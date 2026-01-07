चावल को पकाने से पहले कितनी बार धोना चाहिए, और उसे कितने मिनट तक भिगोकर रखना चाहिए?
Published : January 7, 2026 at 7:13 PM IST
चावल दुनिया भर में, खासकर एशिया में, मुख्य भोजन है, और लोग इसे रोजाना खाते हैं क्योंकि यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है और आसानी से पच जाता है, लेकिन यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है (खासकर सफेद चावल) और इसमें फाइबर कम होता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और नींद आ सकती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है, तो जानें कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं...
जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते है
आजकल, बहुत से लोग चावल धोने के तुरंत बाद ही पका लेते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सही तरीका नहीं है, चावल पकाने से पहले उन्हें भिगोना जरूरी होता है. ऐसा न करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. पहले भी बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि चावल को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. यह सिर्फ स्वाद या आदत की बात नहीं है, बल्कि एक हेल्दी आदत है. आजकल, बहुत से लोग जल्दी में रहते हैं और चावल धोने के तुरंत बाद ही पका लेते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, चावल को पानी में भिगोने के कई फायदे हैं. आइए जानते हैं कि खाना बनाने से पहले चावल को कितनी देर भिगोना चाहिए और भीगे हुए चावल को पकाकर खाने के क्या फायदे हैं...
खाना बनाने से पहले चावल भिगोने के फायदे
- कुछ स्टडीज में पता चला है कि चावल में फाइटिक एसिड होता है. यह फाइटिक एसिड खास तौर पर शरीर में आयरन, जिंक और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है. इसका मतलब है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. हालांकि, चावल को धोने के बाद भिगोने से फाइटिक एसिड निकल जाता है. इससे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होता है. इसलिए, जिंक और आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों को खाना बनाने से पहले चावल को अच्छी तरह भिगोने की आदत डाल लेनी चाहिए.
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिसर्च स्टडी से पता चलता है कि चावल में नैचुरली आर्सेनिक हो सकता है. आर्सेनिक मिट्टी और पानी में पाया जाने वाला एक जहरीला तत्व है. पौधे इसे खेती के दौरान सोख लेते हैं. चावल दूसरे अनाजों के मुकाबले ज्यादा आर्सेनिक सोखता है. हालांकि, चावल को भिगोने से आर्सेनिक की मात्रा काफी कम हो जाती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाना बनाने से पहले चावल को भिगोना फायदेमंद होता है.
- चावल को भिगोने से उसकी सतह से अनचाही परतें हट जाती हैं और वह जल्दी पकता है. इसके अलावा, भिगोने से यह भी पक्का होता है कि चावल अच्छी तरह और एक जैसा पके, जिससे उसका टेक्सचर एकदम सही बनता है - न तो चिपचिपा और न ही सूखा. भीगे हुए चावल जल्दी नरम हो जाते हैं, जिससे खाना पकाने में आसानी होती है. इससे चावल पेट में चिपचिपा भी नहीं होता. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भिगोने से चावल का स्वाद भी बेहतर होता है.
अन्य फायदे
- चावल को भिगोने से एंजाइम उसे तोड़ने में मदद करते हैं. इससे चावल में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आसान शुगर में बदल जाते हैं. इससे हमारे शरीर के लिए इन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है.
- यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) को भी कम करता है. इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है. GI यह मापता है कि किसी खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स कितनी जल्दी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद है.
चावल को कितनी देर तक भिगोना चाहिए?
- सफेद चावल को 15-20 मिनट के लिए भिगोना काफी है.
- बासमती चावल को 20-30 मिनट के लिए भिगोएं.
- ब्राउन राइस को कम से कम 6-8 घंटे भिगोने से वह जल्दी पकता है और पचाने में भी आसान होता है.
- दूसरी ओर, साबुत अनाज वाले चावल को 8-12 घंटे भिगोना सबसे अच्छा होता है.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि चावल को भिगोने से पहले दो या तीन बार धोना बेहतर होता है.
- हालांकि, सफेद चावल को पानी में 3-4 घंटे से ज्यादा न भिगोएं. ऐसा करने से विटामिन और मिनरल्स निकल सकते हैं, जिससे चावल की पौष्टिक वैल्यू कम हो जाती है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)