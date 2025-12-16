ETV Bharat / lifestyle

1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें

क्या आप जानते हैं कि रेगुलर चलने से भी आपका वजन कम हो सकता है? जानें कैसे और इसमें कितना समय लग सकता है.

How many days and steps will it take to lose 1 kg of weight? Find out from a famous fitness coach.
1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 16, 2025 at 5:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मोटापा आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है. यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है. नतीजतन, ज्यादातर लोग लगातार वजन कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए संघर्ष करते हैं. कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा करते हैं, जबकि कुछ लोग डाइट और घरेलू नुस्खों से वजन कम करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजी शेड्यूल या दूसरे कारणों से बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते. ऐसे लोगों के लिए वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन कम करने के लिए वॉकिंग एक बहुत असरदार एक्सरसाइज है?

जी हां! एक्सपर्ट्स का कहना है कि चलने से सेहत को कई फायदे होते हैं और इससे आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. आइए सर्टिफाइड फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच स्वप्निल से जानते हैं कि चलने के क्या फायदे हैं और एक किलोग्राम वजन कम करने के लिए आपको कितना चलना होगा. यह आर्टिकल आपको यह भी बताएगा कि आप रोजाना चलकर कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं...

एक किलोग्राम वजन कम करने के लिए आपको कितना चलना होगा?
सर्टिफाइड फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच स्वप्निल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक किलोग्राम वजन कम करने के लिए कितनी वॉकिंग करनी पड़ती है. उनके मुताबिक, एक किलोग्राम फैट में लगभग 7700 कैलोरी होती हैं. 1,000 कदम चलने से लगभग 50-70 कैलोरी बर्न होती हैं. इस कैलकुलेशन के आधार पर, एक किलोग्राम वजन कम करने के लिए आपको लगभग 140,000 कदम चलने होंगे.

How many days and steps will it take to lose 1 kg of weight? Find out from a famous fitness coach.
1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें (GETTY IMAGES)

एक किलोग्राम वजन कम करने में कितने दिन लगेंगे?
एक किलोग्राम वजन कम करने के लिए, आपको लगभग 150,000 कदम चलने होंगे. यह एक साथ किसी के लिए भी करना मुश्किल होगा. एक बार में इसे पूरा करना नामुमकिन है. हालांकि, इसे छोटे-छोटे स्टेप्स में किया जा सकता है. इसके लिए, आपको हर दिन 10,000 से 15,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए. फिटनेस कोच कहते हैं कि अगर आप इतना चलते हैं, तो आप सिर्फ 10-12 दिनों में एक किलोग्राम वजन कम कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई जोरदार एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है.

How many days and steps will it take to lose 1 kg of weight? Find out from a famous fitness coach.
1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें (GETTY IMAGES)

वजन कम करने के लिए चलना कैसे फायदेमंद है?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, चलना एक आसान एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कर सकता है. यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. तेज चलने से कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. रोज़ाना 30-45 मिनट चलने से लगभग 150-250 कैलोरी बर्न होती हैं. यह एनर्जी बढ़ाने, चिंता कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने का भी एक अच्छा तरीका है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चलना एक आसान ऑप्शन है.

How many days and steps will it take to lose 1 kg of weight? Find out from a famous fitness coach.
1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें (GETTY IMAGES)

पैदल चलना इतना खास क्यों है?
पैदल चलने के लिए जिम मेंबरशिप या महंगे सामान की जरूरत नहीं होती. आपको बस आरामदायक जूते और थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए. पैदल चलना बच्चों, किशोरों या बड़े-बुजुर्गों, सभी के लिए एक सुरक्षित एक्सरसाइज है. रोजाना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, घर के आस-पास घूमना, दोस्तों के साथ मजेदार सैर पर जाना, और अपने कुत्ते को टहलाने ले जाना, ये सभी अपनी दिनचर्या में पैदल चलने को शामिल करने के तरीके हैं.

How many days and steps will it take to lose 1 kg of weight? Find out from a famous fitness coach.
1 किलो वजन कम करने में कितने दिन और कितने स्टेप्स लगेंगे? फेमस फिटनेस कोच से जानें (GETTY IMAGES)

रोजाना पैदल चलने के फायदे

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलना काफी है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलना काफी है.
  • कई स्टडीज से पता चलता है कि चलना दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है.
  • डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी चलना एक अच्छा ऑप्शन है. रोजाना चलने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CHAL KE FAT LOSE KARNA POSSIBLE HAI
HOW MANY DAYS CAN I LOSE 1KG
HOW MANY STEPS TO LOSE 1 KG
DIET PLAN TO LOSE 1KG IN 1 WEEK
HOW MANY STEPS TO LOSE 1 KG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.