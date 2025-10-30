ETV Bharat / lifestyle

एक दिन में कितने घंटे वॉक करनी चाहिए? जानें इससे शरीर को कैसे होता है फायदा

हैदराबाद के एक आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सुनील दाचेपल्ली का कहना है कि नियमित 30 मिनट की वॉकिंग शरीर को कई लाभ पहुंचाती है. 30 मिनट की सैर से शरीर का निचला हिस्सा, खासकर पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. जांघों में जमा चर्बी पिघलती है. अगर यह धीरे-धीरे आदत बन जाए, तो पूरा निचला शरीर स्वस्थ हो जाता है. पैदल चलने का एक और फायदा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार है. स्किन को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं. इससे चेहरे की त्वचा का रूखापन कम होता है और उसे प्राकृतिक चमक मिलती है. खास तौर पर, पैदल चलने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं.नतीजतन, मृत कोशिकाएं हट जाती हैं, जिससे चेहरा खूबसूरत दिखता है. आप हमेशा फ्रेश दिखते हैं. नियमित 30 मिनट की वॉकिंग हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखती है, वजन घटाने को बढ़ावा देती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, स्ट्रेस को कम करती है और शरीर को एनर्जेटिक बनाती है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है और पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है.

डॉक्टरों के अनुसार, वॉकिंग से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है. फिजिकल एक्टिविटी आधी बीमारियों से बचा सकती है. लेकिन आपको रोजाना कितनी देर तक पैदल चलना चाहिए? इससे शरीर में क्या बदलाव आते हैं? हम इसी पर चर्चा करेंगे. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत डालें, तो इससे शरीर में कई बदलाव आ सकते हैं. आइए जानें...

डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को रोजाना किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. वॉकिंग या पैदल चलना एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है. वजन कम करने की कोशिश करने वालों से लेकर दिल को हेल्दी रखने की चाह रखने वालों तक, वॉकिंग सभी के लिए बेहद फायदेमंद है. कई लोग लंबे समय से इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहे हैं, और हाल ही में, वॉकिंग में लोगों की रुचि भी बढ़ रही है. कुछ लोग तो सुबह और शाम दोनों पहर वॉकिंग करते हैं. वहीं, डॉक्टर भी रोजाना वॉकिंग करने की सलाह देते हैं.

इन गंभीर बीमारियों का खतरा होता है कम

डायबिटीज मैनेजमेंट में मददगार

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, शुगर कंट्रोल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है पैदल चलना. यह बेहद आसान एक्सरसाइज ब्लड में शुगर के हाइपरसेक्रेशन को रोक सकता है. इसीलिए डॉक्टर डायबिटिज मरीजों को पैदल चलने की सलाह देते हैं. खासकर जो लोग प्री-डायबिटिक स्टेज में हैं और जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें नियमित रूप से पैदल चलना चाहिए. पैदल चलने से हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी काफी मदद मिलती है. यह घुटनों के दर्द से बचाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पैदल चलने से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है.

शरीर के संतुलन के लिए

नियमित रूप से टहलने से शरीर का संतुलन बेहतर होता है. इसके अलावा, यह मांसपेशियों के समुचित विकास को भी बढ़ावा देता है. इसका मतलब है कि शरीर का भार एक जगह पर केंद्रित होने के बजाय वितरित होता है. परिणामस्वरूप, शरीर की संरचना अधिक सुचारु दिखाई देती है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कभी-कभी सीढ़ियां चढ़ना और वजन लेकर चलना बेहतर होता है. इससे हृदय का व्यायाम होता है और श्वसन संबंधी समस्याएं कम होती हैं. ये तकनीकें, चाहे आप कितनी भी शारीरिक गतिविधि करें, जल्दी थके बिना ताकत बढ़ाने के लिए भी उपयोगी हैं. ये मांसपेशियों के लचीलेपन को भी बढ़ाती हैं. आप चाहे किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करें, आपको थकान या दर्द महसूस नहीं होगा.

पेट की चर्बी कम होती है

हैदराबाद के एक आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सुनील दाचेपल्ली का कहना है किआजकल बहुत से लोगों का पेट कम उम्र में ही बाहर निकल आता है. इस पेट की चर्बी कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. हालांकि, पैदल चलने से भी पेट की चर्बी कम हो सकती है. इसके अलावा, आपको नियमित रूप से पैदल चलने की जरूरत है. खासकर तेज चलने से, जो शरीर में जमा सारी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है. धीरे-धीरे, यह पेट की चर्बी को पिघला देता है. कुछ ही दिनों में कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है. नतीजतन, ओवरऑल फिटनेस में सुधार होता है. रेगुलर वॉकिंग से शरीर की सभी मांसपेशियां हेल्दी रहती हैं. यही फिटनेस का अर्थ है. यह कंधों और पैरों के साथ-साथ पूरे शरीर को मजबूत बनाता है. जो लोग अत्यधिक सुस्ती से पीड़ित हैं, वे रोजाना पैदल चलने से एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं.

वजन घटाने में सहायक

सबसे पहले, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार जब आप पैदल चलने की आदत बना लेते हैं, तो आप अपना वजन नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब है कि उसी क्षण से आपका वजन धीरे-धीरे कम होने लगेगा. रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलने से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. नतीजतन, वजन बढ़ने की संभावना कम हो जाती है. अगर आप पैदल चलने को अपनी नियमित आदत बना लेते हैं, तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और चर्बी कम होगी. पैदल चलने से शरीर की संरचना में भी बदलाव आएगा, खासकर आपके पैरों, कूल्हों और पेट की त्वचा ज्यादा मजबूत और कम ढीली हो जाती है. रोजाना वॉकिंग से न सिर्फ आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि रीढ़ की हड्डी की मुद्रा भी बेहतर होती है, जिससे आप सीधे खड़े हो पाते हैं और पीठ दर्द कम होता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)