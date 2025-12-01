ETV Bharat / lifestyle

चिकन, मछली और मीट को फ्रिज में कितने समय तक रखा जा सकता है और यह कब खराब हो जाता है?

कभी न कभी हम सबके मन में यह ख्याल आया होगा कि नॉन-वेज आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है?

How long you can keep chicken, fish and meat in the fridge
चिकन, मछली और मीट को फ्रिज में कितने समय तक रखा जा सकता है और यह कब खराब हो जाता है? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 1, 2025

खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. खाने की साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर कई सावधानियां बरतनी चाहिए. नहीं तो, बीमारी का खतरा रहता है. घर का बना खाना ज्यादा हेल्दी होता है. बहुत से लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं.

फ्रिज का इस्तेमाल कई तरह की खाने की चीजें स्टोर करने के लिए किया जाता है. फल, सब्जियां, अचार और पकी हुई सब्जियां इन रेफ्रिजरेटर में स्टोर की जाती हैं. इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है. अगर इन्हें ज्यादा देर तक स्टोर किया जाए, तो ये खराब हो जाएंगी. चिकन, मटन और फिश की भी एक शेल्फ लाइफ होती है.

चिकन या मटन को ज्यादा देर तक स्टोर करने से उनके स्वाद और न्यूट्रिशनल वैल्यू पर असर पड़ता है. यह जानना जरूरी है कि चिकन और मटन जैसे मीट रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद कितने समय तक ताजा रहते हैं. अब, देखते हैं कि ये कितने समय तक चलते हैं...

चिकन कितने समय तक फ्रेश रहता है?
अगर आप कच्चा चिकन फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो उसे एक या दो दिन के लिए रखें. फिर उसे पकाने के लिए इस्तेमाल करें. हालांकि, अगर चिकन को कसकर बंद पैकेट में रखा जाए तो उसे हफ्तों तक फ्रीजर में रखा जा सकता है. चिकन में नमी की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण रेफ्रिजरेटर का तापमान उसके टिशू को तोड़ देता है, जिससे वह जल्दी खराब हो जाता है. अगर चिकन से अजीब सी गंध आती है या वह हल्का भूरा दिखता है, तो समझ जाएं वह खराब हो गया है. कभी-कभी, खराब चिकन चिपचिपा हो सकता है. इसलिए, इसे एक या दो दिन से ज्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए.

मटन कितने दिन तक फ्रेश रहता है?
हेल्थलाइन के अनुसार, मटन को रेफ्रिजरेटर में तीन से पांच दिन तक स्टोर किया जा सकता है. हालांकि, मटन में मौजूद फैट आस-पास की बदबू को जल्दी सोख लेता है. इससे बचने के लिए, इसे लीक-प्रूफ पैकेजिंग में स्टोर करना चाहिए. अगर आपके घर में बहुत सारा मटन है, तो आप इसे आसानी से सील करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं. जब मटन खराब हो जाता है, तो उसमें से बदबू आने लगती है और चिपचिपा भी हो जाता है. इसके साथ ही इसका रंग भी बदल जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा मटन खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.

मछली कितने दिन तक फ्रेश रहती है?
मछली तापमान में बदलाव पर जल्दी रिएक्ट करती है. रेफ्रिजरेटर में रखने पर भी इसकी फ्रेशनेस कम होने लगती है. इसलिए, मछली खरीदने के तुरंत बाद उसे पकाना सबसे अच्छा है.अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसे बर्फ के टुकड़ों से भरे कटोरे में रख सकते हैं. जब मछली खराब हो जाती है, तो उसमें से बदबू आने लगती है. छूने पर यह चिपचिपी लगती है.

पके हुए खाने को कितने समय तक स्टोर करना चाहिए?
बहुत से लोग चिकन या मटन पकाने के बाद उसे फ्रीज कर देते हैं. लेकिन, पके हुए चिकन को 3 से 4 दिन से ज्यादा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पके हुए मटन को भी 3 से 4 दिन से ज्यादा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इससे ज्यादा समय तक स्टोर करने से दिक्कतें हो सकती हैं.

किन चीजों की पहचान करनी चाहिए?

  • चिकन या मटन को फ्रिज में रखने से पहले, उसे अच्छी तरह धो लें और खून निकाल दें.
  • चिकन या मटन को फ्रिज में रखने से पहले, उसे अच्छी तरह सुखा लें और एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें.
  • मीट को हमेशा फ्रीजर में कम तापमान पर रखें. तापमान जितना कम होगा, वह उतना ही सुरक्षित रहेगा.

ध्यान दें: अगर आप चिकन को एक हफ्ते तक फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो आप उसे मैरीनेट कर सकते हैं. इसके लिए आप हल्दी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

