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चेहरे की झुर्रियों को नेचुरली कैसे करें कम? जानिए तरीका

चेहरे की झुर्रियों को नेचुरली कैसे करें कम? जानिए तरीका ( GETTY IMAGES )

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना आम बात है. लेकिन, आज की बिजी लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस, नींद की कमी और खराब खान-पान की आदतों की वजह से, बहुत से लोगों को कम उम्र में ही झुर्रियां दिखने लगती हैं. नतीजतन, बहुत से लोग 30 साल की उम्र में ही झुर्रियों, ढीली स्किन और डल रंगत जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.