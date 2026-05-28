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एयर कंडीशनर में गैस लीक का पता कैसे लगाएं? जानें इसके क्या हैं संकेत

अगर गर्मी के मौसम में आपका AC ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसका मुख्य कारण गैस लीक हो सकता है. यह गैस (जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं) कमरे से गर्मी सोखकर बाहर निकाल देती है. लेकिन अगर इसमें रिसाव हो, तो मशीन को ज्यादा काम करना पड़ता है नतीजतन, बिजली का बिल बढ़ जाता है, कूलिंग की क्षमता कम हो जाती है, और सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इस गैस को ज्यादा मात्रा में अंदर लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए, इस समस्या को जल्दी पहचानना और इसे नजरअंदाज न करना बहुत जरूरी है.

हालांकि, AC में गैस लीक होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं. गैस लीक AC की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है और लंबे समय में, हमेशा के लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है. यहां तक ​​कि छोटे-मोटे संकेत, जिन पर आमतौर पर उपयोगकर्ता ध्यान नहीं देते है. इस समस्या के होने का इशारा कर सकते हैं. इस समस्या की ओर इशारा करते हैं.इसलिए, AC के सुरक्षित और अच्छे से काम करने के लिए गैस लीकेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है.

एसी में गैस लीक क्यों होती है?

AC गैस लीकेज: समय के साथ लगातार इस्तेमाल होने से, AC यूनिट के पुर्जे कमजोर पड़ने लगते हैं. कॉइल्स पर जंग लगना और गंदगी जमा होना शुरू हो जाता है. जो एक बड़ी समस्या है. पानी, डिटर्जेंट और नमी में मौजूद केमिकल्स धीरे-धीरे कॉइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनमें छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं और उन छेदों से रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने लगती है.

इसके साथ ही गलत तरीके से लगाए गए वाल्व, क्षतिग्रस्त तांबे के पाइप, गलत तरीके से किए गए कनेक्शन और गलत तरीके से वेल्ड किए गए जोड़, ये सभी गैस रिसाव का कारण बन सकते हैं. कभी-कभी, पहली बार एसी लगाते समय की गई गलतियां बाद में समस्याएं पैदा कर सकती हैं.

क्या होता है गैस रिसाव के संकेत

यदि आपको कूलिंग में कमी, एसी से आने वाली आवाजें या कोई गंध महसूस हो, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत किसी पेशेवर तकनीशियन से इसकी जांच करवा ले.