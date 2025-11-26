शरीर में हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए ये घरेलू नुस्खे जरूर अपनाएं
Published : November 26, 2025 at 5:44 PM IST
अगर आप रोजाना प्यूरीन से भरपूर खाना या ड्रिंक्स लेते हैं, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें गाउट और किडनी स्टोन शामिल हैं. यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल बना सकता है, जिससे गाउट होता है, और किडनी में भी जमा हो सकता है, जिससे स्टोन बन सकते हैं. आम तौर पर, शरीर किडनी के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकालता है. लेकिन, अगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह ब्लडस्ट्रीम में चला जाता है और हाइपरयूरिसीमिया का कारण बनता है.
"मेडलाइन प्लस" वेबसाइट के अनुसार, जब शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड होता है, तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे गाउट नाम की दर्दनाक कंडीशन होती है. ये क्रिस्टल दर्द, सूजन और लालिमा पैदा करते हैं, और यह प्रॉब्लम बड़े पैर के अंगूठे से दूसरे जोड़ों में फैल सकती है. यह तब होता है जब शरीर या तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या किडनी इसे काफी मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाती है. इससे रात में जोड़ों में तेज दर्द होता है, खासकर बड़े पैर के अंगूठे में, जो गाउट का एक मुख्य लक्षण है. समय के साथ, यह जोड़ों, हड्डियों और टेंडन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी और फैटी लिवर जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.
यूरिक एसिड कम करने के लिए, आपको अपनी रोज की लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे. एक्सरसाइज, पौष्टिक खाना और अच्छी नींद आपके शरीर को दर्द से निपटने में मदद करेगी. कैफीन और शराब से बचने से भी शरीर में यूरिक एसिड कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, आइए कुछ जड़ी-बूटियों के बारे में जानें जो यूरिक एसिड कम करने में मदद कर सकती हैं. जैसे कि...
गुड़हल या हिबिस्कस का जूस: साइंस डायरेक्ट के अनुसार, गुड़हल का जूस और चाय, चाहे सुखाकर या सीधे पानी में उबालकर, यूरिक एसिड का लेवल तेजी से कम कर सकती है. यह चाय यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है. गुड़हल को पानी में 5 मिनट तक उबालें, गुनगुना होने पर छान लें और पी लें.
डैंडेलियन: डैंडेलियन एक ऐसा पौधा है जो यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है. सुबह-सुबह इसकी चाय बनाकर बार-बार पीने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.
सेलेरी: सेलेरी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भरपूर होते हैं. ये आर्थराइटिस से जुड़ी समस्याओं और यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में असरदार हैं.
अदरक: अदरक की चाय या अदरक से बनी चीजें भी दर्द और सूजन कम करने में मदद कर सकती हैं. अदरक को सीधे उबालकर, कपड़े में लपेटकर दर्द वाली जगह पर लगाने से भी आराम मिल सकता है.
केला: रोजाना एक केला खाने से यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है. केले में काफी पोटैशियम होता है, जो आपके अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है. इसके अलावा, इनमें मौजूद फाइबर शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है.
मैग्नीशियम: मैग्नीशियम का रेगुलर सेवन यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकता है. बादाम और काजू जैसे नट्स, और पालक और कद्दू जैसी सब्जियों में मैग्नीशियम भरपूर होता है.
एप्पल साइडर विनेगर: एप्पल साइडर विनेगर न केवल यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बल्कि पूरी हेल्थ को बेहतर बनाने में भी बहुत मददगार है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और टिप्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. हालांकि, इन्हें फॉलो करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है.)