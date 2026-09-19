दूध असली है या नकली? मिनटों में ऐसे लगाएं पता, बेहद आसान है ये तरीका
त्योहारों के मौसम में दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए, आप भी FSSAI के बताए इन तरीकों से यह पता लगा सकते हैं कि...
Published : September 19, 2026 at 1:20 PM IST
त्योहारों का मौसम आते ही, लगभग हर भारतीय घर में उबलते दूध, घी और मिठाइयों की खुशबू फैलने लगती है. खीर बनाने से लेकर बर्फी के लिए खोया तैयार करने तक, दूध कई तरह की खास मिठाइयों में एक जरूरी चीज है. लेकिन, इन त्योहारों के बीच अक्सर एक गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता: दूध में मिलावट. दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए, कई सप्लायर ऐसी चीजें मिला देते हैं जो बिल्कुल असली, सफेद दूध जैसी दिखती हैं.
लेकिन, मिलावटी दूध न सिर्फ आपकी मिठाइयों का स्वाद खराब करता है, बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अच्छी बात यह है कि दूध असली है या नहीं, यह पता लगाने के लिए आपको किसी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है. इस खबर में कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप घर में मौजूद आम चीजों का इस्तेमाल करके मिलावट की जांच कर सकते हैं, ताकि त्योहारों के इस मौसम में आपकी सेहत से कोई समझौता न हो.
त्योहारों के दौरान दूध में क्यों की जाती है मिलावट
त्योहारों के दौरान दूध, खोया और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग साल में सबसे ज्यादा होती है. मिठाई बनाने वालों, हलवाइयों और छोटी डेयरियों को अक्सर सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें से कुछ शॉर्टकट अपनाने लगते हैं. इससे दूध में मिलावट होती है, जो न सिर्फ दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करती है, बल्कि सेहत के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करती है.
दूध पीने के फायदे
- शुद्ध दूध एक संपूर्ण आहार है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं.
- इसमें मौजूद प्राकृतिक कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं.
- इसके पोषक तत्व इम्यूनिटी और गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं.
- यह मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को सही बनाए रखने में मदद करता है.
- पारंपरिक भारतीय मिठाइयों में इस्तेमाल होने पर यह पाचन में मदद करता है.
- विटामिन B12 और D त्वचा और बालों को स्वस्थ रखते हैं.
यहां बताया गया है कि दूध में मिलावट का पता कैसे लगाया जाए
दूध और उससे बनी चाय या कॉफी भारतीय घरों की सुबह का एक बेहद अहम हिस्सा हैं. घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह सुबह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जो उन्हें दिनभर की भागदौड़ के लिए तैयार करता है. चिंता की बात यह है कि दूध की मांग उसके उत्पादन से अधिक है, जिसकी वजह से कुछ व्यापारी मिलावटी दूध बेचते हैं. इसे देखते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने घर पर ही मिलावटी दूध की पहचान करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं.
घर पर दूध में मिलावट की जांच करने के ये तरीके 'ईट राइट इंडिया' अभियान और FSSAI की DART (तेज टेस्ट से मिलावट का पता लगाना) पहल के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं.
- पानी का टेस्ट: दूध की एक बूंद किसी चिकनी या ढलान वाली सतह पर डालें, अगर यह धीरे-धीरे बहती है और पीछे सफेद निशान छोड़ती है, तो दूध के शुद्ध होने की संभावना है. अगर यह बिना कोई निशान छोड़े तेजी से नीचे बह जाती है, तो इसमें पानी की मिलावट हो सकती है.
- डिटर्जेंट टेस्ट: एक साफ बोतल में बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं. अगर गाढ़े, साबुन जैसे झाग वाले बुलबुले बनते हैं, तो इसमें डिटर्जेंट हो सकता है, जो मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे आम चीजों में से एक है. शुद्ध दूध में केवल झाग की एक पतली परत बनती है.
- स्टार्च टेस्ट: दूध के सैंपल में आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें मिलाएं. अगर लिक्विड नीला हो जाता है, तो यह स्टार्च की मौजूदगी को दिखाता है. स्टार्च का इस्तेमाल अक्सर पतले दूध को गाढ़ा और मलाईदार दिखाने के लिए किया जाता है.
- टेक्सचर टेस्ट: अपनी उंगलियों के बीच कुछ बूंदें रगड़ें. मिलावटी दूध चिकना या साबुन जैसा महसूस होता है. उबालने पर, यह पीला हो सकता है और इसका स्वाद कड़वा या केमिकल जैसा हो सकता है.
- FSSAI की सील और लाइसेंस नंबर: दूध के पैकेट खरीदने से पहले, अगर सील या पैकेजिंग संदिग्ध लगे तो उन्हें अलग रख दें. हमेशा एक्सपायरी डेट या 'बेस्ट बिफोर' डेट और दूसरी जानकारी जरूर देखें. खाने-पीने की चीजों के लिए, पक्का करें कि पैकेजिंग पर FSSAI की सील और लाइसेंस नंबर हो.
नकली या मिलावटी दूध से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं
नकली या मिलावटी दूध पीने से तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. यहां मिलावटी दूध के कुछ बुरे असर बताए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
- पाचन संबंधी समस्याएं: डिटर्जेंट या यूरिया की मिलावट से पेट फूलना, दस्त या जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
- फूड पॉइजनिंग: मिलावटी दूध में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है.
- केमिकल का असर: लंबे समय तक इसके सेवन से आंतों में जलन हो सकती है और किडनी के काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.
- पोषक तत्वों की कमी: पानी मिलाकर पतला किए गए दूध में प्रोटीन, फैट या विटामिन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं. अगर आप लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.
- एलर्जी: कुछ मिलावटी चीजें, जैसे सिंथेटिक व्हाइटनर या स्टार्च, संवेदनशील लोगों में एलर्जी का कारण बन सकती हैं.