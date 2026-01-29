ETV Bharat / lifestyle

कई कोशिशों के बावजूद भी शरीर में आयरन की कमी नहीं हो रही है दूर, तो इन गलतियों से बचें

शरीर में सही मात्रा में आयरन होना बहुत जरूरी है. हालांकि, कुछ लोगों (खासकर महिलाओं) में आयरन का लेवल कम होता है और उन्हें आयरन की कमी हो जाती है. इसके मुख्य कारणों में पीरियड्स के दौरान खून की कमी, प्रेग्नेंसी और आयरन की कमी वाला खाना शामिल है. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है, जो ऑक्सीजन ले जाता है. इसकी कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सुस्ती, थकान, बालों का झड़ना और चक्कर आना. इन लक्षणों के बारे में जानना और रेगुलर अपने आयरन लेवल की जांच करवाना जरूरी है.

हालांकि, डॉक्टर अक्सर आयरन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स और आयरन से भरपूर खाना खाने की सलाह देते हैं,हालांकि, कुछ लोगों को अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करने के बाद भी आयरन लेवल में बढ़ोतरी नहीं दिखती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, हमारी कुछ आदतें और गलतियां आयरन लेवल को बढ़ने से रोक सकती हैं. आइए जानते हैं कि ये गलतियां क्या हैं...

यदि आपको आयरन की कमी है

आयरन की कमी तब होती है जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स के लिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है. इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप थकान, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आयरन की कमी से बचना महत्वपूर्ण है. इसके लिए, आयरन की गोलियों के साथ-साथ आपको आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए. मीट, हरी सब्जियां, फलियां और फोर्टिफाइड अनाज आयरन के अच्छे सोर्स हैं, फिर भी आयरन की कमी हो सकती है. इसके मुख्य कारण हैं खराब एब्जॉर्प्शन (कम बायोअवेलेबिलिटी), चाय या कॉफी में मौजूद टैनिन, अनाज में फाइटेट्स, विटामिन C की कमी, शरीर की ज्यादा जरूरतें (प्रेगनेंसी या किशोरावस्था), या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. इसके कारण इस प्रकार हैं...

आयरन के साथ विटामिन सी न लेना: शरीर आयरन से भरपूर खाने से आयरन तब तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जब तक उसे सही मात्रा में न खाया जाए. आयरन तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब उसे विटामिन C के साथ खाया जाए, खासकर जब आयरन का सोर्स पौधों से मिलने वाला हो. नहीं तो, हम कितना भी आयरन खा लें, शरीर उसका सिर्फ 5 से 12 प्रतिशत ही एब्जॉर्ब कर पाता है. इसलिए, आयरन सप्लीमेंट्स को विटामिन C से भरपूर खाने के साथ लेना चाहिए, जैसे नींबू, आंवला, टमाटर और दूसरे खट्टे फल.