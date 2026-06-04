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बेहतर ब्रेन हेल्थ के लिए रोजाना कितने कदम चलना चाहिए? जानिए रेगुलर वॉकिंग के फायदे

बेहतर ब्रेन हेल्थ के लिए रोजाना कितने कदम चलना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिमाग के ठीक से काम करने के लिए सही ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है.

रोजाना चलने (वॉकिंग) से सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं. कई स्टडीज़ से पता चलता है कि रेगुलर पैदल चलने से डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बेहद कम हो जाता है. चलने से सोचने-समझने की क्षमता भी बेहतर होती है. BMC साइकियाट्री जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक , रोजाना कम से कम 7,000 कदम चलना (भले ही आप 10,000 कदम न चलें) याददाश्त, मूड और दिमाग की पूरी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. रोजाना 7,000 कदम चलने से आपका दिमाग तेज कैसे रहता है? आइए जानें कि दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने के लिए चलना क्यों जरूरी है...

दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.

इससे याददाश्त और कॉन्संट्रेशन बेहतर होता है.

स्ट्रेस हॉर्मोन का लेवल कम होता है.

इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है.

उम्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल कमजोरी और सूजन कम होती है.

7,000 कदम चलने के बारे में शोध क्या कहता है?

बेहतर ब्रेन हेल्थ के लिए रोजाना कितने कदम चलना चाहिए? (GETTY IMAGES)

समय से पहले मौत का खतरा कम हो जाता है.

दिल की सेहत बेहतर होती है.

मेंटल हेल्थ की भावना बढ़ती है.

याददाश्त कम होने का खतरा कम हो जाता है.

सोचने-समझने की क्षमता और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है.

हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में 7,000 कदम चलने से हेल्थ को कई फायदे होते हैं. फिशर सेंटर फॉर अल्जाइमर्स रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार, दिन में 7,000 कदम चलने से न सिर्फ याददाश्त और सोचने-समझने की समस्याओं का खतरा कम होता है, बल्कि अल्जाइमर्स बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर मानी जाने वाली बीमारियों, जैसे दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और डिप्रेशन होने का खतरा भी कम होता है. इसके साथ ही...

एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोजाना वॉकिंग करने से दिमाग के कई काम बेहतर होते हैं. इससे फोकस करने, प्लान बनाने और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है. टहलने से अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. साथ ही, इससे एंग्जायटी और स्ट्रेस भी कम होता है, जिससे मन को शांति मिलती है.

तेज चलना ज्यादा फायदेमंद है?

धीरे चलने के मुकाबले तेज चलने से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ज्यादा फायदा होता है. स्पीड से ज्यादा जरूरी है कि आप रोज रेगुलर चलें. शुरुआत में हर दिन 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना जरूरी नहीं है. 10,000 कदम का शुरुआती लक्ष्य मुख्य रूप से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर शुरू हुआ था. रिसर्चर्स का कहना है कि इस लक्ष्य को साबित करने के लिए पर्याप्त क्लिनिकल सबूत नहीं हैं.

बेहतर ब्रेन हेल्थ के लिए रोजाना कितने कदम चलना चाहिए? (GETTY IMAGES)

जो लोग अभी सुस्त जीवनशैली जी रहे हैं, उन्हें रोजाना सिर्फ 4,000 से 5,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए. धीरे-धीरे अपने कदमों की संख्या बढ़ाने से काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. हालांकि, रोजाना 10,000 कदम चलना एक मुमकिन लक्ष्य है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि रोजाना 7,000 कदम चलने से सेहत में काफी सुधार होता है.

दिमाग के काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ और हेल्दी आदतें हैं

पूरी नींद लेना और बैलेंस्ड डाइट लेना

दूसरों से मिलना-जुलना

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करना

ऐसी एक्टिविटीज करना जिनसे दिमाग को स्टिम्युलेशन मिले

किसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जिन लोगों को दिल की गंभीर बीमारी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कतें, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, उन्हें अपनी एक्सरसाइज या वॉकिंग रूटीन की इंटेंसिटी बढ़ाने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए.