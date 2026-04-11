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गर्मियों में पौधों को कितना पानी देना चाहिए, एक्सपर्ट्स से जानिए गार्डन के पौधों की देखभाल के आसान तरीके

गर्मियों में पेड़ों को धूप से बचाना एक मुश्किल काम हो सकता है. लेकिन कुछ सुझावों का पालन करके आप इन्हें हरा-भरा रख सकते हैं...

How much water should be given to plants in summer, know easy ways to care for garden plants from experts
गर्मियों में पौधों को कितना पानी देना चाहिए, एक्सपर्ट्स से जानिए गार्डन के पौधों की देखभाल के आसान तरीके (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 11, 2026 at 7:57 PM IST

5 Min Read
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आजकल बहुत से लोगों ने बागवानी को शौक के तौर पर अपना लिया है. बहुत से लोग मन की शांति और घरेलू जरूरतों के लिए अपने घरों में तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. लेकिन, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मतलब है तेज धूप, सूखी हवा और पानी की कमी. इस वजह से, हमारे घरों के आस-पास के पौधों को भी इस दौरान तेज गर्मी का सामना करना पड़ता है. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर सही देखभाल की जाए तो पौधे इस मौसम में भी हरे-भरे रह सकते हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि पौधों को हरा-भरा कैसे रखें...

2 टाइम पीनी जरूर दें- गर्मियों में तेज धूप की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए पौधों को हेल्दी रखने के लिए सुबह और शाम को दो बार पानी देना सबसे अच्छा है. अगर दो बार पानी देना मुमकिन न हो, तो ब्लूम एंड वाइल्ड के अनुसार, मिट्टी की नमी चेक करें और दिन में कम से कम एक बार पानी दें. एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियों में पौधों को दिन के समय या किसी भी समय पानी नहीं देना चाहिए. पानी केवल सुबह या शाम को ही देना चाहिए, जब धूप कम हो. कहा जाता है कि तभी मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है और इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं. अन्यथा, यदि दोपहर में, जब धूप तेज होती है, पानी दिया जाता है, तो वह तुरंत वाष्पित हो जाता है और इससे पौधे को कोई खास लाभ नहीं होता है.

मल्चिंग करना न भूलें - विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें. शुष्क मौसम में पेड़ों के चारों ओर मल्चिंग करना अच्छा होता है. उनके अनुसार, पेड़ों की जड़ों के आसपास की मिट्टी पर सूखे पत्ते, नारियल के छिलके और घास जैसी सामग्री फैला देनी चाहिए. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और जड़ों तक सीधी गर्मी नहीं पहुंच पाती है.

How much water should be given to plants in summer, know easy ways to care for garden plants from experts
गर्मियों में पौधों को कितना पानी देना चाहिए, एक्सपर्ट्स से जानिए गार्डन के पौधों की देखभाल के आसान तरीके (GETTY IMAGES)

मल्चिंग क्या है?
मल्चिंग खेती का एक तरीका है जिसमें मिट्टी की सतह को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीजों से ढक दिया जाता है। यह मिट्टी की नमी बनाए रखने, खरपतवार को रोकने और मिट्टी के तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है.

गर्मियों में पौधों के लिए छाया जरूरी है- गर्मी के मौसम में, सूरज की तपिश दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है. नतीजतन, कुछ नाज़ुक पौधे सीधे धूप को सहन नहीं कर पाते. इसलिए, पौधों को गर्मी की तेज धूप से बचाने के लिए, उन्हें शेड नेट के नीचे या छायादार जगहों पर रखना सबसे अच्छा होता है. दोपहर की तेज धूप सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है. इसके लिए घर के अंदर रखे पौधों को खिड़कियों से दूर हटा दें, या फिर उनके पत्तों को झुलसने से बचाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करें.

कम खाद का प्रयोग- एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना बेहतर होता है. क्योंकि, इस मौसम में गर्मी से पौधों पर स्ट्रेस बढ़ जाता है. इसकी जगह, वर्मीकम्पोस्ट और रसोई के कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल करें. इससे पौधों को धीरे-धीरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं.

छंटाई बहुत जरूरी है- सूखी टहनियों और पत्तियों को हटाने से पौधे की एनर्जी बर्बाद होने के बजाय नई ग्रोथ होती है. कहा जाता है कि इससे एयर सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. जो लोग गमलों में पौधे लगाते हैं, उन्हें अपने पौधों को गर्मी से बचाना चाहिए. क्योंकि, तेज गर्मी में गमले में लगे पौधों की जड़ों को गर्मी से नुकसान होगा, नहीं तो जड़ों को नुकसान होगा. इसलिए प्लास्टिक के गमलों की जगह मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करना चाहिए. कहा जाता है कि गमलों को सफेद रंग से रंगने से गर्मी कम लगती है। साथ ही, पौधों पर बार-बार पानी छिड़कने से भी गर्मी से राहत मिलती है.

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