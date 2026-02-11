ETV Bharat / lifestyle

उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका विटामिन बी12 लेवल? जानिए शरीर के लिए क्यों है ये न्यूट्रिएंट इतना जरूरी?

विटामिन B12 नर्व हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल बनने के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है. विटामिन B12 DNA बनाने में मदद करता है, जो आपके सभी सेल्स में जेनेटिक मटीरियल होता है. विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को रोकने में भी मदद करता है, यह एक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे लोग थके हुए और कमजोर हो जाते हैं. इतना जरूरी न्यूट्रिएंट होने के बावजूद, भारत में बहुत से लोगों को अपने B12 लेवल के बारे में पता नहीं है, जिससे इसकी कमी का समय पर पता नहीं चलता है. इस खबर में, आज हम आपको इस बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए नॉर्मल विटामिन B12 लेवल क्या है और विटामिन B12 का टेस्ट कब करवाना चाहिए...

आपको हर दिन कितना विटामिन B12 चाहिए, यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है. विटामिन B12 की रोजाना की जरूरत उम्र के हिसाब से अलग-अलग होती है. उम्र के हिसाब से कितना विटामिन B12 होना चाहिए, यह जानने से पहले विटामिन B12 के लेवल को समझना जरूरी है

खून में विटामिन B12 का लेवल पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर (pg/mL) में मापा जाता है, जैसे कि...

नॉर्मल रेंज: 200–900 pg/mL

200–900 pg/mL कमी: 200 pg/mL से कम

200 pg/mL से कम बॉर्डरलाइन कमी: 200–300 pg/mL

उम्र के हिसाब से नॉर्मल विटामिन B12 लेवल

शिशुओं और छोटे बच्चों (0–12 साल)

शनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफिस (ODS) के अनुसार, शिशुओं और छोटे बच्चों (0–12 साल) के लिए विटामिन B12 का लेवल 250–550 pg/mL के बीच होना चाहिए ताकि दिमाग और शारीरिक विकास में मदद मिल सके. ध्यान रहे कि ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांओं को अपने शिशुओं में इसकी कमी को रोकने के लिए अपने B12 लेवल पर नजर रखनी चाहिए.

टीनएजर (13–19 साल)

टीनएजर्स में विटामिन B12 का सही लेवल 300 से 550 pg/mL के बीच होता है, ताकि ग्रोथ के दौरान एनर्जी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बनी रहे.

बड़े (20–59 साल)

बड़ों में, नर्व हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए 200-900 pg/mL के बीच विटामिन B12 लेवल की जरूरत होती है. ध्यान रहे कि B12 से भरपूर अलग-अलग तरह के खाने की चीजें खाएं या अगर वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचें.

बुजुर्ग (60+ साल)

बुजुर्ग लोगों में विटामिन B12 का हेल्दी लेवल 300 से 500 pg/mL के बीच होता है, क्योंकि उम्र के साथ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. गंभीर कमी होने पर अपने डॉक्टर से इंजेक्टेबल B12 के बारे में बात करें.