पंखे के फ्रेम को हटाए बिना उसके ब्लेड्स कैसे करें साफ, जानें यह खास तरीका क्या है?
पंखों की नियमित सफाई के लिए उनके सुरक्षात्मक फ्रेम या ग्रिल को हटाना वास्तव में एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन इन आसान तरीकों...
Published : March 18, 2026 at 4:10 PM IST
गर्मियों में इलेक्ट्रिक पंखे घर की सबसे जरूरी चीजों में से एक हैं. लेकिन, समय के साथ उन पर (विशेष रूप से पंखे की ब्लेड पर) धूल और गंदगी जमा हो जाती है. गंदगी का यह जमाव न केवल पंखे के काम करने के तरीके पर असर डालता है, बल्कि इससे धूल आपके पूरे घर में भी फैल सकती है, जिससे एयर क्वालिटी खराब होने की संभावना रहती है.
बहुत से लोग अपने पंखों को नियमित रूप से साफ करने से बचते हैं, क्योंकि पंखे पर लगा सुरक्षात्मक फ्रेम को हटाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिससे सफाई की प्रक्रिया मुश्किल और समय लेने वाली बन जाती है. हालांकि, इस खबर में हम आपके साथ एक ऐसी तरकीब साझा करेंगे, जिसकी मदद से आप ग्रिल को हटाए बिना ही पंखे के ब्लेड्स को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे...
फैन की पंखुड़ियों को साफ करना क्यों जरूरी है?
फैन की पंखुड़ियों पर धूल जमा होने से हवा का बहाव कम हो सकता है और मोटर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और फैन की उम्र भी कम हो सकती है. इसके अलावा, जब कोई धूल भरा फैन चालू किया जाता है, तो वह हवा में धूल के बारीक कण फैला सकता है. इससे एलर्जी, सांस की तकलीफें बढ़ सकती हैं और घर का एनवायरमेंट भी गंदा हो सकता है.रेगुलर सफाई से न सिर्फ फैन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि घर को सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद मिलती है.
इस आसान तरीके से करें पंखे की सफाई
अपने फैन को साफ करने के लिए आपको किसी खास टूल या टेक्निकल जानकारी की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजो की मदद से आप धूल और गंदगी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से हटा सकते हैं...
- आपको किन चीजों की जरूरत होगी, जानिए
- एक प्लास्टिक बैग या पुराना तकिया कवर
- पानी या हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन वाली एक स्प्रे बोतल
- एक मुलायम कपड़ा या स्पंज
- जरूरत पड़ने पर एक छोटा ब्रश या टूथब्रश
सफाई करने का तरीका
फैन बंद करें और प्लग निकाल दें- फैन की सफाई से पहले सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. सुनिश्चित करें कि फैन बंद हो और प्लग सॉकेट से निकला हुआ हो. यह बिजली के झटके या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है.
क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे करें- फैन की सफाई के लिए जाली (ग्रिल) पर हल्का क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे करना एक प्रभावी तरीका है, जो चिकनाई और धूल हटाता है. मोटर सुरक्षित रखने के लिए उस पर पानी न डालें, सिर्फ पंखुड़ियों पर स्प्रे करें.
प्लास्टिक की थैली या तकिये का कवर इस्तेमाल करें- पंखे के ऊपर प्लास्टिक की थैली या तकिये का कवर इस तरह डालें कि वह पूरी तरह से ढक जाए. यह तरीका कमरे भर में धूल फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है.
फैन को कुछ देर के लिए चालू करें- पंखे को कुछ सेकंड के लिए चालू करने पर घूमती हुई पंखुड़ियों से धूल झड़ जाती है. यह धूल पंखे के नीचे फैले कपड़े या बैग में आसानी से जमा की जा सकती है. यह ट्रिक पंखे के ब्लेड पर जमी हुई धूल को जल्दी से हटाने का एक तरीका है.
बची हुई गंदगी साफ करें- फैन को फिर से बंद करें, बैग हटाएं, और ग्रिल व पंखुड़ियों के दिखाई देने वाले हिस्सों से बची हुई गंदगी को कपड़े या ब्रश से पोंछ लें.
बेहतर नतीजों के लिए इन और सुझावों का पालन करें
- अपने पंखे को हर दो से चार हफ्तों में कम से कम एक बार साफ करें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं.
- जिद्दी दागों के लिए हल्के डिटर्जेंट या सिरके के घोल का इस्तेमाल करें.
- इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को नुकसान से बचाने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विड स्प्रे करने से बचें.
- बाहरी ग्रिल को नियमित रूप से साफ करें ताकि धूल दोबारा जल्दी जमा न हो.
सफाई की इस तकनीक के कई फायदे हैं, जैसे कि
- समय की बचत: पार्ट्स को खोलने और दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.
- सुविधाजनक: उन चीजों का इस्तेमाल होता है जो शायद आपके घर में पहले से ही मौजूद हैं.
- साफ हवा: धूल और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के फैलने को कम करता है.
- बेहतर कार्यक्षमता: आपके पंखे को ज्यादा आसानी से और बिना किसी शोर के चलने में मदद करता है.
- यह व्यस्त घरों और उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है जो बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं.
आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए
हालांकि यह तरीका आसान है, फिर भी कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है...
- ध्यान रखें कि आप मोटर हाउसिंग में सीधे पानी का स्प्रे न करें.
- कठोर केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वे प्लास्टिक या धातु के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- जब पंखा पावर आउटलेट से जुड़ा हो, तो उसे साफ न करें.
- पंखे को ढ़ककर ज्यादा देर तक न चलाएं, उसे बस कुछ सेकंड के लिए चलाना ही काफी है.