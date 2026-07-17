ETV Bharat / lifestyle

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की क्या हैं खासियतें? जानिए यह देश के लिए कितना महत्वपूर्ण

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की क्या हैं खासियतें? जानिए यह देश के लिए कितना महत्वपूर्ण ( PIB )