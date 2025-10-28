ETV Bharat / lifestyle

इन 5 आसान तरीकों से करें असली शहद की पहचान, कभी नहीं खाएंगे धोखा

शहद (Honey) अपने मीठे स्वाद और अनगिनत नेचुरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला एक फूड आइटम है. हालांकि, बढ़ती मांग और कम दामों पर बेचने की होड़ के साथ, मिलावट एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है, क्योंकि शहद में चीनी की चाशनी और अन्य सस्ते पदार्थ मिलाकर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, जिससे दस्त, एलर्जी और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं. पहचान और जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता यह नहीं जानते कि वे क्या खरीद रहे हैं. इसलिए, नियामकों और विक्रेताओं से लेकर आम जनता तक, सभी के लिए यह जरूरी है कि वे शहद खरीदने या बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करें.

शहद को एक सुपरफूड माना जाता है और प्राचीन काल से ही इसके औषधीय गुणों के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसके सेवन से अनगिनत लाभ मिलते हैं. शहद का उपयोग दुनिया भर में एक हेल्दी स्वीटनर के रूप में भी किया जाता है. यह फूलों के रस से मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक मीठा, गाढ़ा तरल पदार्थ है. आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है और इसे एक औषधि माना जाता है. लेकिन क्या आप वाकई असली शहद इस्तेमाल कर रहे हैं या चीनी की चाशनी पी रहे हैं? जी हां, कई ब्रांड नकली शहद बेचकर अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं. आइए जानें असली शहद की पहचान कैसे करें...

इन 5 आसान तरीकों से करें असली शहद की पहचान, कभी नहीं खाएंगे धोखा (GETTY IMAGES)

शहद की शुद्धता जांचने के आसान टेस्ट