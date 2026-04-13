बिना पार्लर गए चेहरे के अनचाहे बालों से ऐसे पाएं छुटकारा, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय
चेहरे के बालों को नेचुरली कम करने के लिए, इन तरीकों को लगातार अपनाना पड़ता है, जो समय के साथ हेयर फॉलिकल्स को कमजोर कर...
Published : April 13, 2026 at 7:50 PM IST
खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम रोजाना कई तरह की चीजें आजमाते रहते हैं. खासकर, महिलाएं अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं. लेकिन, अनचाहे बालों की समस्या अक्सर कई महिलाओं को परेशान करती है. इस समस्या के कारण उनके चेहरे पर अनचाहे बाल उग आते हैं. महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल (जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं) मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन (खासकर एंड्रोजन (पुरुष हार्मोन) के बढ़ने) या PCOS या PCOD जैसी स्थितियों के कारण होते हैं.
यह जेनेटिक भी हो सकता है, जिससे ठोड़ी या ऊपरी होंठ पर घने और काले बाल आ जाते हैं. इस समस्या का इलाज हार्मोन को कंट्रोल करने के साथ-साथ लेजर थेरेपी या वैक्सिंग जैसे तरीकों से किया जा सकता है. लेकिन, अब अनचाहे बालों की इस समस्या से निपटने के लिए महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. आइए इस खबर में, जानें कि हंसाजी योगेंद्र के बताए नुस्खों से आप घर पर आसानी से मिलने वाली नैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके नैचुरली (बिना किसी साइड इफेक्ट के) इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं...
चेहरे के बालों को हटाने के टिप्स
नेचर खूबसूरती का एक अद्भुत खजाना है. हमारा किचन एक लैबोरेटरी की तरह है, जिसमें ऐसी चीजें होती हैं (जैसे कच्ची हल्दी, शहद, चीनी और नींबू का रस) जो स्किन के लिए नेचुरल इलाज का काम करती हैं और चेहरे पर एक शानदार चमक लाती हैं. पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी दादी-नानी अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करती थीं. ये चीजें दाग-धब्बे कम करने, स्किन को मॉइस्चराइज रखने और रंगत निखारने में मदद करती हैं. हालांकि, समय के साथ ये तरीके बदल गए हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता के लिए प्रकृति की सुरक्षा शक्ति वैसी ही है. ऐसे में, अपने चेहरे से अनचाहे बाल हटाने के लिए सैलून जाने के दर्द से गुजरने के बजाय, घर पर आसानी से मिलने वाले नैचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि नेचुरल तरीकों से अपनी स्किन की खूबसूरती को बेहतर बनाएं रखें...
बेसन और हल्दी का स्क्रब: बेसन एक असरदार और सुरक्षित चीज है, जिसका इस्तेमाल दशकों से त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. यह न सिर्फ अनचाहे बालों को हटाता है, बल्कि त्वचा को सुनहरा निखार भी देता है. इसे बनाने के लिए, दो बड़े चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसे अपने पूरे चेहरे और बालों वाले हिस्सों पर लगाएं. इसे लगभग 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धीरे-धीरे रगड़कर हटा दें. इसके बाद, गुनगुने पानी से अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें. JPR की एक स्टडी में भी बताया गया है कि बेसन स्किन की खूबसूरती के लिए चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है.
चीनी और नींबू का स्क्रब
नींबू और चीनी का शुगर वैक्सिंग एक बेहतरीन घरेलू उपचार है जो अनचाहे बालों को जड़ से हटाकर त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है. इसे बनाने के लिए, एक कटोरी में दो बड़े चम्मच चीनी, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा पानी लें, और इस मिश्रण को धीमी आंच पर गर्म करें. जब चीनी कटोरी में पूरी तरह से घुल जाएगी, तो यह एक गाढ़े, सुनहरे-भूरे रंग के मिश्रण में बदल जाएगा. इस मिश्रण को तब तक ठंडा होने दें जब तक यह गुनगुना न हो जाए, फिर इसे उन जगहों पर लगाएं जहां अनचाहे बाल हैं. इस उपाय का इस्तेमाल हफ्ते में दो से तीन बार किया जा सकता है. Materials Today में प्रकाशित एक अध्ययन में भी यह बताया गया है कि नींबू का रस त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन नेचुरल सोर्स है.
ओट्स और केले का स्क्रब
ओट्स और केले का यह कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दो बड़े चम्मच ओट्स लें और उन्हें बारीक पीस लें, आधा केला लें और दोनों को एक कटोरे में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें. इस मिक्सचर को उन जगहों पर लगाएं जहां आप बाल नहीं चाहते हैं. लगभग 15 मिनट बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें.
आटा और दूध का स्क्रब
यह मिक्सचर स्किन के लिए बहुत सेफ और नेचुरल क्लींजर का काम करता है. दो बड़े चम्मच बेसन, काफी कच्चा दूध और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बनाएं. इसे अनचाहे बालों वाली जगहों पर अच्छी तरह लगाएं. 20 मिनट तक सूखने के बाद, इसे गुनगुने पानी से धो लें. दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.
पपीता और हल्दी का स्क्रब
पपीता और हल्दी का मिक्सचर अनचाहे बालों को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है. दो या तीन कप पपीते लें. उन्हें मिक्सर में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें. इसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस मिक्सचर को अनचाहे बालों पर लगाएं और लगभग 20 मिनट तक सूखने दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें और मुलायम, साफ तौलिए से सुखा लें.
(डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)