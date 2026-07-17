ETV Bharat / lifestyle

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की क्या हैं खासियतें? जानिए यह देश के लिए कितना महत्वपूर्ण

भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के...

Etv BharatHydrogen train launched in India: Know its features and how it works.
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की क्या हैं खासियतें? जानिए यह देश के लिए कितना महत्वपूर्ण (PIB)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 12:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. पर्यावरण के अनुकूल और जीरो-एमिशन (प्रदूषण न फैलाने वाली) वाली इस ट्रेन का अधिकतम किराया 25 रुपये तय किया गया है. आइए, इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं...

इस ट्रेन में कितने कोच हैं?
देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 कोच हैं. इसके कॉन्फिगरेशन में 8 पैसेंजर कोच और 2 पावर कार (इंजन) शामिल हैं. हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है.

हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है
हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से जुड़ी एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली बनाती है. इससे निकलने वाली चीजें सिर्फ पानी की भाप और गर्मी होती हैं, यानी ट्रेन से कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता. इस वजह से, डीजल या दूसरे फॉसिल फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले यह कहीं ज्यादा साफ-सुथरा विकल्प है. आसान शब्दों में कहें तो, यह ट्रेन एक ऐसे पावर जनरेटर की तरह काम करती है जो चलते समय अपनी बिजली खुद बनाती है.

हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से कैसे स्टोर किया जाता है
इसके डिजाइन में सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है. ट्रेन के अगले हिस्से में लगभग 27 हाइड्रोजन सिलेंडर और पिछले हिस्से में भी 27 सिलेंडर लगाए गए हैं. इस ट्रेन के लिए खास तौर पर जींद में पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग सुविधा बनाई गई है. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) ने इस साइट पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी लाइसेंस दे दिया है. बिना किसी रुकावट के काम-काज सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजन कम्प्रेशन सिस्टम, एक स्टैंडबाय कम्प्रेशर यूनिट और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध हैं. प्रोडक्शन, स्टोरेज और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी में एडवांस्ड सेफ्टी सेंसर (जिनमें हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर शामिल हैं) लगाए गए हैं, इनकी नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी.

पूरी तरह से भारत में निर्मित
सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत पूरी तरह से देश में डिजाइन और विकसित की गई यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी उत्पाद है. लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) ने इसका डिजाइन तैयार किया, जबकि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) ने इसे बनाया.

भारत के लिए महत्व

  • जीरो एमिशन और इको फ्रेंडली: पारंपरिक डीजल इंजनों के विपरीत, हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. यह तकनीक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बिजली बनाती है, जिससे हानिकारक धुएं के बजाय सिर्फ पानी की भाप निकलती है.
  • बिना बिजली वाले रूट के लिए एक आशीर्वाद: देश के हर रेलवे ट्रैक को बिजली से जोड़ना (ऊपर से बिजली की लाइनें लगाना) बहुत महंगा और मुश्किल काम है. इस मामले में, हाइड्रोजन ट्रेनें दूर-दराज के इलाकों, ग्रामीण इलाकों और उन ऐतिहासिक 'हेरिटेज रूट' के लिए एक बहुत अच्छा, साफ विकल्प देती हैं, जहां बिजली की लाइनें नहीं होतीं.
  • फ्यूल इंपोर्ट में कमी: अभी, भारत के रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा नॉन-इलेक्ट्रिफाइड रूट पर डीजल ट्रेनें चलाने में खर्च होता है. हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू होने से डीजल की खपत कम होगी, जिससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और देश का रेवेन्यू बचेगा.
  • 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' को बढ़ावा देना: भारत ने 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन 'ग्रीन हाइड्रोजन' बनाने का टारगेट रखा है. रेलवे द्वारा इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से देश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत एक ग्लोबल हब बन जाएगा.
  • नॉइज पोल्लुशन से राहत: क्योंकि ये ट्रेनें भारी डीजल इंजन पर निर्भर नहीं होती हैं और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती हैं, इसलिए ये बहुत शांति से चलती हैं.
  • ज्यादा माइलेज: डीजल की तुलना में हाइड्रोजन में प्रति किलोग्राम काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे यह एक बहुत कुशल फ्यूल ऑप्शन बन जाता है जिसे कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है.
  • 'आत्मनिर्भर भारत' और ग्लोबल पहचान: इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी के सफल डेवलपमेंट के साथ, भारत जर्मनी, चीन, जापान और USA जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास हाइड्रोजन रेल टेक्नोलॉजी है. यह उपलब्धि भारतीय इंजीनियरों की रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमताओं और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को दिखाती है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च
HYDROGEN TRAIN LAUNCH
FEATURES OF HYDROGEN TRAIN
HYDROGEN TRAIN PM NARENDRA MODI
HYDROGEN TRAIN LAUNCH IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.