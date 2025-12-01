ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में बढ़ रहा इमर्शन रॉड से हादसों का खतरा, एक्सपर्ट से जानिए जानलेवा लापरवाही से कैसे बचें और सुरक्षित उपयोग

डॉ. नीरू शर्मा के अनुसार, किसी भी उपकरण को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसकी कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है. इमर्शन रॉड एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है. इसे खास तौर पर पानी जैसे तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह गीजर की तरह स्थायी रूप से स्थापित नहीं होता, बल्कि एक बाल्टी या कंटेनर में डुबोकर इस्तेमाल किया जाता है.

इमर्शन रॉड से होने वाले खतरे को लेकर हमने HPU की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की HOD डॉ. नीरू शर्मा से बात की. डॉ. शर्मा ने हमें बताया कि, यह उपकरण जितना किफायती है, उतनी ही जिम्मेदारी और सावधानी की भी मांग करता है. सही ज्ञान और जागरूकता ही इस सस्ते हीटर को आपके परिवार के लिए सुरक्षित बना सकती है.

इमर्शन रॉड से जुड़े हर साल सामने आने वाले दर्दनाक हादसे इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि इस साधारण से दिखने वाले उपकरण को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के नगला चौबे गांव में एक 3 वर्षीय बच्ची की दुखद मौत इसी खतरे की गवाही देती है. खेलते समय उसने रॉड की वायर खींच ली और करंट के झटके से बच्ची की मौत हो गई.

शिमला: सर्दियों का मौसम अपने साथ गुनगुनी धूप और गर्म पेय पदार्थों का आनंद लेकर आता है, लेकिन इसी के साथ बढ़ती है गर्म पानी की अनिवार्यता. आधुनिक घरों में जहां गीजर एक सुविधाजनक समाधान है. वहीं, देश के एक बड़े हिस्से में इमर्शन रॉड (Immersion Rod) आज भी सबसे सस्ता और सुलभ विकल्प बना हुआ है. एक साधारण हीटिंग कॉइल वाला यह उपकरण मिनटों में पानी गर्म कर देता है, लेकिन इसकी सरलता ही अक्सर लापरवाही का कारण बन जाती है. यही लापरवाही कई बार जानलेवा साबित होती है.

क्या है इमर्शन रॉड? (ETV Bharat GFX)

इमर्शन रॉड कैसे काम करता है?

इमर्शन रॉड का मुख्य भाग एक नाइक्रोम (Nichrome) तार या इसी तरह के किसी उच्च-प्रतिरोध (High Resistance) वाली सामग्री की बनी कॉइल होती है. जब बिजली (करंट) इस कॉइल से गुजरती है, तो कॉइल का उच्च प्रतिरोध बिजली के प्रवाह का विरोध करता है. इस विरोध (रेजिस्टेंस) के कारण ऊष्मा (हीट) उत्पन्न होती है. चूंकि कॉइल पानी में डूबी होती है, यह ऊष्मा सीधे आसपास के पानी को स्थानांतरित (Transfer) करती है, जिससे पानी का तापमान तेजी से बढ़ जाता है.

कैसे करें इमर्शन रॉड का सुरक्षित इस्तेमाल? (ETV Bharat GFX)

छोटी सी लापरवाही से विस्फोट का खतरा

डॉ. नीरू शर्मा बताती हैं कि, "यह उपकरण केवल पानी में डूबा होने पर ही सुरक्षित रूप से काम करता है, क्योंकि पानी कॉइल द्वारा उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करके उसे ठंडा रखता है. इसे हवा में ऑन करने या पानी का लेवल कम रखने से कॉइल ओवरहीट होकर जल सकती है और आग या विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है."

इमर्शन रॉड से होने वाले जानलेवा खतरे

इलेक्ट्रिक शॉक, सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा है. इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब बिजली का अनियंत्रित प्रवाह मानव शरीर से होकर जमीन तक पहुंचता है. इसके अलावा खराब या घिसी वायरिंग भी खतरनाक. यदि रॉड की बाहरी इंसुलेशन (कोटिंग) खराब हो गई है, या वायर कटी-फटी है, तो यह बिजली को पानी या सीधे उपयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकती है. गीली सतह पर इमर्शन रॉड का इस्तेमाल भी खतरनाक. बाथरूम या गीली फर्श पर खड़े होकर रॉड का उपयोग करने से करंट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गीली सतहें बिजली की अच्छी संवाहक (Conductor) होती हैं.

इमर्शन रॉड से होने वाले खतरे (ETV Bharat GFX)

ओवरहीटिंग और विस्फोट, दरअसल इमर्शन रॉड में ऑटो-कट (Auto-Cut) फीचर नहीं होता. यदि इसे चालू करके छोड़ दिया जाए, तो यह तब तक गर्म होता रहेगा जब तक कि पानी भाप बनकर उड़ न जाए या बहुत ज़्यादा उबल न जाए. डॉक्टर नीरू शर्मा ने बताया कि, अत्यधिक ऊष्मा से रॉड का आंतरिक दबाव बढ़ सकता है और कॉइल या बाहरी आवरण फट सकता है. उन्होंने बताया कि, कमजोर और घटिया गुणवत्ता वाली वायरिंग, ढीला प्लग कनेक्शन या बिना अर्थिंग (Earthing) के इस्तेमाल से बिजली का अचानक अनियंत्रित प्रवाह हो सकता है.

इसके साथ ही डॉ. नीरू शर्मा कहती हैं कि, शॉर्ट सर्किट तारों को पिघला सकता है और स्पार्किंग (Sparking) उत्पन्न कर सकता है, जिससे तुरंत आग लगने की संभावना बन जाती है, खासकर यदि आसपास कोई ज्वलनशील सामग्री हो.उन्होंने बताया कि, अर्थिंग सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत है. यदि लीकेज करंट उत्पन्न होता है और सही अर्थिंग नहीं है, तो करंट सीधे बाल्टी और उपयोगकर्ता तक पहुंच सकता है.

इमरजेंसी में क्या करें? (ETV Bharat GFX)

कॉइल का खराब होना

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की HOD के अनुसार, रॉड को बिना पानी में डाले या कम पानी में चालू करना सबसे आम गलती है. इसे 'ड्राई फायरिंग' कहते हैं. पानी की कमी से कॉइल अत्यधिक गर्म हो जाती है और कुछ ही सेकंड में जलकर नष्ट हो सकती है. यह न केवल उपकरण को खराब करता है, बल्कि अत्यधिक ऊष्मा से बाल्टी पिघल सकती है या आग लग सकती है.

इमर्शन रॉड को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के नियम

डॉ. नीरू शर्मा जोर देकर कहती हैं कि, यह उपकरण तभी सुरक्षित है जब इसका इस्तेमाल नियमानुसार किया जाए. उन्होंने कहा कि, हमेशा रॉड को पूरी तरह पानी में डालने के बाद ही मेन स्विच ऑन करें. कभी भी पहले स्विच ऑन करके रॉड को पानी में न डालें. प्लग लगाते और निकालते समय आपके हाथ पूरी तरह सूखे हों, और आप स्वयं किसी सूखी सतह (जैसे रबर की चप्पल) पर खड़े हों. गीली फर्श पर खड़े होकर उपयोग करने से बचें.

प्लास्टिक बाल्टी का उपयोग बेहतर

मेटल (धातु) की बाल्टी का उपयोग बिल्कुल न करें. धातु बिजली की सुचालक होती है और लीकेज करंट को तुरंत पास कर सकती है. केवल अच्छी गुणवत्ता की मजबूत प्लास्टिक बाल्टी का ही उपयोग करें. पानी का स्तर नियंत्रण: पानी का स्तर रॉड पर बने 'मैक्सिमम' मार्क से कम या ज्यादा न हो. रॉड का हीटिंग सेक्शन पूरी तरह डूबा होना चाहिए, लेकिन हैंडल को पानी में नहीं डुबोना चाहिए.

पानी गर्म होने पर स्विच ऑफ करना सबसे जरूरी

पानी गर्म होने के बाद पहले स्विच ऑफ करें, प्लग निकालें, और उसके 8-10 सेकंड बाद ही रॉड को पानी से बाहर निकालें. तुरंत बाहर निकालने से कॉइल को नुकसान हो सकता है. प्लग को सॉकेट से निकालते समय हमेशा प्लग हेड को पकड़कर निकालें, न कि वायर को खींचकर. कॉर्ड खींचने से अंदरूनी वायरिंग कमजोर हो सकती है.

बच्चों की पहुंच से रखें दूर

बच्चों को रॉड लगी बाल्टी और रॉड के आसपास बिल्कुल न जाने दें. जिज्ञासा में की गई उनकी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि हाथरस के हादसे में हुआ. इमर्शन रॉड में ऑटो-कट नहीं होता है. इसे ऑन करके कमरे से बाहर जाना सबसे बड़ी गलती है. इसे कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें.

आपातकालीन स्थिति (यदि करंट लग जाए) में क्या करें?

दुर्घटना होने की स्थिति में त्वरित और सही कार्रवाई जीवन बचा सकती है. डॉ. शर्मा केवल तीन तात्कालिक क्रियाओं पर जोर देती हैं. उन्होनंे कहा कि, आपातकालीन स्थिति में बिना देर किए घर या बाथरूम का मेन पावर स्विच (MCB/Circuit Breaker) बंद करें. करंट लगे व्यक्ति को छूने से बचें, क्योंकि करंट आपमें भी प्रवाहित हो सकता है. पीड़ित को रॉड या करंट के स्रोत से अलग करने के लिए सूखी लकड़ी या प्लास्टिक जैसी अचालक (Insulator) वस्तु का सहारा लें. यदि पीड़ित होश में नहीं है, तो उसे तुरंत सीपीआर (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) दें और फौरन एम्बुलेंस को बुलाएं. समय पर किया गया एक्शन कई बार जिंदगी बचा सकता है.

सही इमर्शन रॉड कैसे खरीदें?

केवल ISI या BIS (Bureau of Indian Standards) मार्क वाला मॉडल ही खरीदें. यह चिह्न सुनिश्चित करता है कि रॉड राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है और उपयोग के लिए सुरक्षित है. घरेलू उपयोग के लिए 1000–1500 वॉट की रॉड पर्याप्त है. कम वॉट की रॉड पानी गर्म करने में अधिक समय लेगी, जबकि यह क्षमता कुशल और सुरक्षित रूप से पानी गर्म करती है.

इसके अलावा स्टेनलेस स्टील या कॉपर कोटेड रॉड चुनें. ये सामग्री जंग-रोधी (Rust-resistant) होती हैं और ऊष्मा (Heat) को बेहतर ढंग से पानी में संचारित (Transfer) करती हैं. इमर्शन रॉड की वायर मजबूत और पर्याप्त मोटाई वाली होनी चाहिए. साथ ही हैंडल वाटरप्रूफ (जलरोधक) और मजबूत होना चाहिए. यह गीले हाथों या गीलेपन में करंट के रिसाव (Leakage) को रोकता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा कम होता है.

