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चेहरे की झुर्रियों को नेचुरली कैसे करें कम? जानिए तरीका

बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के चेहरे की झुर्रियों को प्राकृतिक रूप से कम करें, जानें कि कौन से विटामिन लेने चाहिए...

How to reduce facial wrinkles naturally? Find out the method.
चेहरे की झुर्रियों को नेचुरली कैसे करें कम? जानिए तरीका (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 1, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
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उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना आम बात है. लेकिन, आज की बिजी लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस, नींद की कमी और खराब खान-पान की आदतों की वजह से, बहुत से लोगों को कम उम्र में ही झुर्रियां दिखने लगती हैं. नतीजतन, बहुत से लोग 30 साल की उम्र में ही झुर्रियों, ढीली स्किन और डल रंगत जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.

ऐसे में, सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है. असली खूबसूरती अंदर से आती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल का हमारी स्किन पर सीधा असर पड़ता है. तो, आइए जानें कि कौन से फूड्स और लाइफस्टाइल ऑप्शन स्किन को टाइट करने और चेहरे की झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं...

चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए इन विटामिन का सेवन करें (Vitamins to reduce facial wrinkles)

एंटीऑक्सीडेंट्स: एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को झुर्रियों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं. जानकारों का कहना है कि ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और सेलुलर लेवल पर त्वचा की सुरक्षा करते हैं.

विटामिन C: आंवला, संतरा, नींबू, कीवी और अमरूद जैसे फलों में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और त्वचा में कसाव बनाए रखने में मदद करता है.

विटामिन E: बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और हरी सब्जियों में विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है. यह त्वचा को बेहतरीन पोषण देता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है.

रंगीन फल और सब्जियां: बीटा-कैरोटीन रंगीन फलों और सब्ज़ियों जैसे गाजर, टमाटर, ब्रोकली और पालक में पाया जाता है. यह खराब हो चुकी स्किन सेल्स को ठीक करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

सूजन कम करने वाले गुण: ग्रीन टी, हल्दी और अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. ये त्वचा की सूजन को कम करते हैं और चेहरे को साफ और फ्रेश बनाए रखते हैं.

चमकदार त्वचा के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्वचा में कसावट बनाए रखने के लिए प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जरूरी हैं.

प्रोटीन के स्रोत: चीज, अंडे, दूध, दालें और सोया जैसे प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ त्वचा को मजबूत बनाते हैं और कोलेजन का स्तर बनाए रखते हैं.

ओमेगा 3 फैटी एसिड: मछली, अलसी के बीज और अखरोट में पाया जाता है. यह त्वचा को नमीयुक्त रखता है और रूखेपन को रोकता है.

स्वास्थ्यवर्धक तेल: जैतून का तेल, एवोकैडो और नारियल का तेल त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और चेहरे की चमक बढ़ाते हैं.

लाइफस्टाइल में बदलाव

गुनगुना पानी: सुबह उठने के तुरंत बाद गुनगुना पानी पिएं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं.

पूरी नींद लें: एक्सपर्ट्स रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं. इससे स्किन के नैचुरल रिपेयर प्रोसेस में मदद मिलती है.

योग और प्राणायाम: अपनी रोजाना की दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहरा फ्रेश दिखता है.

नेचुरल फेस पैक: एक्सपर्ट्स हफ्ते में दो बार एलोवेरा, शहद और खीरे से बना फेस पैक लगाने की सलाह देते हैं. इससे स्किन नेचुरली फ्रेश और हाइड्रेटेड रहती है.

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