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बिना पार्लर गए चेहरे के अनचाहे बालों से ऐसे पाएं छुटकारा, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम रोजाना कई तरह की चीजें आजमाते रहते हैं. खासकर, महिलाएं अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं. लेकिन, अनचाहे बालों की समस्या अक्सर कई महिलाओं को परेशान करती है. इस समस्या के कारण उनके चेहरे पर अनचाहे बाल उग आते हैं. महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल (जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं) मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन (खासकर एंड्रोजन (पुरुष हार्मोन) के बढ़ने) या PCOS या PCOD जैसी स्थितियों के कारण होते हैं.

यह जेनेटिक भी हो सकता है, जिससे ठोड़ी या ऊपरी होंठ पर घने और काले बाल आ जाते हैं. इस समस्या का इलाज हार्मोन को कंट्रोल करने के साथ-साथ लेजर थेरेपी या वैक्सिंग जैसे तरीकों से किया जा सकता है. लेकिन, अब अनचाहे बालों की इस समस्या से निपटने के लिए महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. आइए इस खबर में, जानें कि हंसाजी योगेंद्र के बताए नुस्खों से आप घर पर आसानी से मिलने वाली नैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके नैचुरली (बिना किसी साइड इफेक्ट के) इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं...

चेहरे के बालों को हटाने के टिप्स

नेचर खूबसूरती का एक अद्भुत खजाना है. हमारा किचन एक लैबोरेटरी की तरह है, जिसमें ऐसी चीजें होती हैं (जैसे कच्ची हल्दी, शहद, चीनी और नींबू का रस) जो स्किन के लिए नेचुरल इलाज का काम करती हैं और चेहरे पर एक शानदार चमक लाती हैं. पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी दादी-नानी अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करती थीं. ये चीजें दाग-धब्बे कम करने, स्किन को मॉइस्चराइज रखने और रंगत निखारने में मदद करती हैं. हालांकि, समय के साथ ये तरीके बदल गए हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता के लिए प्रकृति की सुरक्षा शक्ति वैसी ही है. ऐसे में, अपने चेहरे से अनचाहे बाल हटाने के लिए सैलून जाने के दर्द से गुजरने के बजाय, घर पर आसानी से मिलने वाले नैचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि नेचुरल तरीकों से अपनी स्किन की खूबसूरती को बेहतर बनाएं रखें...

बेसन और हल्दी का स्क्रब: बेसन एक असरदार और सुरक्षित चीज है, जिसका इस्तेमाल दशकों से त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. यह न सिर्फ अनचाहे बालों को हटाता है, बल्कि त्वचा को सुनहरा निखार भी देता है. इसे बनाने के लिए, दो बड़े चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसे अपने पूरे चेहरे और बालों वाले हिस्सों पर लगाएं. इसे लगभग 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धीरे-धीरे रगड़कर हटा दें. इसके बाद, गुनगुने पानी से अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें. JPR की एक स्टडी में भी बताया गया है कि बेसन स्किन की खूबसूरती के लिए चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है.