गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, लापरवाही पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट से जानें सेफ्टी टिप्स

शिमला: हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों से गीजर से जुड़ी दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं. अलीगढ़ में गैस गीजर से दम घुटने के कारण एक 12 वर्षीय बच्ची की दुखद मौत हो गई. वहीं, देवरिया में इलेक्ट्रिक गीजर का प्लग लगाते समय करंट लगने से एक महिला की जान चली गई. ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि सर्दियों में सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह उपकरण जरा सी लापरवाही पर जानलेवा भी साबित हो सकता है.

ठंड के मौसम में पानी को तुरंत गर्म करने की क्षमता के कारण गीजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है. मगर इसके सुरक्षित उपयोग के नियमों को जानना बेहद जरूरी है. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर डॉ. नीरू शर्मा से खास बातचीत की है, ताकि गीजर के संभावित खतरों और उन्हें रोकने के उपाय को आसान भाषा में समझा जा सके.

गीजर के प्रकार

प्रोफ़ेसर नीरू शर्मा ने सबसे पहले बताया कि गीजर कितने प्रकार के होते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है? प्रोफेसर शर्मा बताती हैं कि गीजर मुख्य रूप से पानी गर्म करने के लिए बिजली या गैस का उपयोग करते हैं और तीन तरह के होते हैं.

