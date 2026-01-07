ETV Bharat / lifestyle

चावल को पकाने से पहले कितनी बार धोना चाहिए, और उसे कितने मिनट तक भिगोकर रखना चाहिए?

चावल दुनिया भर में, खासकर एशिया में, मुख्य भोजन है, और लोग इसे रोजाना खाते हैं क्योंकि यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है और आसानी से पच जाता है, लेकिन यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है (खासकर सफेद चावल) और इसमें फाइबर कम होता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और नींद आ सकती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है, तो जानें कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं...

जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते है

आजकल, बहुत से लोग चावल धोने के तुरंत बाद ही पका लेते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सही तरीका नहीं है, चावल पकाने से पहले उन्हें भिगोना जरूरी होता है. ऐसा न करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. पहले भी बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि चावल को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. यह सिर्फ स्वाद या आदत की बात नहीं है, बल्कि एक हेल्दी आदत है. आजकल, बहुत से लोग जल्दी में रहते हैं और चावल धोने के तुरंत बाद ही पका लेते हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, चावल को पानी में भिगोने के कई फायदे हैं. आइए जानते हैं कि खाना बनाने से पहले चावल को कितनी देर भिगोना चाहिए और भीगे हुए चावल को पकाकर खाने के क्या फायदे हैं...