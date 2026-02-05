ETV Bharat / lifestyle

रोजाना कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? रोज सब्जी बनाने के लिए कौन-सा तेल है हेल्दी ऑप्शन?

जब ​​दिल की सेहत की बात आती है, तो लोग तेल के ब्रांड से लेकर उसकी क्वालिटी तक हर चीज पर बात करते हैं...

How much cooking oil should you use daily? Which oil is a healthy option for cooking vegetables every day?
रोजाना कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? रोज सब्जी बनाने के लिए कौन-सा तेल है हेल्दी ऑप्शन?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 7:04 PM IST

बिना तेल के भारतीय खाना सोचना मुश्किल है. भारत में ज्यादातर लोग खाना बनाने के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं. सब्जियां बनाने, चीजों को तलने, स्नैक्स बनाने और मसालों का तड़का लगाने के लिए तेल जरूरी होता है. इसका इस्तेमाल चिकन और मटन जैसे नॉन-वेज पकवान बनाने में भी होता है. खाना पकाने के लिए तेल बहुत जरूरी है क्योंकि यह खाने का स्वाद, खुशबू और टेक्सचर बढ़ाता है, और तलने और भूनने जैसी खाना पकाने की प्रक्रियाओं के लिए यह बहुत जरूरी है. यह गर्मी का अच्छा कंडक्टर है, जिससे यह पक्का होता है कि सब्जियां और मांस समान रूप से पकें.

खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन, हर चीज की एक सीमा होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना पकाने में ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन में धीरे-धीरे गर्म किया गया तेल दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आजकल, दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. खासकर, बहुत से लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हैं.

इसलिए, दिल की सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए. जब ​​दिल की सेहत की बात आती है, तो लोग तेल के ब्रांड से लेकर उसकी क्वालिटी तक हर चीज पर बात करते हैं. यह अच्छी बात है. हालांकि, वे अक्सर एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं. रोजाना कितना तेल इस्तेमाल किया जा रहा है. ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक है. डॉ. अजीत वी. कुलकर्णी बताते हैं कि अच्छी दिल की सेहत बनाए रखने के लिए रोजाना कितना तेल खाना चाहिए. आइए सभी डिटेल्स जानते हैं...

एक्सपर्ट का क्या कहना है?
जरूरत के हिसाब से तेल की मात्रा शरीर के वजन, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करती है. दिल की सेहत के लिए तेल का सेवन सीमित रखना चाहिए. ज्यादा तेल या फैट वाले खाने से दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. तेल चुनते समय हेल्दी ऑप्शन चुनना भी जरूरी है. जैसे कि जैतून का तेल, राइस ब्रान तेल और सरसों का तेल दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा-3 और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. तेल का प्रकार भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई तेलों में ट्रांस फैट ज्यादा मात्रा में होता है, जो दिल के लिए हानिकारक होता है.

रोजाना कितना तेल इस्तेमाल करना चाहिए?
हेल्दी लोगों को हर दिन सिर्फ दो चम्मच तेल खाना चाहिए, जो लगभग 25 से 30 मिलीलीटर होता है. हर हफ्ते लगभग 150 से 170 मिलीलीटर तेल काफी है. हालांकि, यह मात्रा सिर्फ़ खाना पकाने वाले तेल के लिए है और इसमें तले हुए खाने, बेकरी आइटम या प्रोसेस्ड फूड शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनमें पहले से ही बहुत ज्यादा तेल होता है. यह मात्रा सेहत के लिए सुरक्षित मानी जाती है और शरीर को जरूरी एनर्जी और पोषक तत्व देती है. इससे ज्यादा तेल खाना नुकसानदायक हो सकता है.

ज्यादा तेल खाना खतरनाक क्यों है?

  • बहुत ज्यादा तेल खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल दिल के लिए हानिकारक होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
  • इसके अलावा, इससे मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ती है. एक बार जब चर्बी जमा हो जाती है, तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
  • इतना ही नहीं, इससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है.
  • दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ जाता है.

कौन सा तेल किस काम के लिए अच्छा है?

  1. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर समय एक ही तेल इस्तेमाल करने के बजाय, तेलों का बैलेंस्ड मिक्स इस्तेमाल करना बेहतर है. उदाहरण के लिए:
  2. सरसों का तेल या मूंगफली का तेल रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छा है.
  3. कभी-कभी कम मात्रा में ब्राउन राइस ऑयल या सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करना एक अच्छा ऑप्शन है.
  4. दाल या चटनी में तड़का लगाने, या हल्की कुकिंग के लिए जैतून का तेल सबसे अच्छा ऑप्शन है.
  5. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि घी का इस्तेमाल सिर्फ कभी-कभी खाना बनाने में करना चाहिए.

दिल की सुरक्षा के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए?

  • एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल
  • मूंगफली का तेल
  • सूरजमुखी का तेल
  • सरसों का तेल
  • सोयाबीन का तेल
  • हालांकि, ध्यान रखें कि इनमें से सभी तेल अनरिफाइंड नहीं होते हैं. एक्सपर्ट सिर्फ कोल्ड-प्रेस्ड तेल इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

कम तेल में खाना कैसे पकाएं?

  • नॉन-स्टिक या लोहे के पैन का इस्तेमाल करें. इनमें कम तेल में खाना पकाया जा सकता है.
  • खाना बनाते समय बोतल से सीधे तेल का इस्तेमाल करने के बजाय, तेल को एक चम्मच से नापकर डालें.
  • सब्जियों को उबालने, भाप में पकाने और एयर फ्राइंग जैसी विधियों का प्रयोग करें.
  • बाहर मिलने वाले तले हुए और जंक फूड खाने से बचें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

