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पंखे के फ्रेम को हटाए बिना उसके ब्लेड्स कैसे करें साफ, जानें यह खास तरीका क्या है?

पंखे के फ्रेम को हटाए बिना उसके ब्लेड्स कैसे करें साफ, जानें यह खास तरीका क्या है? ( AI )

गर्मियों में इलेक्ट्रिक पंखे घर की सबसे जरूरी चीजों में से एक हैं. लेकिन, समय के साथ उन पर (विशेष रूप से पंखे की ब्लेड पर) धूल और गंदगी जमा हो जाती है. गंदगी का यह जमाव न केवल पंखे के काम करने के तरीके पर असर डालता है, बल्कि इससे धूल आपके पूरे घर में भी फैल सकती है, जिससे एयर क्वालिटी खराब होने की संभावना रहती है.

बहुत से लोग अपने पंखों को नियमित रूप से साफ करने से बचते हैं, क्योंकि पंखे पर लगा सुरक्षात्मक फ्रेम को हटाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिससे सफाई की प्रक्रिया मुश्किल और समय लेने वाली बन जाती है. हालांकि, इस खबर में हम आपके साथ एक ऐसी तरकीब साझा करेंगे, जिसकी मदद से आप ग्रिल को हटाए बिना ही पंखे के ब्लेड्स को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे...

फैन की पंखुड़ियों को साफ करना क्यों जरूरी है?

फैन की पंखुड़ियों पर धूल जमा होने से हवा का बहाव कम हो सकता है और मोटर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और फैन की उम्र भी कम हो सकती है. इसके अलावा, जब कोई धूल भरा फैन चालू किया जाता है, तो वह हवा में धूल के बारीक कण फैला सकता है. इससे एलर्जी, सांस की तकलीफें बढ़ सकती हैं और घर का एनवायरमेंट भी गंदा हो सकता है.रेगुलर सफाई से न सिर्फ फैन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि घर को सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद मिलती है.

इस आसान तरीके से करें पंखे की सफाई

अपने फैन को साफ करने के लिए आपको किसी खास टूल या टेक्निकल जानकारी की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजो की मदद से आप धूल और गंदगी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से हटा सकते हैं...

आपको किन चीजों की जरूरत होगी, जानिए

एक प्लास्टिक बैग या पुराना तकिया कवर

पानी या हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन वाली एक स्प्रे बोतल

एक मुलायम कपड़ा या स्पंज

जरूरत पड़ने पर एक छोटा ब्रश या टूथब्रश

सफाई करने का तरीका

फैन बंद करें और प्लग निकाल दें- फैन की सफाई से पहले सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. सुनिश्चित करें कि फैन बंद हो और प्लग सॉकेट से निकला हुआ हो. यह बिजली के झटके या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है.