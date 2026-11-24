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प्रीमेच्योर बच्चों की डिस्चार्ज के बाद घर पर कैसे देखभाल करें, डॉक्टर से जानिए जवाब

प्रीमेच्योर बच्चों की डिस्चार्ज के बाद घर पर कैसे देखभाल करें, डॉक्टर से जानिए जवाब ( GETTY IMAGES )

अपने नवजात शिशु को (खासकर अगर उसका जन्म समय से पहले हुआ हो) अस्पताल से घर लाना बहुत खुशी का पल होता है, लेकिन यह काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. अस्पताल या NICU से छुट्टी मिलने के बाद, समय से पहले जन्मे (37 सप्ताह से पहले जन्मे) बच्चे की घर पर देखभाल करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने, सही पोषण देने, संक्रमण से बचाने और तापमान को नियंत्रित रखने पर ध्यान देना जरूरी होता है. चूंकि इन बच्चों के अंग और इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआती कुछ महीनों में उन्हें परिवार की ओर से विशेष निगरानी और सहारे की जरूरत होती है.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. डी. श्रीकांत का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थित देखभाल के बाद घर के माहौल में ढलने में समय लगता है, और शुरुआती 28 दिन बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए काफी नाजुक समय होते हैं. लेकिन, कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि ये जरूरी बातें क्या हैं...