रक्षाबंधन 2026 पर अपने भाई की कलाई पर राखी कैसे बांधें, जानिए 28 अगस्त को कितने बजे तक है शुभ समय?
इस खबर में रक्षा बंधन 2026 के लिए शुभ समय जानें, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का तरीका सीखें और इस मौके को...
Published : August 26, 2026 at 4:50 PM IST
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने में शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा. राखी पूर्णिमा भाई-बहन के बीच के प्यार और बंधन का प्रतीक है. इस शुभ दिन पर, भाई-बहन एक-दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं और आशीर्वाद व तोहफो का आदान-प्रदान करते हैं. पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त को सुबह 9:08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार, राखी बांधने की मुख्य रस्म पूर्णिमा के दिन ही की जानी चाहिए. इसलिए, 28 अगस्त की सुबह राखी बांधना विशेष रूप से शुभ माना जाएगा.
28 अगस्त को शुभ समय कितने बजे तक है?
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना कि राखी बांधने का शुभ समया 28 अगस्त को सुर्योंदय से लेकर सुबह 9:48 बजे तक होगी. भाई के कलाई पर राखी बांधते समय बहने को इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए, तो इस प्रकार है...
येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामनुबध्नामि, रक्षे मा चल मा चल॥
इसका अर्थ है कि जिस मजबूत धागे से शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, वही रक्षासूत्र मैं आपकी कलाई पर बांधती हूं, यह आपकी हर बुरी स्थिति से रक्षा करे.
अपने भाई की कलाई पर राखी ऐसे बांधें
- 28 अगस्त की सुबह, बहनों को स्नान करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए
- राखी, अक्षत (बिना टूटे चावल के दाने), दीया और मिठाइयां तैयार रखें
- सबसे पहले देवताओं की पूजा करें, फिर भाई को तिलक लगाएं, राखी बांधें, आरती करें और उन्हें मिठाई खिलाएं.
- राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आह्वान करना शुभ माना जाता है
- भाई का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना शुभ माना जाता है
- राखी बांधते समय मंत्र का जाप करें और भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि और जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना करें.
- भाइयों को भी अपनी बहनों की रक्षा और सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए.
27 अगस्त को राखी क्यों नहीं बांधी जा सकती?
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना कि भद्रा काल 27 अगस्त को शुरू होगा और 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा. इसलिए, रक्षाबंधन की सुबह राखी बांधने में भद्रा काल कोई बाधा नहीं डालेगा. 28 अगस्त, 2026 की सुबह रक्षाबंधन मनाना सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय भद्रा काल की कोई रुकावट नहीं होगी.
रक्षाबंधन 2026 को खास कैसे बनाएं
अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल रक्षाबंधन 2026 को थोड़ा और खास कैसे बनाया जाए, तो यहां कुछ आसान आइडिया दिए गए हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है...
- रक्षाबंधन 2026 को खास बनाने के लिए आप परिवार के साथ एक छोटी सी पार्टी प्लान कर सकते हैं जिसमें सबकी पसंदीदा मिठाइयां हों. या फिर, अगर आपके भाई-बहन दूर रहते हैं, तो आप पहले से राखी भेजकर और वीडियो कॉल के जरिए जुड़कर इस दिन को खास और यादगार बना सकते हैं.
- आजकल, कुछ परिवार बीजों से बनी इको-फ्रेंडली राखियां चुन रहे हैं. बीज वाली राखियां पारंपरिक त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक शानदार तरीका हैं. ये न केवल भाई-बहनों के बीच प्यार के बंधन का प्रतीक हैं, बल्कि धरती के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को भी मजबूत करती हैं.
- इस त्योहार में तोहफे देने का भी अहम रोल होता है. हालांकि, तोहफ़े की कीमत से ज्यादा उसके पीछे की भावना और सोच मायने रखती है. इसलिए, भाई अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ऐसा तोहफा चुन सकता है जो उसकी बहन को पसंद आए.