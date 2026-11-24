प्रीमेच्योर बच्चों की डिस्चार्ज के बाद घर पर कैसे देखभाल करें, डॉक्टर से जानिए जवाब
डॉक्टर आमतौर पर समय से पहले जन्मे बच्चों को तब घर भेज देते हैं, जब वे बिना किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन के खुद से सांस लेने...
Published : November 24, 2026 at 4:54 PM IST
अपने नवजात शिशु को (खासकर अगर उसका जन्म समय से पहले हुआ हो) अस्पताल से घर लाना बहुत खुशी का पल होता है, लेकिन यह काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. अस्पताल या NICU से छुट्टी मिलने के बाद, समय से पहले जन्मे (37 सप्ताह से पहले जन्मे) बच्चे की घर पर देखभाल करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने, सही पोषण देने, संक्रमण से बचाने और तापमान को नियंत्रित रखने पर ध्यान देना जरूरी होता है. चूंकि इन बच्चों के अंग और इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआती कुछ महीनों में उन्हें परिवार की ओर से विशेष निगरानी और सहारे की जरूरत होती है.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. डी. श्रीकांत का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थित देखभाल के बाद घर के माहौल में ढलने में समय लगता है, और शुरुआती 28 दिन बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए काफी नाजुक समय होते हैं. लेकिन, कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि ये जरूरी बातें क्या हैं...
अस्पताल से निकलने से पहले
- डॉक्टर आमतौर पर समय से पहले जन्मे बच्चों (प्रीमेच्योर बच्चों) को तब घर भेजते हैं जब वे:
- बिना किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन के खुद से सांस ले सकें
- खुले पालने में अपना शरीर गर्म रख सकें
- अच्छे से दूध पी सकें और उनका वजन बढ़ रहा हो
अस्पताल से निकलने से पहले 'डिस्चार्ज समरी' जरूर लें, दवाओं के बारे में अच्छे से समझ लें, और अपने बच्चे के पहले चेक-अप के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें, अगर आपको कोई बात समझ न आए, तो बेझिझक एक ही सवाल दोबारा पूछें,
बच्चे को दूध पिलाना
- छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार खाना खिलाना सबसे अच्छा रहता है.
- मां का दूध सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे आप सीधे स्तनपान कराएं या दूध निकालकर बच्चे को पिलाएं.
- बच्चे की भूख के संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कि उसका सिर इधर-उधर घुमाना, अपनी मुट्ठियों को चूसना, या होंठ चपचपाना.
- अगर आपका बच्चा इतनी गहरी नींद में है कि दूध पीने के लिए नहीं जागता, तो उसे धीरे से जगाएं या अपने डॉक्टर से सलाह लें.
- डॉक्टर द्वारा बताई गई विटामिन या आयरन की बूंदें (ड्रॉप्स) बिल्कुल उनके निर्देशानुसार ही दें.
- आप बच्चे को कितनी बार खाना खिलाती हैं और कितनी बार उसकी नैपी गीली होती है, इसका रिकॉर्ड रखें. यह अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर बहुत काम आएगा.
- शुरुआत में, बच्चे को खाना खिलाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है. यह सामान्य है, और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा और मज़बूत होगा, यह प्रक्रिया आसान होती जाएगी.
शरीर को गर्म रखना
- समय से पहले जन्मे बच्चों के शरीर में फैट (चर्बी) कम होती है, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी ठंड लग सकती है
- अपने बच्चे को अपनी छाती से सटाकर रखें (स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट). पिता भी ऐसा कर सकते हैं.
- बच्चे को एक भारी कंबल में लपेटने के बजाय, हल्के कपड़ों की कई परतें (layers) पहनाएं.
- बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं, यह जांचने के लिए उसकी गर्दन के पीछे या पेट को छूकर देखें। हाथ-पैर ठंडे होने का कोई खास मतलब नहीं होता.
- कमरे को आरामदायक रखें और ठंडी हवा के झोंकों से बचाएं.
सुरक्षित तरीके से सुलाना
- हमेशा पीठ के बल सुलाएं
- बच्चे को अपने बिस्तर के पास, एक सख्त और समतल बिस्तर पर सुलाएं
- बिस्तर पर तकिए, मुलायम खिलौने या ढीले-ढाले कपड़े न रखें
- बच्चे को कभी भी सोफे पर न सुलाएं, और न ही तब अपनी गोद में रखें जब आपको खुद नींद आ रही हो
संक्रमण से बचाव
- आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) अभी विकसित हो रही है, इसलिए घर में कुछ नियमों का पालन करना मददगार होगा.
- बच्चे को उठाने से पहले अपने हाथ धोएं.
- घर पर कम मेहमान बुलाएं. जिन्हें सर्दी-जुकाम या बुखार हो, उन्हें बच्चे से दूर रखें.
- बच्चे के आस-पास कहीं भी धूम्रपान न करें.
- फिलहाल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें.
- टीकाकरण (वैक्सीनेशन) समय पर करवाएं और अपने डॉक्टर से RSV से बचाव के बारे में पूछें.
चेक-अप और सही उम्र
आपको वजन, नजर, सुनने और विकास से जुड़े चेक-अप के लिए बार-बार डॉक्टर के पास जाना होगा. डॉक्टर सही उम्र का जFक्र करेंगे, जिसे बच्चे की असली ड्यू डेट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपका बच्चा दो महीने पहले पैदा हुआ है, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन लगभग दो महीने बाद भी दिख सकते हैं. इसे देरी नहीं माना जाता है, इसलिए कृपया अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से न करें.
डॉक्टर को तुरंत कब बुलाएं?
- सांस तेज चलना, सांस लेते समय आवाज आना, या सांस का बीच-बीच में रुक जाना
- होंठ या त्वचा का नीला या बहुत ज्यादा पीला पड़ जाना
- दूध पीने से मना करना, बार-बार उल्टी होना, या डायपर का कम गीला होना
- बुखार होना, या बच्चे का शरीर बहुत ठंडा महसूस होना
- बहुत ज्यादा सुस्त रहना, शरीर का ढीला पड़ जाना, या लगातार रोते रहना
- अगर आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर को फोन करें. आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानती हैं
अपना भी ख्याल रखें
बच्चे को जन्म देने के बाद उदास, चिंतित या अकेला महसूस करना माताओं के लिए एक सामान्य बात है. ऐसे में अगर परिवार के लोग मदद की पेशकश करें, तो उसे स्वीकार कर लें. जब आपका बच्चा सो रहा हो, तब आप भी सोने की कोशिश करें. ऐसे अन्य माता-पिता से बात करें जो इस दौर से गुजर चुके हैं. अगर उदासी या खराब मूड लंबे समय तक बना रहे, तो अपने डॉक्टर से बात करें
अंत में डॉ. डी. श्रीकांत का कहना है कि हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है. अपने बच्चे के छोटे-छोटे पड़ावों (milestones) का जश्न मनाएं, अपनी सपोर्ट टीम (जैसे कि अपने डॉक्टर) के संपर्क में रहें, और खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालने की कोशिश करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)