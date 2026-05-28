ETV Bharat / lifestyle

एयर कंडीशनर में गैस लीक का पता कैसे लगाएं? जानें इसके क्या हैं संकेत

अगर AC बंद या चालू होने पर इनडोर यूनिट से गैस लीक जैसी सीटी या फुफकारने जैसी आवाज आती है, तो यह गैस लीकेज का...

How to Detect an Air Conditioner Gas Leak: Learn What the Signs Are
एयर कंडीशनर में गैस लीक का पता कैसे लगाएं? जानें इसके क्या हैं संकेत (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 28, 2026 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अगर गर्मी के मौसम में आपका AC ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसका मुख्य कारण गैस लीक हो सकता है. यह गैस (जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं) कमरे से गर्मी सोखकर बाहर निकाल देती है. लेकिन अगर इसमें रिसाव हो, तो मशीन को ज्यादा काम करना पड़ता है नतीजतन, बिजली का बिल बढ़ जाता है, कूलिंग की क्षमता कम हो जाती है, और सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इस गैस को ज्यादा मात्रा में अंदर लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए, इस समस्या को जल्दी पहचानना और इसे नजरअंदाज न करना बहुत जरूरी है.

हालांकि, AC में गैस लीक होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं. गैस लीक AC की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है और लंबे समय में, हमेशा के लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है. यहां तक ​​कि छोटे-मोटे संकेत, जिन पर आमतौर पर उपयोगकर्ता ध्यान नहीं देते है. इस समस्या के होने का इशारा कर सकते हैं. इस समस्या की ओर इशारा करते हैं.इसलिए, AC के सुरक्षित और अच्छे से काम करने के लिए गैस लीकेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है.

एसी में गैस लीक क्यों होती है?
AC गैस लीकेज: समय के साथ लगातार इस्तेमाल होने से, AC यूनिट के पुर्जे कमजोर पड़ने लगते हैं. कॉइल्स पर जंग लगना और गंदगी जमा होना शुरू हो जाता है. जो एक बड़ी समस्या है. पानी, डिटर्जेंट और नमी में मौजूद केमिकल्स धीरे-धीरे कॉइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनमें छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं और उन छेदों से रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने लगती है.

इसके साथ ही गलत तरीके से लगाए गए वाल्व, क्षतिग्रस्त तांबे के पाइप, गलत तरीके से किए गए कनेक्शन और गलत तरीके से वेल्ड किए गए जोड़, ये सभी गैस रिसाव का कारण बन सकते हैं. कभी-कभी, पहली बार एसी लगाते समय की गई गलतियां बाद में समस्याएं पैदा कर सकती हैं.

क्या होता है गैस रिसाव के संकेत
यदि आपको कूलिंग में कमी, एसी से आने वाली आवाजें या कोई गंध महसूस हो, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत किसी पेशेवर तकनीशियन से इसकी जांच करवा ले.

एसी गैस लीकेज की जांच
AC गैस (रेफ्रिजरेंट) लीकेज चेक करने का सबसे आसान और असरदार तरीका बबल टेस्ट है, जो आप घर पर खुद कर सकते हैं. अगर AC में बर्फ जम रही है, कूलिंग कम हो गई है या पाइप पर तेल के दाग दिख रहे हैं, तो यह लीकेज का संकेत हो सकता है.

AC गैस लीक रोकने के तरीके
रेगुलर सर्विसिंग AC में गैस लीकेज को रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है. साल में कम से कम एक या दो बार किसी टेक्नीशियन से इसकी सर्विस करवाना सही है. वे गैस लेवल चेक करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम को रोकने के लिए छोटे लीक का जल्दी पता लगा लेंगे.

कॉपर कंडेंसेशन
नया AC खरीदते समय, कॉपर कंडेंसर वाला मॉडल चुनना सबसे अच्छा होता है. कॉपर, एल्युमिनियम से ज्यादा मजबूत होता है और इसमें जंग लगने का खतरा कम होता है. इससे लीकेज की समस्या कम हो जाती है.

फिल्टर की सफाई
धूल से भरे फिल्टर AC पर ज्यादा जोर डालते हैं. नतीजतन, AC को ठंडक देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. हफ्ते में एक बार फिल्टर साफ करने से ठंडक देने की क्षमता बेहतर होगी.

समय-समय पर जांच
आपको अपने AC यूनिट में किसी भी तरह के डेंट, दरार या दूसरी समस्याओं पर नजर रखनी चाहिए. छोटी-मोटी समस्याओं से भी गैस लीक हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

AIR CONDITIONER GAS LEAK
एयर कंडीशनर से गैस लीक
DETECT AN AIR CONDITIONER GAS LEAK
SYMPTOMS OF AC GAS LEAKAGE PROBLEM
AIR CONDITIONER GAS LEAK SIGNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.