गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, लापरवाही पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट से जानें सेफ्टी टिप्स
सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करते समय हल्की सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है.
शिमला: हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों से गीजर से जुड़ी दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं. अलीगढ़ में गैस गीजर से दम घुटने के कारण एक 12 वर्षीय बच्ची की दुखद मौत हो गई. वहीं, देवरिया में इलेक्ट्रिक गीजर का प्लग लगाते समय करंट लगने से एक महिला की जान चली गई. ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि सर्दियों में सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह उपकरण जरा सी लापरवाही पर जानलेवा भी साबित हो सकता है.
ठंड के मौसम में पानी को तुरंत गर्म करने की क्षमता के कारण गीजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है. मगर इसके सुरक्षित उपयोग के नियमों को जानना बेहद जरूरी है. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर डॉ. नीरू शर्मा से खास बातचीत की है, ताकि गीजर के संभावित खतरों और उन्हें रोकने के उपाय को आसान भाषा में समझा जा सके.
|गीजर के प्रकार
प्रोफ़ेसर नीरू शर्मा ने सबसे पहले बताया कि गीजर कितने प्रकार के होते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है? प्रोफेसर शर्मा बताती हैं कि गीजर मुख्य रूप से पानी गर्म करने के लिए बिजली या गैस का उपयोग करते हैं और तीन तरह के होते हैं.
- स्टोरेज गीजर: इसमें एक टैंक होता है, जिसमें पानी जमा होकर धीरे-धीरे गर्म होता है. यह 40°C से 55°C तक तापमान पहुंचने पर अपने आप हीटिंग बंद कर देता है.
- इंस्टेंट गीजर: इसमें टैंक नहीं होता. ऑन करते ही हीटिंग कॉइल पानी को तुरंत गर्म करती है, जिससे आपको इंतजार नहीं करना पड़ता.
- गैस गीजर: यह LPG या PNG गैस से चलता है. नल खोलते ही बर्नर जलता है और पानी को गर्म करके बाहर निकालता है. प्रोफेसर शर्मा कहती हैं कि गैस गीजर में वेंटिलेशन (हवा का आना-जाना) सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जहरीली गैसों से दम घुटने का खतरा होता है.
"गैस गीजर जब बंद या कम हवादार बाथरूम में चलता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण गैस पूरी तरह से जल नहीं पाती. इसके फलस्वरूप एक अत्यंत जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), बनती है और कमरे में फैल जाती है. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता." - नीरू शर्मा, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
|अगर घर में गैस गीजर है, तो क्या सुरक्षा सावधानियां बरतें ?
- वेंटिलेशन: बाथरूम में एक बड़ी खिड़की या मजबूत एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं.
- दरवाजा खुला रखें: नहाते समय बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद न करें, बल्कि हल्का गैप या खुली जगह रखें, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे.
- नियमित जांच: गैस सिलेंडर और पाइपलाइन की लीकेज या दरारों के लिए नियमित जांच कराएं. कोई भी गड़बड़ी दिखने पर तुरंत बदलवाएं.
- बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान: बच्चों और बुजुर्गों को गैस गीजर अकेले इस्तेमाल न करने दें.
- बाहरी इंस्टॉलेशन: सबसे सुरक्षित तरीका है कि गैस गीजर को बाथरूम के बाहर या किसी अच्छी हवादार जगह पर ही लगाया जाए.
- गैस डिटेक्टर: कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) डिटेक्टर/अलार्म लगाना एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है, जो तुरंत अलर्ट देता है.
|इलेक्ट्रिक गीजर के इस्तेमाल में जरूरी सुरक्षा टिप्स
क्या करें (Do's)
खरीद और इंस्टॉलेशन
- हमेशा ISI मार्क वाला गीजर ही खरीदें.
- BEE रेटेड (4 या 5 स्टार रेटिंग) मॉडल चुनें, जो बिजली बचाता है और सुरक्षित भी होता है.
- गीजर को जमीन से कम-से-कम 6 फीट की ऊंचाई पर इंस्टॉल करवाएं.
बिजली और वायरिंग
- गीजर को एक समर्पित MCB (Miniature Circuit Breaker) से कनेक्ट करवाएं. इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी.
- गीजर से जुड़ने के लिए हमेशा मेटल पाइप का इस्तेमाल करें.
रखरखाव और सेटिंग
- गीजर का तापमान हमेशा 40°C से 55°C के बीच सेट करें. यह सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल तापमान है.
- गीजर की सर्विसिंग साल में कम-से-कम एक बार, या हर 6-12 महीने में जरूर कराएं.
क्या न करें (Don'ts)
इस्तेमाल के दौरान
- गीले हाथों से गीजर का स्विच, प्लग या बोर्ड कभी न छुएं.
- गीजर को बहुत लंबे समय तक लगातार ऑन न रखें.
वायरिंग और उपकरण
- घटिया क्वालिटी का या लोकल तार (वायर) इस्तेमाल न करें.
समस्याएं अनदेखा न करें
- पानी के रिसाव (लीकेज) वाले पाइप, नल या फिटिंग को नजरअंदाज न करें, तुरंत ठीक कराएं.
- जब गीजर में से अजीब आवाजें आ रही हों या पानी धीमा गर्म हो रहा हो, तब भी उसे इस्तेमाल न करें.