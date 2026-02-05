ETV Bharat / lifestyle

रोजाना कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? रोज सब्जी बनाने के लिए कौन-सा तेल है हेल्दी ऑप्शन?

बिना तेल के भारतीय खाना सोचना मुश्किल है. भारत में ज्यादातर लोग खाना बनाने के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं. सब्जियां बनाने, चीजों को तलने, स्नैक्स बनाने और मसालों का तड़का लगाने के लिए तेल जरूरी होता है. इसका इस्तेमाल चिकन और मटन जैसे नॉन-वेज पकवान बनाने में भी होता है. खाना पकाने के लिए तेल बहुत जरूरी है क्योंकि यह खाने का स्वाद, खुशबू और टेक्सचर बढ़ाता है, और तलने और भूनने जैसी खाना पकाने की प्रक्रियाओं के लिए यह बहुत जरूरी है. यह गर्मी का अच्छा कंडक्टर है, जिससे यह पक्का होता है कि सब्जियां और मांस समान रूप से पकें.

खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन, हर चीज की एक सीमा होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना पकाने में ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन में धीरे-धीरे गर्म किया गया तेल दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आजकल, दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. खासकर, बहुत से लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हैं.

इसलिए, दिल की सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए. जब ​​दिल की सेहत की बात आती है, तो लोग तेल के ब्रांड से लेकर उसकी क्वालिटी तक हर चीज पर बात करते हैं. यह अच्छी बात है. हालांकि, वे अक्सर एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं. रोजाना कितना तेल इस्तेमाल किया जा रहा है. ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक है. डॉ. अजीत वी. कुलकर्णी बताते हैं कि अच्छी दिल की सेहत बनाए रखने के लिए रोजाना कितना तेल खाना चाहिए. आइए सभी डिटेल्स जानते हैं...

एक्सपर्ट का क्या कहना है?

जरूरत के हिसाब से तेल की मात्रा शरीर के वजन, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करती है. दिल की सेहत के लिए तेल का सेवन सीमित रखना चाहिए. ज्यादा तेल या फैट वाले खाने से दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. तेल चुनते समय हेल्दी ऑप्शन चुनना भी जरूरी है. जैसे कि जैतून का तेल, राइस ब्रान तेल और सरसों का तेल दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा-3 और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. तेल का प्रकार भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई तेलों में ट्रांस फैट ज्यादा मात्रा में होता है, जो दिल के लिए हानिकारक होता है.