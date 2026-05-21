आपको कितनी बार टॉयलेट जाना चाहिए? अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें
इस खबर में, विशेषज्ञों ने आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के कई आसान तरीके सुझाए हैं, जिनमें बाथरूम में अपना फोन न लेकर...
Published : May 21, 2026 at 4:24 PM IST
जैसे-जैसे हम इंसानी पेट पर और रिसर्च करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि यह हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है. हालिया शोध बताते हैं कि हमारा पेट केवल खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है. कई साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, हमारे पेट को अक्सर हमारा 'दूसरा दिमाग' कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की लगभग 70 फीसदी इम्यूनिटी गट माइक्रोबायोम से रेगुलेट होती है. हमारे पेट में रहने वाले खरबों फायदेमंद बैक्टीरिया न सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. इस खबर में गट हेल्थ को हेल्दी रखने के कई असरदार तरीके दिए गए हैं. जो इस तरह है...
नॉर्थम्पटनशायर के केटरिंग जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. अजय वर्मा कहते हैं कि हमारा पेट एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. यह हमें लगातार जरूरी न्यूट्रिशन देता है (पहले बढ़ने और डेवलप होने के लिए, और फिर जिंदा रहने, हेल्दी रहने और चोट और बीमारी से ठीक होने के लिए) इसलिए इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूर है. इसलिए रोजाना संतुलित आहार लेने और अपने पेट (गट) को पूरी तरह साफ रखने के लिए, अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें और हाइड्रेटेड रहें.
अपने पेट को थोड़ा आराम दें
डॉक्टर का कहना है कि पेट की अच्छी सेहत के लिए ऐसा भोजन खाना खाएं जिसमें फाइबर, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज ज्यादा हों, साथ ही, शराब, कैफीन, ज्यादा ऑयली या मसालेदार खाना और आर्टिफिशियल मीठे जैसी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए. हम यह भी जानते हैं कि देर रात भारी खाना खाने से पेट की समस्या हो सकती है. इसलिए देर रात खाना न खाएं वहीं, डॉ. वर्मा का कहना है कि गट को हेल्दी रखने के लिए हर चीज सीमित मात्रा में खानी चाहिए और कभी-कभी अपने पेट को आराम देना चाहिए. अगर आपने एक दिन भारी और पौष्टिक भोजन किया है, तो अगले दिन थोड़ा हल्का भोजन करें, ताकि आपका पेट उस अतिरिक्त भोजन से उबर सके.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के क्लिनिकल लेक्चरर डॉ. नूरुलअमीन नूर कहते हैं कि अध्ययनों से पता चला है कि मेडिटेरेनियन डाइट पाचन को बेहतर बनाती है. इसलिए, खूब सारे फल, सब्जियां और मछली खाएं, और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा डेयरी वाले प्रोडक्ट्स और रेड मीट का सेवन कम करें, या लगभग पूरी तरह से बंद कर दें.
डॉक्टरों का कहना है कि कीवी खाना कब्ज के लिए सबसे असरदार घरेलू नुस्खों में से एक है. वे अलसी के बीज खाने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि वे कम कीमत वाले, नेचुरल लैक्सेटिव हैं जो आसानी से पच जाते हैं. इन्हें दही और कुछ फलों के साथ मिलाकर खाएं.
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPFs) का सेवन कम करें और यह पक्का करें कि आप नियमित रूप से ऐसा भोजन करें जिसमें कुछ ताजा चीजें शामिल हों, और अपनी जरूरत के सभी जरूरी विटामिन और मिनरल पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां खाएं.
टॉक्सिन से बचें
डॉक्टरों का कहना है कि UPFs और शराब के अलावा, कुछ अन्य कारक भी पेट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ खास तरह की दवाएं, जिनमें नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) भी शामिल हैं. डॉक्टर एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने की भी सलाह देते हैं. इसके अलावा, स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स की समस्या शुरू हो सकती है और आंत के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
पेट का पूरी तरह खाली होना जरूरी
हमें यह पक्का करना चाहिए कि मल त्याग के दौरान हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाए, डॉक्टरों का कहना है की एक अच्छे पाचन (गट हेल्थ) और सही मेटाबॉलिज्म के लिए यह बेहद जरूरी है कि भोजन पचने के बाद आपका पेट पूरी तरह से खाली हो. पेट में भारीपन, गैस या सूजन (ब्लोटिंग) का एहसास होना आंतों में गड़बड़ी का संकेत देता है. किसी भी मशीन की तरह, अगर शरीर से गंदगी ठीक से बाहर नहीं निकलती, तो शरीर रूपी मशीन ठीक से काम नहीं कर पाएगी.
इसके अलावा, पेट की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए तनाव कम करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. अपने शरीर को सक्रिय रखें, दांतों को ब्रश करें और पर्याप्त नींद लें, ये सभी बातें आपके पेट को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी हैं.
शायद टॉयलेट में फोन स्क्रॉल न करें
एक स्टडी में पाया गया है कि टॉयलेट में बैठकर फोन स्क्रॉल करने और इस्तेमाल करने से बवासीर का खतरा बढ़ जाता है, और इससे पेल्विक फ्लोर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसके अलावा, साफ-सफाई के लिहाज से भी बाथरूम में फोन ले जाना सही नहीं है.
आपको कितनी बार शौचालय जाना चाहिए?
एक नॉर्मल और हेल्दी एडल्ट के लिए, दिन में तीन बार से लेकर हफ्ते में तीन बार पॉटी करना पूरी तरह से नॉर्मल माना जाता है. हर इंसान का शरीर अलग होता है, और असली माप तो यह है कि आपका रूटीन क्या है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)