और भी बढ़ने की उम्मीद है. इस गर्मी से निपटने के लिए, लोग अपने घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं. भीषण गर्मी से राहत के लिए अमीर लोग 24x7 AC चलाते हैं, जबकि मिडिल और लोअर इनकम क्लास बिजली की ज्यादा खपत और ज्यादा कीमत की वजह से कूलर और पंखों पर निर्भर रहते हैं. हालांकि, रूम कूलर इस्तेमाल करने वालों को उमस से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ह्यूमिडिटी की वजह से लोग अक्सर बेचैन महसूस करते हैं और रात में अच्छी नींद लेना बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है. ज्यादा ह्यूमिडिटी से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे फफूंदी लगना या दीवारों पर पानी जमना. हालांकि, रूम कूलर इस्तेमाल करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए खबर के जरिए विस्तार से जानते हैं उन आसान तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके कमरे में नमी को कम किया जा सकता है...

If running a cooler increases humidity and stickiness in the room, try these simple remedies immediately.
कूलर चलाते ही कमरे में बढ़ जाती है उमस और चिपचिपाहट की समस्या, तो तुरंत करें ये आसान उपाय (AI)

वॉटर पंप बंद कर दें
अगर किसी वजह से आप कूलर को कमरे के बाहर खिड़की के पास नहीं रख सकते, तो कूलर में वॉटर पंप बंद कर दें और सिर्फ पंखा चलाएं. पानी बंद होते ही, कमरे से नमी अपने आप निकल जाएगी.

सीलिंग फैन के साथ कूलर चलाएं
नमी हटाने के लिए कूलर और सीलिंग फैन या दोनों पंखे एक साथ चलाएं. साथ ही, खिड़कियां थोड़ी खुली रखें ताकि आपको नमी महसूस न हो. जब आप पंखा चालू करते हैं, तो उसकी हवा कूलर की हवा के साथ पूरे कमरे में घूमती है. पंखे या सीलिंग फैन की मदद से आप कूलर से नमी से बच सकते हैं.

एग्जॉस्ट फैन
अगर आपके कमरे में एग्जॉस्ट फैन है, तो उसे कूलर के साथ चालू कर दें. अगर कमरे में नहीं है, तो आप कमरे से जुड़े बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चालू कर सकते हैं। इससे भी नमी निकल सकती है.

कूलर की स्पीड
कूलर को मीडियम से हाई स्पीड पर चलाएं। इससे कमरे में नमी भी काफी हद तक कम हो जाती है. तेज हवाएं भी नमी कम करती हैं. आप कूल पैनल को हटा भी सकते हैं. इससे हवा का इनटेक बढ़ जाता है जिससे नमी से कुछ राहत मिलती है और ठंडक महसूस होती है.

कमरे में वेंटिलेशन
कूलर इस्तेमाल करते समय कमरे में सही वेंटिलेशन बहुत जरूरी है. खिड़कियों या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करके नमी वाली हवा बाहर निकाली जा सकती है. अगर कमरे में हवा का सर्कुलेशन अच्छा है, तो ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगा और ठंडी हवा ज्यादा अच्छे से काम करेगी.

आइस क्यूब या ठंडा पानी
कूलर में नॉर्मल पानी की जगह ठंडा पानी या बर्फ इस्तेमाल करके ह्यूमिडिटी लेवल कम किया जा सकता है. ठंडा पानी या बर्फ हवा को ठंडा करने में मदद करता है, जबकि पानी की भाप के रूप में कम नमी छोड़ता है.

चारकोल या डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें
कूलर में थोड़ी मात्रा में चारकोल रखने से नमी सोखने में मदद मिलती है. असल में, चारकोल में नमी सोखने का नैचुरल गुण होता है. साथ ही, कमरे में डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करके ह्यूमिडिटी लेवल को अच्छे से कम किया जा सकता है. यह डिवाइस हवा से ज्यादा नमी हटाता है, जिससे कमरा आरामदायक हो जाता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

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