घर में चूहों ने जमा लिया है डेरा, तो न करें चिंता? बस यह एक लाल चीज रातोरात चूहों से दिलाएगी छुटकारा
इस उपाय को अपने घर की उन जगहों पर आजमाएं जहां चूहे सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा करते समय ये सावधानियां जरूर बरतें...
Published : November 24, 2025 at 1:39 PM IST
अगर एक भी चूहा घर में घुस जाए, तो कुछ ही दिनों में उसकी एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है. ये घर में चारों ओर घूमने लगते हैं, गड्ढे खोदते हैं, चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़े और बैग कुतरते हैं और घर में तबाही मचा देते हैं. चूहे जब एक बार आपके घर में घुस जाते हैं, तो उन्हें भगाना या उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है. खासकर ठंड के मौसम में, चूहे गर्मी ढूंढते हैं और किचन के खाने, अनाज, अलमारी या फर्नीचर में छिप जाते हैं. एक छोटा चूहा भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वे अपने लगातार कुतरने की आदत से घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं. चूहे साफ-सफाई के लिए भी एक बड़ा खतरा होते हैं. उनके मल, बाल और पेशाब से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, एक बार जब चूहे आपके घर में घुस जाएं, तो उन्हें तुरंत भगा देना चाहिए.
इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए कई अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. कुछ लोग रैट पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन ये तरीके अक्सर फेल हो जाते हैं. इसलिए, अगर चूहे आपके घर में घुस गए हैं और घर के सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये घरेलू नुस्खे उन्हें मारे बिना बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं.
चूहों को घर से भगाने के लिए ये उपाय करें
अगर आप चूहों को मारे बिना घर से भगाना चाहते हैं, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल चूहों को भगाने में असरदार हो सकता है. इसके लिए लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिलाकर घोल बना लें. इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरें और उन कोनों और छेदों के पास स्प्रे करें जहा चूहे अक्सर आते हैं. इससे चूहे घर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मिर्च की तेज गंध उन्हें डराकर भगा देती है.
इसके साथ ही उन जगहों पर लाल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च के टुकड़े छिड़कें जहां चूहे अक्सर आते हैं. इसके अलावा, आप पेपरमिंट ऑयल और अमोनिया का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन चीजों में तेज गंध होती है जो चूहों को परेशान करती है, जिससे वे भाग जाते हैं. लेकिन, ध्यान रहे कि लाल मिर्च स्प्रे करते समय अपने हाथों से अपना चेहरा छूने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखों में जलन हो सकती है.
बेकिंग सोडा: विशेषज्ञों का कहना है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा चूहों को भगा सकता है. इसके लिए सबसे पहले एक कप आटा लें, उसमें पेपरमिंट ऑयल और बेकिंग सोडा डालकर मिलाएं. अगर आप इस आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर घर में चूहों के आने वाली जगहों पर रखें, तो यह कारगर होगा.
नेफथलीन बॉल्स: ऐसा कहा जाता है कि चूहों को इनकी गंध पसंद नहीं आती. इसलिए अगर आप इन्हें सीधे चूहों के घूमने वाली जगह पर रख दें, तो वे भाग जाएंगे.
लहसुन: चूहे लहसुन की गंध से दूर भागते हैं. इसलिए, कटे हुए लहसुन को पानी में मिलाएं. इस लहसुन के पानी को एक बोतल में डालें और उन कोनों में स्प्रे करें जहां चूहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से चूहे दूर भागते हैं.
इन बातों को भी याद रखें.
यह एक घरेलू नुस्खा है, और यह पक्का करने के लिए कि यह पूरी तरह से कामयाब हो और चूहों को आपके घर में आने से रोके, कुछ और सावधानियां बरतना जरूरी है. इस उपाय के अलावा, अपने घर के आस-पास कुछ बातों का ध्यान रखें: खाने की चीजों को ढककर रखें और कचरा तुरंत हटा दें. इसके साथ ही अगर आपके घर में अधिक छेद हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर दें. इस नुस्खे को कामयाब बनाने के लिए, इन बातों का ध्यान रखें.