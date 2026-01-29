कई कोशिशों के बावजूद भी शरीर में आयरन की कमी नहीं हो रही है दूर, तो इन गलतियों से बचें
आयरन की कमी एक गंभीर समस्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत जरूरी है, इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
Published : January 29, 2026 at 7:25 PM IST
शरीर में सही मात्रा में आयरन होना बहुत जरूरी है. हालांकि, कुछ लोगों (खासकर महिलाओं) में आयरन का लेवल कम होता है और उन्हें आयरन की कमी हो जाती है. इसके मुख्य कारणों में पीरियड्स के दौरान खून की कमी, प्रेग्नेंसी और आयरन की कमी वाला खाना शामिल है. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है, जो ऑक्सीजन ले जाता है. इसकी कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सुस्ती, थकान, बालों का झड़ना और चक्कर आना. इन लक्षणों के बारे में जानना और रेगुलर अपने आयरन लेवल की जांच करवाना जरूरी है.
हालांकि, डॉक्टर अक्सर आयरन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स और आयरन से भरपूर खाना खाने की सलाह देते हैं,हालांकि, कुछ लोगों को अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करने के बाद भी आयरन लेवल में बढ़ोतरी नहीं दिखती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, हमारी कुछ आदतें और गलतियां आयरन लेवल को बढ़ने से रोक सकती हैं. आइए जानते हैं कि ये गलतियां क्या हैं...
यदि आपको आयरन की कमी है
आयरन की कमी तब होती है जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स के लिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है. इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप थकान, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आयरन की कमी से बचना महत्वपूर्ण है. इसके लिए, आयरन की गोलियों के साथ-साथ आपको आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए. मीट, हरी सब्जियां, फलियां और फोर्टिफाइड अनाज आयरन के अच्छे सोर्स हैं, फिर भी आयरन की कमी हो सकती है. इसके मुख्य कारण हैं खराब एब्जॉर्प्शन (कम बायोअवेलेबिलिटी), चाय या कॉफी में मौजूद टैनिन, अनाज में फाइटेट्स, विटामिन C की कमी, शरीर की ज्यादा जरूरतें (प्रेगनेंसी या किशोरावस्था), या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. इसके कारण इस प्रकार हैं...
आयरन के साथ विटामिन सी न लेना: शरीर आयरन से भरपूर खाने से आयरन तब तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जब तक उसे सही मात्रा में न खाया जाए. आयरन तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब उसे विटामिन C के साथ खाया जाए, खासकर जब आयरन का सोर्स पौधों से मिलने वाला हो. नहीं तो, हम कितना भी आयरन खा लें, शरीर उसका सिर्फ 5 से 12 प्रतिशत ही एब्जॉर्ब कर पाता है. इसलिए, आयरन सप्लीमेंट्स को विटामिन C से भरपूर खाने के साथ लेना चाहिए, जैसे नींबू, आंवला, टमाटर और दूसरे खट्टे फल.
भोजन के साथ चाय और कॉफी पीना: चाय और कॉफी में आयरन को बांधने वाले पॉलीफेनॉल होते हैं. भोजन के साथ या तुरंत बाद इनका सेवन करने से आयरन का अवशोषण 40 से 70 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इसलिए, चाय और कॉफी का सेवन भोजन के कम से कम 1 या 2 घंटे बाद करना चाहिए.
प्रोटीन की कमी: सिर्फ आयरन का सेवन न करें. इसके साथ प्रोटीन भी लें. पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर आयरन ठीक से अवशोषित नहीं होगा, शरीर में जमा नहीं होगा और हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं होगा. इसलिए, प्रोटीन के साथ आयरन लेना बेहतर है.
विटामिन बी12 और फोलेट की अनदेखी: इसी तरह, विटामिन B12 और फोलेट की कमी से आयरन की कमी हो सकती है. B12 और फोलेट शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी हैं. अगर आयरन का लेवल नॉर्मल है लेकिन B12 और फोलेट का लेवल कम है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल अपने आप कम हो जाएगा
खराब गट हेल्थ: खराब गट हेल्थ से आंतों में सूजन हो सकती है.आयरन, विटामिन B12 और फोलेट आंतों में एब्जॉर्ब होते हैं. अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, तब भी अगर आपको आंतों की समस्या और सूजन है, तो आयरन ठीक से एब्जॉर्ब और इस्तेमाल नहीं हो पाएगा.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)