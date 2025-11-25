ETV Bharat / lifestyle

किचन में डस्टबिन से नहीं आएगी सड़न की गंदी बदबू, तुरंत इस आसान से हैक्स से करें स्मेल का सफाया

डस्टबिन से आने वाली बदबू को आसानी से रोकने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें. जानें कि डस्टबिन से बदबू क्यों आती है...

How to get rid of the smell coming from the garbage bin in the house and kitchen
किचन में डस्टबिन से नहीं आएगी सड़न की गंदी बदबू, तुरंत इस आसान से हैक्स से करें स्मेल का सफाया
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 25, 2025 at 5:33 PM IST

हर घर में किचन में एक छोटा डस्टबिन होना आम बात है, जिसमें किचन का बचा सारा कचरा और सब्जियों के टुकड़े डालकर म्युनिसिपल गार्बेज ट्रक में डाल दिए जाते हैं. लेकिन,उस कचरे के अवशेष कूड़ेदान में चिपक जाते हैं और अक्सर दुर्गंध आती है और यह दुर्गंध पूरे किचन में फैल जाती है. डस्टबिन को कई बार साफ करने के बाद भी बदबू बनी रहती है. लगभग हर किसी को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स आपके डस्टबिन को साफ रखने के लिए कुछ टिप्स अपनाने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं वे क्या हैं.

डस्टबिन को साफ रखने के लिए कुछ टिप्स

यह पाउडर छिड़कें
बदबू खत्म करने के लिए, बहुत से लोग अपने कूड़ेदान खाली करके पानी से धोते हैं. फिर, कूड़ेदान के नीचे कागज या प्लास्टिक का कवर लगा दें. यह एक अच्छा तरीका है. लेकिन, इसे साफ करने और सुखाने के बाद, नीचे थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बदबू और जर्म्स हटाने में मदद मिलती है.

How to get rid of the smell coming from the garbage bin in the house and kitchen
किचन में डस्टबिन से नहीं आएगी सड़न की गंदी बदबू, तुरंत इस आसान से हैक्स से करें स्मेल का सफाया (GETTY IMAGES)

मिक्स न करें
बाकी सब चीजों की तरह, बहुत से लोग अपने घर का सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट ऐसा न करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि बदबू का मुख्य कारण यही है. सूखा और गीला कचरा एक ही बिन में डालने से बदबू, पर्यावरण प्रदूषण और बीमारियों के फैलने जैसे कई नुकसान हो सकते हैं. कचरे को सही तरीके से अलग करना और रीसायकल करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और डस्टबिन का सही तरीके से इस्तेमाल करना कचरा कम करने के कुछ तरीके हैं.

How to get rid of the smell coming from the garbage bin in the house and kitchen
किचन में डस्टबिन से नहीं आएगी सड़न की गंदी बदबू, तुरंत इस आसान से हैक्स से करें स्मेल का सफाया (GETTY IMAGES)

इसलिए, एक्सपर्ट सूखा और गीला कचरा एक ही बिन में न डालने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गीला कचरा जल्दी सड़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बदबू आती है. इसलिए, वे इन कचरे को अलग-अलग बिन में रखने की सलाह देते हैं.

क्या दो बिन होने चाहिए?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके कूड़ेदान से बदबू आए, तो आपके पास दो कूड़ेदान होने चाहिए. एक्सपर्ट्स सूखा कचरा किचन के कूड़ेदान में डालने और गीला कचरा घर के बाहर ढककर रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि गीले कचरे में मौजूद ऑर्गेनिक चीजें सड़ सकती हैं और बदबू पैदा कर सकती हैं. सूखा कचरा (जैसे प्लास्टिक, कागज) और गीला कचरा (जैसे बचा हुआ खाना, छिलके) अलग-अलग रखने से गीले कचरे से आने वाली बदबू को रोकने में मदद मिल सकती है.

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉफी बीन्स भी बदबू कम करने में मददगार हो सकती हैं. कॉफी बीन्स में बदबू सोखने की क्षमता होती है. इसलिए, अपने ट्रैश कैबिनेट के कोने में कॉफी बीन्स से भरा एक कटोरा रखें. इससे बदबू कम करने में मदद मिलेगी.
  • हर बार जब आप डस्टबिन खाली करें, तो उसे ब्लीच, एंटीबैक्टीरियल स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन या सिरके से साफ करें. फिर इसे थोड़ी देर धूप में सूखने दें. इससे कोई भी बैक्टीरिया साफ हो जाएगा.
  • जो लोग कुत्ते और बिल्लियाँ पालते हैं, उनके घरों में कैट लिटर जरूर होता है. कहा जाता है कि डस्टबिन में थोड़ी मिट्टी डालने से अच्छे नतीजे मिलते हैं. यह बदबू को भी रोकता है.
  • नींबू के टुकड़े काटकर डस्टबिन में नीचे रख दें. नींबू को एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींबू कचरे से आने वाली बदबू को रोकने में भी मदद कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और टिप्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. हालांकि, इन्हें फॉलो करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है.)

