इन 5 आसान तरीकों से करें असली शहद की पहचान, कभी नहीं खाएंगे धोखा
आयुर्वेद में शहद को एक औषधि माना जाता है. लेकिन क्या आप वाकई असली शहद इस्तेमाल कर रहें या चीनी की चाशनी पी रहे हैं?
Published : October 28, 2025 at 3:30 PM IST
शहद (Honey) अपने मीठे स्वाद और अनगिनत नेचुरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला एक फूड आइटम है. हालांकि, बढ़ती मांग और कम दामों पर बेचने की होड़ के साथ, मिलावट एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है, क्योंकि शहद में चीनी की चाशनी और अन्य सस्ते पदार्थ मिलाकर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, जिससे दस्त, एलर्जी और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं. पहचान और जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता यह नहीं जानते कि वे क्या खरीद रहे हैं. इसलिए, नियामकों और विक्रेताओं से लेकर आम जनता तक, सभी के लिए यह जरूरी है कि वे शहद खरीदने या बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करें.
शहद को एक सुपरफूड माना जाता है और प्राचीन काल से ही इसके औषधीय गुणों के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसके सेवन से अनगिनत लाभ मिलते हैं. शहद का उपयोग दुनिया भर में एक हेल्दी स्वीटनर के रूप में भी किया जाता है. यह फूलों के रस से मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक मीठा, गाढ़ा तरल पदार्थ है. आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है और इसे एक औषधि माना जाता है. लेकिन क्या आप वाकई असली शहद इस्तेमाल कर रहे हैं या चीनी की चाशनी पी रहे हैं? जी हां, कई ब्रांड नकली शहद बेचकर अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं. आइए जानें असली शहद की पहचान कैसे करें...
शहद की शुद्धता जांचने के आसान टेस्ट
- वाटर टेस्ट- शुद्ध शहद की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है इसे पानी से परखना. इसके लिए एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच शहद डालें. पांच मिनट बाद, आप देखेंगे कि शुद्ध शहद जम जाएगा और एक गांठ बन जाएगी, जबकि नकली शहद चीनी या पानी मिलाने के कारण जल्दी घुल जाएगा.
- थंब टेस्ट- जर्नल ऑफ फूड प्रोटेक्शन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, अंगूठे से शहद की चिपचिपाहट मापने की एक पारंपरिक तकनीक है. अपने अंगूठे पर थोड़ा सा शहद रखें. थोड़ी देर बाद, आप देखेंगे कि शुद्ध शहद अपनी जगह पर बना रहेगा और आसानी से नहीं फैलेगा, जबकि नकली शहद अपनी पतली स्थिरता के कारण आसानी से बह जाएगा.
- विनेगर टेस्ट- विनेगर टेस्ट एक आसान अम्लता परीक्षण है. आपको बस एक गिलास सिरके में शहद की कुछ बूंदें मिलानी हैं. अगर बूंदें डालने के तुरंत बाद बुलबुले बनते हैं, तो शहद में मिलावट होने की संभावना है.
- क्रिस्टलाइजेशन ओवरव्यू - नेचुरल शहद समय के साथ क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है. अगर आपका शहद क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, तो संभवतः वह शुद्ध है. हालांकि, क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न शहद के प्रकार के आधार पर अगल हो सकता है.
इन तरीकों को भी अपना सकते हैं...
एनिलीन क्लोराइड टेस्ट
जब हम अपने शहद उत्पादकों से शहद प्राप्त करते हैं, तो हम मिलावटी शहद की पहचान के लिए शुरुआती जांच के रूप में एनिलिन टेस्ट करते हैं. एनिलिन क्लोराइड टेस्ट शहद में मिलावट खासकर चीनी या गुड़ के सिरप की उपस्थिति का पता लगाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है. यह शहद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लैबोरेट्री टेस्ट से पहले एक प्रारंभिक शुरुआती जांच में कार्य करता है. एनिलीन क्लोराइड टेस्ट करने के लिए, शहद के सैंपल में थोड़ी मात्रा में एनिलीन क्लोराइड मिलाया जाता है. इसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया यह निर्धारित करने में मदद करती है कि शहद शुद्ध है या उसमें आर्टिफिशियल मिलावटें हैं.
इस जांच से मिलावट को कैसे पहचानें?
- रंग में बदलाव अशुद्धता का स्पष्ट संकेत है.
- शुद्ध शहद का सैंपल सफेद रहता है, जो यह दर्शाता है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल मिठास या चीनी सिरप नहीं है.
- मिलावटी शहद का सैंपल लाल हो जाता है, जो एनिलिन क्लोराइड और मिलाए गए सुक्रोज या गुड़ सिरप के बीच प्रतिक्रिया का संकेत देता है.
- यह आसान टेस्ट नेचुरल और आर्टिफिशियल शहद के बीच अंतर करने में मदद करता है.
शुद्ध शहद की महत्वपूर्ण विशेषताएं
- रूप-रंग- शुद्ध शहद गाढ़ा, चिपचिपा होता है और इसका रंग प्राकृतिक होता है जो फूल के स्रोत के आधार पर भिन्न होता है और इसकी यह गाढ़ी बनावट नेचुरल शुगर (ग्लूकोज और फ्रुक्टोज) और पानी की कम मात्रा के कारण होती है, जबकि मिलावटी शहद पतला और पानी में आसानी से घुलने वाला होता है.
- गंध- असली शहद में एक विशिष्ट पुष्प सुगंध (distinctive floral fragrance) होती है, जबकि नकली शहद में अक्सर कोई सुगंध नहीं होती या उसमें आर्टिफिशियल गंध होती है.
- स्वाद- शुद्ध शहद एक संतुलित, भरपूर स्वाद प्रदान करता है, जबकि नकली शहद में अक्सर चीनी की मात्रा के कारण अत्यधिक मीठा स्वाद होता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)