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दूध असली है या नकली? मिनटों में ऐसे लगाएं पता, बेहद आसान है ये तरीका

त्योहारों का मौसम आते ही, लगभग हर भारतीय घर में उबलते दूध, घी और मिठाइयों की खुशबू फैलने लगती है. खीर बनाने से लेकर बर्फी के लिए खोया तैयार करने तक, दूध कई तरह की खास मिठाइयों में एक जरूरी चीज है. लेकिन, इन त्योहारों के बीच अक्सर एक गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता: दूध में मिलावट. दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए, कई सप्लायर ऐसी चीजें मिला देते हैं जो बिल्कुल असली, सफेद दूध जैसी दिखती हैं.

लेकिन, मिलावटी दूध न सिर्फ आपकी मिठाइयों का स्वाद खराब करता है, बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अच्छी बात यह है कि दूध असली है या नहीं, यह पता लगाने के लिए आपको किसी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है. इस खबर में कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप घर में मौजूद आम चीजों का इस्तेमाल करके मिलावट की जांच कर सकते हैं, ताकि त्योहारों के इस मौसम में आपकी सेहत से कोई समझौता न हो.

त्योहारों के दौरान दूध में क्यों की जाती है मिलावट

त्योहारों के दौरान दूध, खोया और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग साल में सबसे ज्यादा होती है. मिठाई बनाने वालों, हलवाइयों और छोटी डेयरियों को अक्सर सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें से कुछ शॉर्टकट अपनाने लगते हैं. इससे दूध में मिलावट होती है, जो न सिर्फ दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करती है, बल्कि सेहत के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करती है.

दूध पीने के फायदे