ठंड में टॉयलेट से आ रही है बदबू, तो करें ये आसान उपाय, नहीं पड़ेगी महंगे फ्रेशनर की जरूरत

क्या है ये ट्रिक? शशांक ने बाथरूम से आने वाली बदबू से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताया है. कंटेंट क्रिएटर शशांक अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करते हैं और ये नुस्खे असरदार भी साबित होते हैं. यह उपाय भी उन्हीं में से एक है. इसे आजमाने के लिए आपको किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है. बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा या नींबू के टुकड़े काफी ही होंगे. बेकिंग सोडा या नींबू के टुकड़ों वाला एक कटोरा बाथरूम के पास रख दें. बाथरूम से आने वाली बदबू गायब हो जाएगी

इसके अलावा, बाथरूम से आने वाली खराब बदबू घर में रहने वालों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है. बहुत से लोग बाथरूम की बदबू से छुटकारा पाने के लिए महंगे लिक्विड और एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे भी बाथरूम की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं. ऐसा ही एक आसान नुस्खा अलसी हॉक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया था. यह नुस्खा शशांक अलसी ने शेयर किया था। आइए इस नुस्खे के बारे में विस्तार से जानें...

सिर्फ घर का साफ होना ही काफी नहीं है, बाथरूम भी एकदम साफ होना चाहिए. टॉयलेट को साफ रखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका इस्तेमाल करना. जब मेहमान आपके घर आते हैं, तो सबसे पहले वे सफाई देखते हैं. टॉयलेट आपके घर में हाइजीन बनाए रखने और आपको हेल्दी रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं. बाकी घर कितना भी साफ क्यों न हो, अगर बाथरूम से बदबू आती है, तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है.

यह उपाय कैसे काम करती है?

नींबू एक नेचुरल डियोडोराइजर है. इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड न सिर्फ बदबू को खत्म करता है, बल्कि सफाई के लिए भी असरदार है. नींबू टॉयलेट में ताजगी और सफाई बनाए रखने में भी मदद करता है.

बेकिंग सोडा एक नेचुरल डियोडोरेंट का काम करता है.यह बाथरूम से आने वाली खराब बदबू को खत्म करने में मदद करता है. ये दोनों चीजें बाथरूम से बदबू को सोख लेती हैं. शशांक अलसी कहते हैं कि इस नुस्खे को रोजाना इस्तेमाल करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे.

नींबू से क्लीनर और फ्रेशनर कैसे बनाएं?

टॉयलेट को साफ और सुगंधित रखने के लिए, आप नींबू से लिक्विड क्लीनर बना सकते हैं. इसके लिए, सबसे पहले कुछ नींबू लें. उन्हें दो भागों में काट लें. अब नींबू का रस निकाल लें. इसे एक कटोरे में निकालकर एक तरफ रख दें.

अब नींबू के छिलकों को ग्राइंडर में डालें और आधा लीटर पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. तैयार मिश्रण को छलनी से छान लें. इस मिश्रण को एक बोतल में भरकर रख लें. इसे एक महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसका उपयोग कैसे करना है?

सबसे पहले, टॉयलेट सीट पर बेकिंग सोडा छिड़कें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, तैयार नींबू लिक्विड क्लीनर को टॉयलेट सीट पर डालें. 5 मिनट बाद, ब्रश से अच्छी तरह रगडकर साफ करें. अगर आप इस टिप को अपनाएंगे, तो न सिर्फ़ टॉयलेट से गंदगी हट जाएगी, बल्कि बदबू से भी छुटकारा मिलेगा.

नींबू के छिलके भी बदबू दूर कर सकते हैं

अगर आपको बाथरूम दिन भर बंद रखना पड़ता है, तो यह एक आसान तरीका है. कुछ नींबू के छिलके लें. उन पर दालचीनी पाउडर छिड़कें. अब एक पतला सफेद प्लास्टिक बैग लें और उसमें पिन से छोटे-छोटे छेद करें। दालचीनी पाउडर छिड़के हुए नींबू के छिलके बैग के अंदर डाल दें. इसे बाथरूम के दरवाजे या खिड़की के पास लटका दें. इससे बाथरूम दिन भर फ्रेश रहेगा और बदबू नहीं आएगी.

