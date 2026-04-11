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गर्मियों में पौधों को कितना पानी देना चाहिए, एक्सपर्ट्स से जानिए गार्डन के पौधों की देखभाल के आसान तरीके

आजकल बहुत से लोगों ने बागवानी को शौक के तौर पर अपना लिया है. बहुत से लोग मन की शांति और घरेलू जरूरतों के लिए अपने घरों में तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. लेकिन, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मतलब है तेज धूप, सूखी हवा और पानी की कमी. इस वजह से, हमारे घरों के आस-पास के पौधों को भी इस दौरान तेज गर्मी का सामना करना पड़ता है. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर सही देखभाल की जाए तो पौधे इस मौसम में भी हरे-भरे रह सकते हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि पौधों को हरा-भरा कैसे रखें...

2 टाइम पीनी जरूर दें- गर्मियों में तेज धूप की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए पौधों को हेल्दी रखने के लिए सुबह और शाम को दो बार पानी देना सबसे अच्छा है. अगर दो बार पानी देना मुमकिन न हो, तो ब्लूम एंड वाइल्ड के अनुसार, मिट्टी की नमी चेक करें और दिन में कम से कम एक बार पानी दें. एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियों में पौधों को दिन के समय या किसी भी समय पानी नहीं देना चाहिए. पानी केवल सुबह या शाम को ही देना चाहिए, जब धूप कम हो. कहा जाता है कि तभी मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है और इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं. अन्यथा, यदि दोपहर में, जब धूप तेज होती है, पानी दिया जाता है, तो वह तुरंत वाष्पित हो जाता है और इससे पौधे को कोई खास लाभ नहीं होता है.

मल्चिंग करना न भूलें - विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें. शुष्क मौसम में पेड़ों के चारों ओर मल्चिंग करना अच्छा होता है. उनके अनुसार, पेड़ों की जड़ों के आसपास की मिट्टी पर सूखे पत्ते, नारियल के छिलके और घास जैसी सामग्री फैला देनी चाहिए. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और जड़ों तक सीधी गर्मी नहीं पहुंच पाती है.