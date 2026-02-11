उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका विटामिन बी12 लेवल? जानिए शरीर के लिए क्यों है ये न्यूट्रिएंट इतना जरूरी?
आपको हर दिन कितने विटामिन B12 की जरूरत है, यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है. अलग-अलग उम्र के लिए रोज़ाना बताई गई औसत मात्रा...
Published : February 11, 2026 at 3:27 PM IST
विटामिन B12 नर्व हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल बनने के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है. विटामिन B12 DNA बनाने में मदद करता है, जो आपके सभी सेल्स में जेनेटिक मटीरियल होता है. विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को रोकने में भी मदद करता है, यह एक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे लोग थके हुए और कमजोर हो जाते हैं. इतना जरूरी न्यूट्रिएंट होने के बावजूद, भारत में बहुत से लोगों को अपने B12 लेवल के बारे में पता नहीं है, जिससे इसकी कमी का समय पर पता नहीं चलता है. इस खबर में, आज हम आपको इस बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए नॉर्मल विटामिन B12 लेवल क्या है और विटामिन B12 का टेस्ट कब करवाना चाहिए...
आपको हर दिन कितना विटामिन B12 चाहिए, यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है. विटामिन B12 की रोजाना की जरूरत उम्र के हिसाब से अलग-अलग होती है. उम्र के हिसाब से कितना विटामिन B12 होना चाहिए, यह जानने से पहले विटामिन B12 के लेवल को समझना जरूरी है
खून में विटामिन B12 का लेवल पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर (pg/mL) में मापा जाता है, जैसे कि...
- नॉर्मल रेंज: 200–900 pg/mL
- कमी: 200 pg/mL से कम
- बॉर्डरलाइन कमी: 200–300 pg/mL
उम्र के हिसाब से नॉर्मल विटामिन B12 लेवल
शिशुओं और छोटे बच्चों (0–12 साल)
शनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफिस (ODS) के अनुसार, शिशुओं और छोटे बच्चों (0–12 साल) के लिए विटामिन B12 का लेवल 250–550 pg/mL के बीच होना चाहिए ताकि दिमाग और शारीरिक विकास में मदद मिल सके. ध्यान रहे कि ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांओं को अपने शिशुओं में इसकी कमी को रोकने के लिए अपने B12 लेवल पर नजर रखनी चाहिए.
टीनएजर (13–19 साल)
टीनएजर्स में विटामिन B12 का सही लेवल 300 से 550 pg/mL के बीच होता है, ताकि ग्रोथ के दौरान एनर्जी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बनी रहे.
बड़े (20–59 साल)
बड़ों में, नर्व हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए 200-900 pg/mL के बीच विटामिन B12 लेवल की जरूरत होती है. ध्यान रहे कि B12 से भरपूर अलग-अलग तरह के खाने की चीजें खाएं या अगर वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचें.
बुजुर्ग (60+ साल)
बुजुर्ग लोगों में विटामिन B12 का हेल्दी लेवल 300 से 500 pg/mL के बीच होता है, क्योंकि उम्र के साथ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. गंभीर कमी होने पर अपने डॉक्टर से इंजेक्टेबल B12 के बारे में बात करें.
विटामिन B12 की जांच या टेस्ट कब करें
अगर शरीर में दिखने लगे ये लक्षण, तो जरूर टेस्ट करवाएं...
- लगातार थकान या एनर्जी की कमी.
- हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन.
- कॉग्निटिव प्रॉब्लम जैसे याददाश्त कम होना या कन्फ्यूजन.
- स्किन का पीला पड़ना या जॉन्डिस.
- हाई-रिस्क ग्रुप.
- प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं, खासकर वेजिटेरियन.
- 60+ उम्र के लोग जिन्हें एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है.
- जिन लोगों को IBS, क्रोहन डिजीज, या सीलिएक डिजीज जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हैं.
- पूरी तरह वेजिटेरियन और वीगन.
टेस्टिंग कितनी बार होती है
रूटीन टेस्टिंग: हर 1-2 साल में उन लोगों के लिए जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं लेकिन जिन्हें खतरा है (जैसे, शाकाहारी, बुजुर्ग).
ज्यादा खतरा वाले लोग: अगर खाना खराब है या एब्ज़ॉर्प्शन में दिक्कत है तो हर 6-12 महीने में एक बार.
सप्लीमेंटेशन के बाद: 3-6 महीने में दोबारा टेस्टिंग यह देखने के लिए कि इलाज कितना असरदार है. ध्यान रखें कि जल्दी टेस्टिंग से लंबे समय तक B12 की कमी से होने वाले इर्रिवर्सल नर्व डैमेज को रोका जा सकता है.
विटामिन B12 लेवल सुधारने के तरीके
- अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में B12 लेवल कम दिखता है, तो आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हैं...
- डाइट में बदलाव.
- मांस, अंडे, मछली और डेयरी जैसे जानवरों से मिलने वाले खाने की चीजें शामिल करें.
- शाकाहारियों के लिए फोर्टिफाइड अनाज और प्लांट-बेस्ड दूध चुनें.
- सप्लीमेंट्स लें.
- हल्की कमी होने पर ओरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें.
- बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए सबलिंगुअल टैबलेट्स आजमाएं
- गंभीर कमी या मालएब्जॉर्प्शन की समस्याओं के लिए B12 इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है.
विटामिन B12 की कमी आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो इसे रोका और ठीक किया जा सकता है. इसके लिए रेगुलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)